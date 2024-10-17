Кого и почему боится Зеленский на Украине и почему в опасности Белоруссия – подполковник Иванников - 17.10.2024 Украина.ру
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Кого и почему боится Зеленский на Украине и почему в опасности Белоруссия – подполковник Иванников
Кого и почему боится Зеленский на Украине и почему в опасности Белоруссия – подполковник Иванников - 17.10.2024 Украина.ру
Кого и почему боится Зеленский на Украине и почему в опасности Белоруссия – подполковник Иванников
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в студии Украина.ру прокомментировал Украина.ру, 17.10.2024
2024-10-17T13:21
2024-10-17T13:21
видео
украина
белоруссия
россия
владимир зеленский
верховная рада
польша
сво
ссср
александр лукашенко
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Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в студии Украина.ру прокомментировал "план победы" Зеленского, озвученный тем в Верховной раде, а также рассказал об опасности. которая возникла для Белоруссии и о главном страхе нелегитимного президента Украины. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:44 - "План победы" Зеленского: что это было? 04:25 - Какая опасность возникла для Белоруссии? 09:52 - Почему Украина - не Белоруссия? 12:20 - О вероятности реальных переговоров по Украине; 14:10 - Кого на Украине боится Зеленский? 15:42 - О санитарных зонах на границе с Украиной; 16:46 - Что необходимо России для сильной позиции? 19:10 - Когда восстанет украинский тыл?
украина
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видео, украина, белоруссия, россия, владимир зеленский, верховная рада, польша, сво, ссср, александр лукашенко, ес, государственная граница, брест, гродно, 17 сентября 1939 года, видео
Видео, Украина, Белоруссия, Россия, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Польша, СВО, СССР, Александр Лукашенко, ЕС, государственная граница, Брест, Гродно, 17 сентября 1939 года

Кого и почему боится Зеленский на Украине и почему в опасности Белоруссия – подполковник Иванников

13:21 17.10.2024
 
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Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в студии Украина.ру прокомментировал "план победы" Зеленского, озвученный тем в Верховной раде, а также рассказал об опасности. которая возникла для Белоруссии и о главном страхе нелегитимного президента Украины.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:44 - "План победы" Зеленского: что это было?
04:25 - Какая опасность возникла для Белоруссии?
09:52 - Почему Украина - не Белоруссия?
12:20 - О вероятности реальных переговоров по Украине;
14:10 - Кого на Украине боится Зеленский?
15:42 - О санитарных зонах на границе с Украиной;
16:46 - Что необходимо России для сильной позиции?
19:10 - Когда восстанет украинский тыл?
 
ВидеоУкраинаБелоруссияРоссияВладимир ЗеленскийВерховная РадаПольшаСВОСССРАлександр ЛукашенкоЕСгосударственная границаБрестГродно17 сентября 1939 года
 
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