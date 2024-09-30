Верующие молитвой сорвали штурм собора УПЦ в Черкассах
Рейдерский захват Михайловского кафедрального собора Украинской православной церкви (УПЦ) не удался благодаря действиям верующих украинцев, которые среди ночи стали на защиту местной святыни. Об этом сообщили Черкасской епархии
В ночь на 30 сентября люди в камуфляже пытались захватить собор, но об этом через телеграм-канал узнали прихожане, появились посты с призывом встать на защиту церкви.
Митрополит УПЦ Феодосий рассказал, что люди в камуфляже приезжали на машинах и собирались в близлежащих к собору кварталах по 20-30 человек. Верующие устроили ночное молитвенное стояние, что помешало захватить святыню.
"Все, кто приезжал сделать свое "черное дело" не решился пойти на штурм нашей святыни. Благодарю каждого из вас за молитвы, за то, что сегодня не спали и стояли молились, просили Бога защитить нас. (...) Верю, что вместе мы сможем отстоять не только нашу святыню", - сказал в видеообращении митрополит УПЦ Феодосий.
Ранее сообщалось об обысках Введенского монастыря канонической УПЦ в Киеве.
Напомним, 23 сентября на Украине официально вступил в силу закон о запрете деятельности канонической УПЦ.Согласно тексту документа, религиозным общинам в стране дается девять месяцев переходного срока, чтобы разорвать все связи с Русской православной церковью.
Подробнее по теме - в материале "Вассерман объяснил, почему запрет УПЦ Киев согласовал с Западом, но не согласовал с Папой Римским" на сайте Украина.ру.
1 сентября, 08:05Запрет УПЦ: эксперт рассказал, как "западные двойные стандарты проявляются в полной мере"Запрет канонической УПЦ на Украине, а таже репрессии в отношении православных священников, верующих и журналистов позволяют выяснить истинную ценность пресловутых западных ценностей и стандартов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов