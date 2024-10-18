https://ukraina.ru/20241018/1058202830.html
Россия заинтересована в мирном решении конфликта с Украиной - Путин
Россия заинтересована в мирном решении конфликта с Украиной - Путин - 18.10.2024 Украина.ру
Россия заинтересована в мирном решении конфликта с Украиной - Путин
Россия заинтересована в мирном решении конфликта с Украиной. Такое заявление 18 октября сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями СМИ из стран БРИКС
2024-10-18T17:22
2024-10-18T17:22
2024-10-18T17:23
новости
украина
россия
владимир путин
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058202697_0:0:1976:1112_1920x0_80_0_0_c9a9f002a7ab8c6cdfbf574b3cda3e18.png
"Мы очень внимательно это смотрим, с уважением, и понимаем, что все наши друзья, в том числе члены БРИКС, они настроены на то, чтобы этот конфликт завершить как можно быстрее и мирными средствами. Потому что мы отдаем себе отчёт в том, что это, конечно, является элементным раздражителем в международных делах, европейских делах, в экономике и так далее. Мы как никто другой заинтересованы в том, чтобы завершить его как можно быстрее и, конечно, мирными средствами", - сказал Путин.
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058202697_451:0:1939:1116_1920x0_80_0_0_b7d35f4eea1ba9a7a776f8602dc5573f.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, владимир путин, брикс
Новости, Украина, Россия, Владимир Путин, БРИКС
Россия заинтересована в мирном решении конфликта с Украиной - Путин
17:22 18.10.2024 (обновлено: 17:23 18.10.2024)
Россия заинтересована в мирном решении конфликта с Украиной. Такое заявление 18 октября сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями СМИ из стран БРИКС
"Мы очень внимательно это смотрим, с уважением, и понимаем, что все наши друзья, в том числе члены БРИКС, они настроены на то, чтобы этот конфликт завершить как можно быстрее и мирными средствами.
Потому что мы отдаем себе отчёт в том, что это, конечно, является элементным раздражителем в международных делах, европейских делах, в экономике и так далее. Мы как никто другой заинтересованы в том, чтобы завершить его как можно быстрее и, конечно, мирными средствами", - сказал Путин.