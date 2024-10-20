"США, НАТО и Украина проиграли войну против России" - Дотком - 20.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241020/1058218969.html
"США, НАТО и Украина проиграли войну против России" - Дотком
"США, НАТО и Украина проиграли войну против России" - Дотком - 20.10.2024 Украина.ру
"США, НАТО и Украина проиграли войну против России" - Дотком
Запад и его военно-политический блок НАТО потерпели поражеине в войне с Россией. Об этом 20 октября заявил бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
2024-10-20T10:33
2024-10-20T10:33
новости
украина
россия
сша
дональд трамп
нато
ес
сво
геополитика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/10/1056294403_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_8f5c472dfa24fdc4f5d3aaae7c47de72.jpg
По мнению бизнесмена, президент США Джозеф Байден тратит еще $20 млрд на поддержку киевского режима и это последний платёж."США, НАТО и Украина проиграли войну против России. ЕС не может дождаться, чтобы выбраться из этой передряги. Зеленский уходит. Западные политики, которые втянули нас в эту передрягу, заплатят за это на следующих выборах", - сообщил Дотком подписчикам своей страницы в соцсети.О том, почему миллиардер Илон Маск активно поддерживает Дональда Трампа, — в материале издания Украина.ру И не друг, и не враг, а так. Что нам нужно знать об Илоне Маске.Также на эту тему интервью: Михаил Делягин: Если Киев станет братской могилой для политиков Запада, ударов по России не будет Больше новостей на начало дня в обзоре Массированный налёт беспилотников, Прибалтика готовит провокацию. Главное на Украине на утро 20 октября
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/10/1056294403_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_742bf2af0520b6b7ae2d969db82fbd5c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сша, дональд трамп, нато, ес, сво, геополитика
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, НАТО, ЕС, СВО, геополитика

"США, НАТО и Украина проиграли войну против России" - Дотком

10:33 20.10.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Запад и его военно-политический блок НАТО потерпели поражеине в войне с Россией. Об этом 20 октября заявил бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
По мнению бизнесмена, президент США Джозеф Байден тратит еще $20 млрд на поддержку киевского режима и это последний платёж.
"США, НАТО и Украина проиграли войну против России. ЕС не может дождаться, чтобы выбраться из этой передряги. Зеленский уходит. Западные политики, которые втянули нас в эту передрягу, заплатят за это на следующих выборах", - сообщил Дотком подписчикам своей страницы в соцсети.
О том, почему миллиардер Илон Маск активно поддерживает Дональда Трампа, — в материале издания Украина.ру И не друг, и не враг, а так. Что нам нужно знать об Илоне Маске.
Также на эту тему интервью: Михаил Делягин: Если Киев станет братской могилой для политиков Запада, ударов по России не будет
Больше новостей на начало дня в обзоре Массированный налёт беспилотников, Прибалтика готовит провокацию. Главное на Украине на утро 20 октября
 
НовостиУкраинаРоссияСШАДональд ТрампНАТОЕССВОгеополитика
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:54СК РФ заявил о расследовании новых преступлений ВФУ в отношении мирных жителей России
13:43"Его мысль в кадре была хорошо видна": Киселёв рассказал об общении Путина со СМИ БРИКС
13:29Кандидат в президенты Молдавии заявил про "беспрецедентный процесс фальсификации выборов"
13:00Сырский и Курская область, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 октября
12:55США убеждают ЕС согласиться на членство Украины в НАТО
12:11Все избирательные участки Молдавии открыты, голосование проходит нормально - Караман
12:00"Вокруг Булгакова": МАССОЛИТ
11:33Как Россия уничтожит 50 танков из Австралии, собьёт голландские F-16 и освободит Курскую область - Евсеев
11:29Россия на 101% обеспечила себя картофелем
10:49Сальдо назвал "самое отчаянное средство Зеленского для шантажа Запада"
10:33"США, НАТО и Украина проиграли войну против России" - Дотком
10:16В Лондоне оценили шансы на узурпацию власти главой Еврокомиссии
09:45Израильская армия заявила об уничтожении членов "Хезболлы" на юге Ливана
09:44Массированный налёт беспилотников, Прибалтика готовит провокацию. Главное на Украине на утро 20 октября
09:23МИД России: "Европейские потребители российского газа в курсе ситуации"
08:30Евгений Норин: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС
08:10Сергей Михеев: Пока США поставили на паузу ядерную войну из-за Украины, Россия успеет сделать важную вещь
08:00Третья звезда Амет-Хана
07:50План отчаяния. Украинские эксперты о том, когда русские возьмут Киев и грозящей стране катастрофе
07:40Цифры недели. Что сказал Зеленский 72 раза и кто планирует войну на Украине на 10 лет
Лента новостейМолния