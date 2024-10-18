https://ukraina.ru/20241018/1058201895.html
Распятие своими же или бунт в тылу? Что на Украине случится раньше и будут ли переговоры - Килинкаров
Распятие своими же или бунт в тылу? Что на Украине случится раньше и будут ли переговоры - Килинкаров - 18.10.2024 Украина.ру
Распятие своими же или бунт в тылу? Что на Украине случится раньше и будут ли переговоры - Килинкаров
Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру рассказал о главной цели "плана победы" Зеленского, а также назвал вероятные Украина.ру, 18.10.2024
2024-10-18T16:54
2024-10-18T16:54
2024-10-18T16:54
видео
украина
киев
черкассы
владимир зеленский
спиридон килинкаров
верховная рада
украина.ру
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Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру рассказал о главной цели "плана победы" Зеленского, а также назвал вероятные сроки реальных переговоров по Украине с участием всех сторон. 00:39 - О цели "плана победы" Зеленского; 05:37 - Почему Киев не лоббирует вариант с заморозкой конфликта? 11:29 - О роли и безопасности Зеленского; 13:58 - О вероятности бунта на Украине; 17:14 - О захвате православного Храма в Черкассах; 18:39 - Насколько сильны силы верующих? ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, киев, черкассы, владимир зеленский, спиридон килинкаров, верховная рада, украина.ру, видео
Видео, Украина, Киев, Черкассы, Владимир Зеленский, Спиридон Килинкаров, Верховная Рада, Украина.ру
Распятие своими же или бунт в тылу? Что на Украине случится раньше и будут ли переговоры - Килинкаров
Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру рассказал о главной цели "плана победы" Зеленского, а также назвал вероятные сроки реальных переговоров по Украине с участием всех сторон.
00:39 - О цели "плана победы" Зеленского;
05:37 - Почему Киев не лоббирует вариант с заморозкой конфликта?
11:29 - О роли и безопасности Зеленского;
13:58 - О вероятности бунта на Украине;
17:14 - О захвате православного Храма в Черкассах;
18:39 - Насколько сильны силы верующих?
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.