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Российские военные сбили 13 украинских дронов над тремя регионами - Минобороны

Российские военные сбили 13 украинских дронов над тремя регионами - Минобороны - 17.10.2024 Украина.ру

Российские военные сбили 13 украинских дронов над тремя регионами - Минобороны

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ

2024-10-17T08:29

2024-10-17T08:29

2024-10-17T08:29

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"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в материале.Там уточнили, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили шесть БПЛА над территорией Орловской области, четыре - над Курской и три – над Брянской областью. Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.

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новости, россия, орловская область, брянская область, минобороны, вооруженные силы украины