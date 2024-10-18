Распятие своими же или бунт в тылу? Что на Украине случится раньше и будут ли переговоры - Килинкаров - 18.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241018/1058201895.html
Распятие своими же или бунт в тылу? Что на Украине случится раньше и будут ли переговоры - Килинкаров
Распятие своими же или бунт в тылу? Что на Украине случится раньше и будут ли переговоры - Килинкаров - 18.10.2024 Украина.ру
Распятие своими же или бунт в тылу? Что на Украине случится раньше и будут ли переговоры - Килинкаров
Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру рассказал о главной цели "плана победы" Зеленского, а также назвал вероятные Украина.ру, 18.10.2024
2024-10-18T16:54
2024-10-18T16:54
видео
украина
киев
черкассы
владимир зеленский
спиридон килинкаров
верховная рада
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058201373_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4338c8af1953a9799907e37fce1c98e8.jpg
Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру рассказал о главной цели "плана победы" Зеленского, а также назвал вероятные сроки реальных переговоров по Украине с участием всех сторон. 00:39 - О цели "плана победы" Зеленского; 05:37 - Почему Киев не лоббирует вариант с заморозкой конфликта? 11:29 - О роли и безопасности Зеленского; 13:58 - О вероятности бунта на Украине; 17:14 - О захвате православного Храма в Черкассах; 18:39 - Насколько сильны силы верующих? ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
украина
киев
черкассы
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058201373_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1410b6649dd9a3e2a468c1d8f0a346cd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, киев, черкассы, владимир зеленский, спиридон килинкаров, верховная рада, украина.ру, видео
Видео, Украина, Киев, Черкассы, Владимир Зеленский, Спиридон Килинкаров, Верховная Рада, Украина.ру

Распятие своими же или бунт в тылу? Что на Украине случится раньше и будут ли переговоры - Килинкаров

16:54 18.10.2024
 
Читать в
Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру рассказал о главной цели "плана победы" Зеленского, а также назвал вероятные сроки реальных переговоров по Украине с участием всех сторон.
00:39 - О цели "плана победы" Зеленского;
05:37 - Почему Киев не лоббирует вариант с заморозкой конфликта?
11:29 - О роли и безопасности Зеленского;
13:58 - О вероятности бунта на Украине;
17:14 - О захвате православного Храма в Черкассах;
18:39 - Насколько сильны силы верующих?
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
 
ВидеоУкраинаКиевЧеркассыВладимир ЗеленскийСпиридон КилинкаровВерховная РадаУкраина.ру
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:30Путин отреагировал на ядерный шантаж Зеленского
17:26Путин ответил, когда НАТО надоест воевать с Россией украинскими солдатами
17:22Россия заинтересована в мирном решении конфликта с Украиной - Путин
17:18Переустройство мира вызвано не украинским кризисом - Путин
16:54Распятие своими же или бунт в тылу? Что на Украине случится раньше и будут ли переговоры - Килинкаров
16:01Как начиналась легенда о Ковпаке
15:58Сценария три, но два из них - секрет: Зеленский о развитии конфликта на Украине после выборов в США
15:51Ядерный шантаж Зеленского. Что ответит Запад?
15:12В центре Луганска взорвался автомобиль, заведено уголовное дело
15:05Бандера на мусорнике. Поляки нашли место прислужнику Гитлера
14:55Роспатент может запретить певцу Shaman торговать алкоголем и косметикой под брендом "Я русский"
14:39Обычное ядерное оружие - нет, а "грязную бомбу" - да: Джабаров оценил радиоактивный потенциал Киева
14:26Умеров ответил на вопрос об отказе от регионов в обмен на членство в НАТО
14:06Украинская журналистка обвинила Кличко в торговле женщинами и распространении запрещенных веществ
14:05Уже 1,5 месяца ждут: украинцы, подлежащие призыву, не торопятся на обучение к польским инструкторам
13:53Украину ждет очень тяжелая зима, заявил Байден
13:36"Часики тикают": Медведев заявил, что киевский режим не шутит о создании ядерного оружия
13:35Байден чуть не присвоил США убийство лидера ХАМАС
13:32Почему министр обороны России поехал в Пекин в день военных учений возле Тайваня – Заклязьминская
13:00Война — дело молодых и не только, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 октября
Лента новостейМолния