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Верующие молитвой сорвали штурм собора УПЦ в Черкассах

Верующие молитвой сорвали штурм собора УПЦ в Черкассах - 30.09.2024 Украина.ру

Верующие молитвой сорвали штурм собора УПЦ в Черкассах

Рейдерский захват Михайловского кафедрального собора Украинской православной церкви (УПЦ) не удался благодаря действиям верующих украинцев, которые среди ночи стали на защиту местной святыни. Об этом сообщили Черкасской епархии

2024-09-30T11:31

2024-09-30T11:31

2024-09-30T11:31

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В ночь на 30 сентября люди в камуфляже пытались захватить собор, но об этом через телеграм-канал узнали прихожане, появились посты с призывом встать на защиту церкви. Митрополит УПЦ Феодосий рассказал, что люди в камуфляже приезжали на машинах и собирались в близлежащих к собору кварталах по 20-30 человек. Верующие устроили ночное молитвенное стояние, что помешало захватить святыню. Ранее сообщалось об обысках Введенского монастыря канонической УПЦ в Киеве. Напомним, 23 сентября на Украине официально вступил в силу закон о запрете деятельности канонической УПЦ.Согласно тексту документа, религиозным общинам в стране дается девять месяцев переходного срока, чтобы разорвать все связи с Русской православной церковью.Подробнее по теме - в материале "Вассерман объяснил, почему запрет УПЦ Киев согласовал с Западом, но не согласовал с Папой Римским" на сайте Украина.ру.

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новости, черкассы, украина, упц, гонения, рейдерство, церковь, религия, верующие