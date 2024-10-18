https://ukraina.ru/20241018/1058179253.html

Может готовить крупный налет: Живов о том, почему сейчас Украина не бьет по системам ПВО в Крыму

Может готовить крупный налет: Живов о том, почему сейчас Украина не бьет по системам ПВО в Крыму - 18.10.2024 Украина.ру

Может готовить крупный налет: Живов о том, почему сейчас Украина не бьет по системам ПВО в Крыму

Когда нарушается привычная логика боевых действий, это означает, что ситуация поменялась. В последнее время не слышно о том, чтобы Украина наносила удар западными ракетами по системам ПВО в Крыму. Это должно настораживать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2024-10-18T03:45

2024-10-18T03:45

2024-10-18T03:45

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Применение украинской авиации на Запорожье чревато тем, что все самолеты просто посбивают. Там удобное место для их поражения. На вооружении у ВС РФ там стоят "Панцири", "Буки" и комплексы С-300, сообщил обозреватель.В последнее время не слышно новостей о том, чтобы Украина наносила удар западными ракетами по российским системам ПВО в Крыму. Это тоже должно настораживать, подчеркнул Живов.Когда нарушается привычная логика боевых действий, это означает, что ситуация поменялась. Либо противник отказался от каких-то планов, либо накапливает средства для их реализации, указал волонтер."Напомню, что когда Иран ответил Израилю на известные события, по Израилю одновременно прилетело 400 ракет, которые произвели определенный эффект. И если Украина давно не использует свои ATACMS, Storm Shadow и дальнобойные американские авиабомбы, то она может готовить крупный налет", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Живова: Если ВСУ не попробуют атаковать Калининград из Польши, то проиграют России по всем фронтам читайте на сайте Украина.руО том, как ВС РФ разрезали группировку ВСУ на Осколе и что происходит на Купянском направлении — в интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241017/1058163010.html

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новости, крым, украина, алексей живов, с-300, пво, авиация, детали, сво, спецоперация, запорожское направление, запорожье, израиль, ракеты