Может готовить крупный налет: Живов о том, почему сейчас Украина не бьет по системам ПВО в Крыму
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Когда нарушается привычная логика боевых действий, это означает, что ситуация поменялась. В последнее время не слышно о том, чтобы Украина наносила удар западными ракетами по системам ПВО в Крыму. Это должно настораживать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Применение украинской авиации на Запорожье чревато тем, что все самолеты просто посбивают. Там удобное место для их поражения. На вооружении у ВС РФ там стоят "Панцири", "Буки" и комплексы С-300, сообщил обозреватель.
"Где больше всего ВСУ охотятся за нашими системами ПВО? В Крыму. Следовательно, противник может применить его при наступлении на Крым", — отметил он.
В последнее время не слышно новостей о том, чтобы Украина наносила удар западными ракетами по российским системам ПВО в Крыму. Это тоже должно настораживать, подчеркнул Живов.
Когда нарушается привычная логика боевых действий, это означает, что ситуация поменялась. Либо противник отказался от каких-то планов, либо накапливает средства для их реализации, указал волонтер.
"Напомню, что когда Иран ответил Израилю на известные события, по Израилю одновременно прилетело 400 ракет, которые произвели определенный эффект. И если Украина давно не использует свои ATACMS, Storm Shadow и дальнобойные американские авиабомбы, то она может готовить крупный налет", — заключил собеседник издания.
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