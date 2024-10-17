Российские военные сбили 13 украинских дронов над тремя регионами - Минобороны
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в материале.
Там уточнили, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили шесть БПЛА над территорией Орловской области, четыре - над Курской и три – над Брянской областью.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.