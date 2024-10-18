Может готовить крупный налет: Живов о том, почему сейчас Украина не бьет по системам ПВО в Крыму - 18.10.2024 Украина.ру
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Может готовить крупный налет: Живов о том, почему сейчас Украина не бьет по системам ПВО в Крыму
Может готовить крупный налет: Живов о том, почему сейчас Украина не бьет по системам ПВО в Крыму - 18.10.2024 Украина.ру
Может готовить крупный налет: Живов о том, почему сейчас Украина не бьет по системам ПВО в Крыму
Когда нарушается привычная логика боевых действий, это означает, что ситуация поменялась. В последнее время не слышно о том, чтобы Украина наносила удар западными ракетами по системам ПВО в Крыму. Это должно настораживать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2024-10-18T03:45
2024-10-18T03:45
новости
крым
украина
алексей живов
с-300
пво
авиация
детали
сво
спецоперация
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Применение украинской авиации на Запорожье чревато тем, что все самолеты просто посбивают. Там удобное место для их поражения. На вооружении у ВС РФ там стоят "Панцири", "Буки" и комплексы С-300, сообщил обозреватель.В последнее время не слышно новостей о том, чтобы Украина наносила удар западными ракетами по российским системам ПВО в Крыму. Это тоже должно настораживать, подчеркнул Живов.Когда нарушается привычная логика боевых действий, это означает, что ситуация поменялась. Либо противник отказался от каких-то планов, либо накапливает средства для их реализации, указал волонтер."Напомню, что когда Иран ответил Израилю на известные события, по Израилю одновременно прилетело 400 ракет, которые произвели определенный эффект. И если Украина давно не использует свои ATACMS, Storm Shadow и дальнобойные американские авиабомбы, то она может готовить крупный налет", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Живова: Если ВСУ не попробуют атаковать Калининград из Польши, то проиграют России по всем фронтам читайте на сайте Украина.руО том, как ВС РФ разрезали группировку ВСУ на Осколе и что происходит на Купянском направлении — в интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово читайте на сайте Украина.ру
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новости, крым, украина, алексей живов, с-300, пво, авиация, детали, сво, спецоперация, запорожское направление, запорожье, израиль, ракеты
Новости, Крым, Украина, Алексей Живов, С-300, ПВО, авиация, детали, СВО, Спецоперация, Запорожское направление, Запорожье, Израиль, ракеты

Может готовить крупный налет: Живов о том, почему сейчас Украина не бьет по системам ПВО в Крыму

03:45 18.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Когда нарушается привычная логика боевых действий, это означает, что ситуация поменялась. В последнее время не слышно о том, чтобы Украина наносила удар западными ракетами по системам ПВО в Крыму. Это должно настораживать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Применение украинской авиации на Запорожье чревато тем, что все самолеты просто посбивают. Там удобное место для их поражения. На вооружении у ВС РФ там стоят "Панцири", "Буки" и комплексы С-300, сообщил обозреватель.
"Где больше всего ВСУ охотятся за нашими системами ПВО? В Крыму. Следовательно, противник может применить его при наступлении на Крым", — отметил он.
В последнее время не слышно новостей о том, чтобы Украина наносила удар западными ракетами по российским системам ПВО в Крыму. Это тоже должно настораживать, подчеркнул Живов.
Когда нарушается привычная логика боевых действий, это означает, что ситуация поменялась. Либо противник отказался от каких-то планов, либо накапливает средства для их реализации, указал волонтер.
"Напомню, что когда Иран ответил Израилю на известные события, по Израилю одновременно прилетело 400 ракет, которые произвели определенный эффект. И если Украина давно не использует свои ATACMS, Storm Shadow и дальнобойные американские авиабомбы, то она может готовить крупный налет", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Живова: Если ВСУ не попробуют атаковать Калининград из Польши, то проиграют России по всем фронтам читайте на сайте Украина.ру
О том, как ВС РФ разрезали группировку ВСУ на Осколе и что происходит на Купянском направлении — в интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово читайте на сайте Украина.ру
Зеленский у флага США
Вчера, 13:47
От НАТО очередное "не надо". Украину Зеленского опять принуждают воевать самуНедопрезидент Украины Владимир Зеленский полетел в Брюссель на заседание Европейского совета с очень амбициозной задачей: "Я представлю план победы... Все лидеры Европы услышат, как надо усилить наши позиции".
 
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