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"США, НАТО и Украина проиграли войну против России" - Дотком

"США, НАТО и Украина проиграли войну против России" - Дотком - 20.10.2024 Украина.ру

"США, НАТО и Украина проиграли войну против России" - Дотком

Запад и его военно-политический блок НАТО потерпели поражеине в войне с Россией. Об этом 20 октября заявил бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

2024-10-20T10:33

2024-10-20T10:33

2024-10-20T10:33

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По мнению бизнесмена, президент США Джозеф Байден тратит еще $20 млрд на поддержку киевского режима и это последний платёж."США, НАТО и Украина проиграли войну против России. ЕС не может дождаться, чтобы выбраться из этой передряги. Зеленский уходит. Западные политики, которые втянули нас в эту передрягу, заплатят за это на следующих выборах", - сообщил Дотком подписчикам своей страницы в соцсети.О том, почему миллиардер Илон Маск активно поддерживает Дональда Трампа, — в материале издания Украина.ру И не друг, и не враг, а так. Что нам нужно знать об Илоне Маске.Также на эту тему интервью: Михаил Делягин: Если Киев станет братской могилой для политиков Запада, ударов по России не будет Больше новостей на начало дня в обзоре Массированный налёт беспилотников, Прибалтика готовит провокацию. Главное на Украине на утро 20 октября

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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, нато, ес, сво, геополитика