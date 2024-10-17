Неизвестные в балаклавах напали на храм канонической УПЦ в Черкассах - 17.10.2024 Украина.ру
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Неизвестные в балаклавах напали на храм канонической УПЦ в Черкассах
Неизвестные в балаклавах напали на храм канонической УПЦ в Черкассах - 17.10.2024 Украина.ру
Неизвестные в балаклавах напали на храм канонической УПЦ в Черкассах
Около сотни человек в масках ворвались в храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах во время литургии и захватили собор, сообщил Союз православных журналистов
2024-10-17T08:59
2024-10-17T08:59
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"Сегодня ночью в 3 часа около 100 человек в камуфляже и балаклавах силой ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах, где в это время проходила ночная литургия. Нападавшие выбросили верующих с территории храма, отбирали у них телефоны и не позволяли снимать происходящее, а также сорвали камеры видеонаблюдения. Они проникли в здание епархиального управления и захватили собор", - указали в Союзе.В конце сентября СПЖ уже сообщал о попытке захвата этого храма, но тогда прихожанам удалось отстоять собор.Украинские власти организовали масштабную волну гонений на Украинскую православную церковь. Верховная Рада в конце августа приняла закон о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ, который позволяет запретить УПЦ.СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ. Сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины.Подробнее о захватах храмов - в материале Верующие молитвой сорвали штурм собора УПЦ в Черкассах на сайте Украина.ру.
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Новости, Черкассы, УПЦ, Россия, Украина, СБУ

Неизвестные в балаклавах напали на храм канонической УПЦ в Черкассах

08:59 17.10.2024
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкРаспятие и свечи
Распятие и свечи - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Около сотни человек в масках ворвались в храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах во время литургии и захватили собор, сообщил Союз православных журналистов
"Сегодня ночью в 3 часа около 100 человек в камуфляже и балаклавах силой ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах, где в это время проходила ночная литургия. Нападавшие выбросили верующих с территории храма, отбирали у них телефоны и не позволяли снимать происходящее, а также сорвали камеры видеонаблюдения. Они проникли в здание епархиального управления и захватили собор", - указали в Союзе.
В конце сентября СПЖ уже сообщал о попытке захвата этого храма, но тогда прихожанам удалось отстоять собор.
Украинские власти организовали масштабную волну гонений на Украинскую православную церковь.
Верховная Рада в конце августа приняла закон о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ, который позволяет запретить УПЦ.
СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ. Сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины.
Подробнее о захватах храмов - в материале Верующие молитвой сорвали штурм собора УПЦ в Черкассах на сайте Украина.ру.
 
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