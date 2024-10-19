https://ukraina.ru/20241019/1058161277.html

Пыталась броситься под машину и просит денег. Чем занимается фурия украинской политики Инна Богословская

Пыталась броситься под машину и просит денег. Чем занимается фурия украинской политики Инна Богословская - 19.10.2024 Украина.ру

Пыталась броситься под машину и просит денег. Чем занимается фурия украинской политики Инна Богословская

В украинской политике осенью уже фактически началась предвыборная кампания. Эксперты говорят о вероятных президентских выборах в следующем году, на что якобы... Украина.ру, 19.10.2024

2024-10-19T07:20

2024-10-19T07:20

2024-10-19T07:20

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виктор янукович

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В украинской политике осенью уже фактически началась предвыборная кампания. Эксперты говорят о вероятных президентских выборах в следующем году, на что якобы дана была отмашка в Вашингтоне.Сразу же засуетились ветераны украинской политики. Скандальный экс-депутат Олег Ляшко прыгнул на место командира батальона БПЛА, понимая, что на будущих выборах решающую роль будут играть военные, а не бабушки-пенсионерки. Заработали предвыборные штабы Юлии Тимошенко. Вероятно, следует ожидать возникновения из политического небытия еще одного политика, который некогда конкурировал с Юлией Тимошенко на одном поле – Инны Богословской.Как политик она запомнилась эмоциональными, подчас истеричными выступлениями на украинских ток-шоу, за что вышеупомянутый Ляшко называл ее черноротой ведьмой, которая варит "зелье из крыльев летучих мышей, волчьей крови, лягушачьих глаз и листовок Партии регионов".Начинала она свою карьеру в качестве харьковского юриста. В 1992 году ее пригласили в правовую коллегию при первом президенте Украины. В 1997 она стала заместителем главы Союза юристов Украины. В 1998 году по мажоритарному округу в Харькове прошла в Раду. В парламенте она сыграла существенную роль в разгроме оппозиции КПУ, которую впоследствии националисты назовут "бархатной революцией" 2000 г (коммунисты лишились парламентского большинства).В 2002 она была одним из лидеров так называемой команды "озимого поколения", группировавшейся вокруг бизнесмена Валерия Хорошковского, делавшего ставку на мелкий бизнес. Но эта политическая сила набрала лишь 2%. Затем Богословская возглавила созданную ею же Конституционно-демократическую партию, которую в 2003 году переименовала в партию "Вече". На выборах 2006 партия набрала 1,7%, в рамках статистической погрешности.Финансирование ее политических проектов связывали с олигархами Дмитрием Фирташем и Виктором Пинчуком.В 2003 ее пригласили возглавить Государственный комитет по вопросам предпринимательства, из которого она ушла накануне Оранжевой революции из-за несогласия с политикой Николая Азарова, министра финансов в Кабинете Виктора Януковича.В экономике Богословская была сторонницей неолиберализма, проводя политику по снижению налогов с бизнеса и, соответственно, сокращению социальных расходов.В 2006 году при Ющенко ее пригласили в Комитет реформ при Кабмине Украины. Запад всегда от Украины требовал проводить реформы, пытаясь подмять ее экономическую и финансовую систему, но украинские политики воспринимали это требование по-своему – нужно было лишь триста раз на конференциях произнести слово "реформы".В 2007 году Богословская вливает свою непроходную партию "Вече" в "Партию регионов" и снова проходит в Раду. В парламенте нового созыва Богословская выдает себя за представителя русскоязычного юго-востока Украины. Она также публично нападает на Юлию Тимошенко, но при этом резко критикует и Партию регионов. Богословская пытается в этот период вести свою политическую игру, раздавая моральные удары налево и направо. В 2009 году она со скандалом выходит из Партии регионов и ее фракции в Раде.На выборах 2010 года призывала избирателей не голосовать ни за Виктора Януковича, ни за Юлию Тимошенко (лидеров предвыборной гонки). Сама же на тех выборах заняла 10 место в первом туре. После выборов Богословская вновь возвращается в Партию регионов. Но в конце того же года – снова выходит, поддержав так называемый Налоговый майдан, требовавший снизить налоги для предпринимателей.В 2012 она снова возвращается в Партию регионов и переизбирается в Раду по ее списку. Ее заявления по поводу внешнеполитического курса менялись, как погода в ноябре. Она выступала и за сотрудничество с РФ, и за евроинтеграцию. Ее критики сравнивали ее с музыкальным автоматом, в который нужно просто бросить монетку и выбрать желаемую песню.В Верховной Раде прошлых созывов нередко происходили стычки и драки между депутатами. Для силового противостояния в зале конкурирующие фракции старались провести в Раду, как физически сильных мужчин, так и женщин-фурий, которые могли расцарапать лицо противнику.В 2013 году она подписывает обращение депутатов Рады к польскому Сейму с призывом признать Волынскую резню геноцидом польского населения и осудить действия украинских националистов. Поддержала она и договор о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Крыму до 2042 года.Из Партии регионов она вышла в самом начале Евромайдана, 30 ноября 2013 года и сразу же поддержала протесты националистов. В этот период она яростно защищает евроинтеграцию и клеймит Россию со своей ей истеричностью."Понимает ли это Янукович, озабоченный своей властью, – неизвестно, но такой план начал реализовываться под вывеской Януковича руками опричников Путина в Украине. Именно поэтому главная задача сегодня – поднять всех тех граждан Юго-Востока, которые не хотят жить в путинской России и быть быдлячими козлами в этой быдлячей нео-империи", - заявляет Богословская в ноябре 2013 года при выходе из Партии регионов. От Януковича она требовала немедленно подписать Соглашение об ассоциации с ЕС и уйти в отставку.Однако организаторы Евромайдана не оценили ее рвения. Предателей обычно нигде не жалуют, поэтому после переворота в феврале 2014 никаких постов ей не предложили. Уже в марте 2014 Богословская заявляет об узурпации власти националистами из партии "Свобода" и ее давней конкуренткой Юлией Тимошенко.Весной 2014 года она бросается в Харьков, где как раз полным ходом идут протесты против переворота. В Харькове она становится одним из организаторов маршей националистов с требованием снесения памятника Ленину. В 2015 году она рассказывала, что лично видела в Воронеже российский стратегический бомбардировщик с ядерным боезапасом для удара по Украине.После Евромайдана Богословская регулярно появляется на ток-шоу, привлекая к себе внимание драками и оскорблениями. В 2018 году в прямом эфире она напала на бывшего губернатора Запорожья Евгения Червоненко. Комментируя его реплику во время словесной перепалки, она заявила, что не разговаривает "на базарном языке"."Все ты разговариваешь. И приходишь когда надо за деньгами. Не ври", - парировал Червоненко, после чего Богословская набросилась на него и ударила по лицу.В 2019 она пыталась вновь стать президентом Украины. В предвыборных заявлениях она рассказывала, что Украина должна уговорить Запад втянуть Россию в переговоры о "демилитаризации Черного моря", куда постепенно включить и пункт о Донбассе в интересах Киева.В предвыборной программе она предлагала: легализацию оружия, освобождение молодежи от мобилизации в армию, полный отказ от сотрудничества с РФ до возвращения Крыма, введение сил ООН в Донбасс, внедрение самых низких налогов. По итогам первого тура она набрала 0,1%.С тех пор Богословская исчезла из политической жизни, перестала участвовать в ток-шоу. В 2021 она дала интервью, рассказав о том, что после поражения на президентских выборах пыталась совершить самоубийство. По ее словам, она оказалась в очень сложном финансовом положении, купила дом под Киевом в кредит, но осталась без доходов. После попытки броситься под машину, три дня провела в клинике.Сейчас ее персональный сайт работает, но содержит лишь просьбу перечислить ей денег.По последним сведениям в Киеве она сейчас ведет бизнес-тренинги, за деньги обучая киевских "светских львиц", как им вытянуть из кого-нибудь еще больше денег. Вполне возможно на следующих выборах ее снова проспонсирует какой-нибудь олигарх, чтобы она "отгрызла" пару процентов у конкурента. В таком случае украинское политическое шоу может стать немного ярче и яростнее.Как живет и чем занимаются другие элитарии Украины - в статье Виталия Ковалевича - Судится с киевскими властями и защищает православие. Чем занимается олигарх Вадим Новинский

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