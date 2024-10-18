https://ukraina.ru/20241018/1058201895.html

Распятие своими же или бунт в тылу? Что на Украине случится раньше и будут ли переговоры - Килинкаров

Распятие своими же или бунт в тылу? Что на Украине случится раньше и будут ли переговоры - Килинкаров - 18.10.2024 Украина.ру

Распятие своими же или бунт в тылу? Что на Украине случится раньше и будут ли переговоры - Килинкаров

Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру рассказал о главной цели "плана победы" Зеленского, а также назвал вероятные Украина.ру, 18.10.2024

2024-10-18T16:54

2024-10-18T16:54

2024-10-18T16:54

видео

украина

киев

черкассы

владимир зеленский

спиридон килинкаров

верховная рада

украина.ру

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Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру рассказал о главной цели "плана победы" Зеленского, а также назвал вероятные сроки реальных переговоров по Украине с участием всех сторон. 00:39 - О цели "плана победы" Зеленского; 05:37 - Почему Киев не лоббирует вариант с заморозкой конфликта? 11:29 - О роли и безопасности Зеленского; 13:58 - О вероятности бунта на Украине; 17:14 - О захвате православного Храма в Черкассах; 18:39 - Насколько сильны силы верующих? ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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