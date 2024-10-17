https://ukraina.ru/20241017/1058163979.html

Кого и почему боится Зеленский на Украине и почему в опасности Белоруссия – подполковник Иванников

Кого и почему боится Зеленский на Украине и почему в опасности Белоруссия – подполковник Иванников - 17.10.2024 Украина.ру

Кого и почему боится Зеленский на Украине и почему в опасности Белоруссия – подполковник Иванников

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в студии Украина.ру прокомментировал Украина.ру, 17.10.2024

2024-10-17T13:21

2024-10-17T13:21

2024-10-17T13:21

видео

украина

белоруссия

россия

владимир зеленский

верховная рада

польша

сво

ссср

александр лукашенко

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Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в студии Украина.ру прокомментировал "план победы" Зеленского, озвученный тем в Верховной раде, а также рассказал об опасности. которая возникла для Белоруссии и о главном страхе нелегитимного президента Украины. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:44 - "План победы" Зеленского: что это было? 04:25 - Какая опасность возникла для Белоруссии? 09:52 - Почему Украина - не Белоруссия? 12:20 - О вероятности реальных переговоров по Украине; 14:10 - Кого на Украине боится Зеленский? 15:42 - О санитарных зонах на границе с Украиной; 16:46 - Что необходимо России для сильной позиции? 19:10 - Когда восстанет украинский тыл?

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белоруссия

россия

польша

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брест

гродно

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