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Россия заинтересована в мирном решении конфликта с Украиной - Путин

Россия заинтересована в мирном решении конфликта с Украиной - Путин - 18.10.2024 Украина.ру

Россия заинтересована в мирном решении конфликта с Украиной - Путин

Россия заинтересована в мирном решении конфликта с Украиной. Такое заявление 18 октября сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями СМИ из стран БРИКС

2024-10-18T17:22

2024-10-18T17:22

2024-10-18T17:23

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"Мы очень внимательно это смотрим, с уважением, и понимаем, что все наши друзья, в том числе члены БРИКС, они настроены на то, чтобы этот конфликт завершить как можно быстрее и мирными средствами. Потому что мы отдаем себе отчёт в том, что это, конечно, является элементным раздражителем в международных делах, европейских делах, в экономике и так далее. Мы как никто другой заинтересованы в том, чтобы завершить его как можно быстрее и, конечно, мирными средствами", - сказал Путин.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, владимир путин, брикс