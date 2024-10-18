Россия заинтересована в мирном решении конфликта с Украиной - Путин - 18.10.2024 Украина.ру
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Россия заинтересована в мирном решении конфликта с Украиной - Путин
Россия заинтересована в мирном решении конфликта с Украиной - Путин - 18.10.2024 Украина.ру
Россия заинтересована в мирном решении конфликта с Украиной - Путин
Россия заинтересована в мирном решении конфликта с Украиной. Такое заявление 18 октября сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями СМИ из стран БРИКС
2024-10-18T17:22
2024-10-18T17:23
новости
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россия
владимир путин
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"Мы очень внимательно это смотрим, с уважением, и понимаем, что все наши друзья, в том числе члены БРИКС, они настроены на то, чтобы этот конфликт завершить как можно быстрее и мирными средствами. Потому что мы отдаем себе отчёт в том, что это, конечно, является элементным раздражителем в международных делах, европейских делах, в экономике и так далее. Мы как никто другой заинтересованы в том, чтобы завершить его как можно быстрее и, конечно, мирными средствами", - сказал Путин.
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новости, украина, россия, владимир путин, брикс
Новости, Украина, Россия, Владимир Путин, БРИКС

Россия заинтересована в мирном решении конфликта с Украиной - Путин

17:22 18.10.2024 (обновлено: 17:23 18.10.2024)
 
© скриншотВладимир Путин на БРИКС
Владимир Путин на БРИКС
© скриншот
Читать в
Россия заинтересована в мирном решении конфликта с Украиной. Такое заявление 18 октября сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями СМИ из стран БРИКС
"Мы очень внимательно это смотрим, с уважением, и понимаем, что все наши друзья, в том числе члены БРИКС, они настроены на то, чтобы этот конфликт завершить как можно быстрее и мирными средствами.
Потому что мы отдаем себе отчёт в том, что это, конечно, является элементным раздражителем в международных делах, европейских делах, в экономике и так далее. Мы как никто другой заинтересованы в том, чтобы завершить его как можно быстрее и, конечно, мирными средствами", - сказал Путин.
 
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