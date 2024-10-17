Российские военные сбили 13 украинских дронов над тремя регионами - Минобороны - 17.10.2024 Украина.ру
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Российские военные сбили 13 украинских дронов над тремя регионами - Минобороны
Российские военные сбили 13 украинских дронов над тремя регионами - Минобороны - 17.10.2024 Украина.ру
Российские военные сбили 13 украинских дронов над тремя регионами - Минобороны
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ
2024-10-17T08:29
2024-10-17T08:29
новости
россия
орловская область
брянская область
минобороны
вооруженные силы украины
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"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в материале.Там уточнили, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили шесть БПЛА над территорией Орловской области, четыре - над Курской и три – над Брянской областью. Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.
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новости, россия, орловская область, брянская область, минобороны, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Орловская область, Брянская область, Минобороны, Вооруженные силы Украины

Российские военные сбили 13 украинских дронов над тремя регионами - Минобороны

08:29 17.10.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в материале.
Там уточнили, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили шесть БПЛА над территорией Орловской области, четыре - над Курской и три – над Брянской областью.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.
 
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