Место Земли на глобусе Украины: фантастический мир "плана перемоги"
Презентованный Владимиром Зеленским 16 октября "план перемоги" вызвал горячее обсуждение в СМИ и соцсетях. План, конечно, нереалистичный (о чём осторожно пишут даже "патриотические" публицисты и политологи), но определённый интерес представляет именно эта "ненаучная фантастичность" и "нестрогая историчность". Что вообще в голове у авторов плана?
Первое, на что обратили внимание наблюдатели, это отсутствие в плане плана. Там напрочь отсутствуют не только собственно порядок действий украинской стороны, но даже цели, которые должны быть достигнуты в результате реализации плана.
Правда, советник главы ОП Михаил Подоляк быстро всё объяснил: "это план принуждения России – создание условий, когда для России остаётся слишком высокой цена, чтобы продолжать оставаться хотя бы на одном клочке украинской территории".
То есть:
1. В плане перемоги потому нет плана перемоги, потому что в плане перемоги нет плана перемоги – ни побеждать, ни планировать победу над Россией украинская сторона вообще не собиралась.
2. Правда, некоторые действия Украины всё же запланированы – в секретных приложениях указаны цели на территории России и номенклатура боеприпасов, которые нужны для их поражения. Заниматься этим будут союзники, но Украина благородно готова взять ответственность на себя.
3. Цель всё так же – выход на границы 1991 года.
Интересная была утечка в СМИ – оказывается, Зеленский ещё в сентябре поставил союзников перед необходимостью в течение трёх месяцев выполнить план.
Бросив взгляд на план и его трактовку Подоляком, начинаешь понимать – а ведь это действительно план победы. Только ориентирован он совсем не в ту сторону. Правильно ведь сказал сам Зеленский – Россия тут вообще не при чём. План перемоги ориентирован на Запад и является, по сути, ультиматумом – делаете то, что сказал Зеленский, а то…
Что именно "а то", до конца непонятно. Наиболее реалистичный вариант касается начала переговоров с "агрессором", но – при реализации медийной кампании, направленной против Запада. Мы, дескать, вынуждены идти на переговоры и территориальные уступки, чего не собирались делать, но это всё исключительно из-за союзников, которые нас зрадили (предали) за полшага до перемоги (победы). Такого рода риторика вполне соответствует украинским духовным скрепам, предполагающим обязательную бесплотность случайно одержанной победы в результате своевременного предательства.
Предложенная схема, по идее, должна всех устроить: те, кто хотят мира, получат переговоры; те, кто хотят войны, – оправдание, почему её нельзя продолжать; Зеленский – физическое выживание, несмотря на недовольство националистов, и неплохие шансы на продолжение политической карьеры. Запад ничего не теряет – Украине всё равно не предложено иного пути, кроме как в ЕС и НАТО, а украинцы будут даже больше в них стремиться, чтобы отомстить за зраду (это, кстати, полноценное основание для того, чтобы никуда Украину не принимать).
Однако план перемоги сам по себе предполагает сценарий совершенно иной, включающий в себя строительство своеобразного Pax Ucraina.
15 октября, 05:54Почему Зеленский чрезвычайно опасен. Украинские эксперты о ситуации на Украине и в миреНа Украине задумались над тем, не напрасна ли была вся борьба за независимость, если эта хвалёная независимость теперь исчезла. И опасаются, что она может уже и не понадобиться — всё сгорит в огне Третьей мировой
Начнём с самого начала – само по себе принятие украинского плана предполагает, что Запад признаёт за Украиной право что-то за него планировать и требовать выполнения этих планов. Они довольно скромные – "приглашение" Украины в НАТО фактически состоялось ещё в 2008 году, а разрешение бить по территории России и предоставление для этого соответствующих вооружений – дело времени, а не принципа.
Но важно тут именно наличие у Украины прав при полном отсутствии обязанностей и ответственности. Честно говоря, уже само по себе появление плана перемоги, даже если он не будет реализован до конца, содержит в себе намёк на неполный суверенитет Запада, его зависимость от Украины.
Следуем дальше.
Не секрет, что против членства Украины в НАТО выступают США и Германия. Приглашение Украины подрывает их лидирующие позиции в альянсе. Но главное даже не это, а то, что Украина может и вообще не вступать в НАТО.
Получение гарантий, подобных натовским, но без членства в НАТО на Украине рассматривается как паллиатив, и совершенно напрасно. В НАТО гарантии безопасности предоставляются в обмен на ряд обязательств в рамках коллективной структуры. Украина же хочет получить гарантии в обмен на "отражение российской агрессии", т.е. сущности, встречающейся только в головах западных политиков… Это ставит под вопрос вообще всю дисциплину в НАТО, но даже если США подавят "бунт на корабле", Украина всё равно остаётся в особом положении – более высоком, чем у других членов альянса.
Кстати, "комплексным неядерным пакетом сдерживания", о котором говорит Зеленский, управлять будет Украина. И если украинское руководство решит вывести из строя российские ядерные силы сдерживания (такой сценарий обсуждается примерно с 1991 года – когда во время операции "Буря в пустыни" были опробованы высокоточные неядерные средства поражения), под раздачу попадёт Запад. А это, опять же, элемент зависимости…
Критики плана перемоги обратили внимание на то, что Зеленский фактически собирается передать союзникам ресурсы Украины в обмен на военную помощь. На самом деле на эту схему можно посмотреть с другой стороны:
26 сентября, 06:30Ни победы, ни плана, только максималистские требования. Украина в международном контекстеВ иностранной прессе на прошлой неделе одну из первых строчек рейтинга занимала тема ударов ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь территории России. На этой неделе эта тема не теряет актуальности, правда уже в новом прочтении
- союзники берут на себя расходы по разработке месторождений полезных ископаемых (это требует довольно значительных инвестиций);
- в обмен на это они поставляют Украине готовую высокотехнологическую технику и помогают наладить её производство на украинской территории.
Сказать, что в результате страны Запада становятся ресурсной колонией Украины, было бы некоторым преувеличением, но очевидно, что выигрыш Украины тут будет непропорциональным.
Ну и в заключение – Украина собирается разместить свои войска на территории ЕС… У Киева нет средств на строительство и содержание военных баз, т.е., это все ляжет на плечи европейских союзников. И, самое главное, мы же помним, что группировка американских войск в Европе и британская Рейнская армия были оккупационными войсками. Конкретно в качестве оккупационных их после 1955 года в общем-то не использовали, но ничто не мешает представить себе свержение неугодного Киеву режима в той же Венгрии силами украинских войск в Европе. Опыт подавления венгерского восстания 1956 года – в наличии.
Повторимся, подобный сценарий выглядит нереалистичным и даже фантастичным, но… так ли уж он нереалистичен? США и Европа уже позволили украинскому руководству вмешиваться в их внутренние дела и пошли на целый ряд совершенно невыгодных им шагов. Достаточно вспомнить положение, в котором оказалась Германия в результате подрыва "Северных потоков". Чем ответила Германия Украине, которая, как считается, стоит за этой диверсией? Масштабнейшей за время существования нынешней немецкой государственности программой военной и экономической помощи…
26 сентября, 05:10Третья мировая война с элементами клоунады. Почему украинские эксперты боятся "плана победы" ЗеленскогоВ украинском экспертном сообществе пытаются вникнуть в суть "плана победы" Зеленского и гадают, не является ли он планом Третьей мировой войны. Думают и о том, почему не все украинцы готовы умирать "за Бандеру" и что с этим делать.
На фоне всех тех унижений, которым Запад уже подвергся со стороны своих украинских партнёров, фантастический проект переноса столицы мира в Киев выглядит не таким уж фантастическим…
С другим осмыслением "плана победы" можно ознакомиться в статье Владимира Скачко "От НАТО очередное "не надо". Украину Зеленского опять принуждают воевать саму"