Любого можно отправить на фронт: Ищенко объяснил, зачем Зеленский лишил "брони" 1,5 миллиона украинцев
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Зеленский моментально отреагировал на законопроект Верховной Рады, который освобождает от мобилизации молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. Видимо, был к этому уже готов. Он сразу же поручил Кабмину отменить все бронирование на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее Верховная Рада Украины приняла законопроект, который освобождает от мобилизации часть граждан в возрасте от 18 до 25 лет. После чего документ должны подписать спикер парламента и Владимир Зеленский.
При этом Зеленский на этот закон моментально отреагировал. Видимо, был к этому уже готов. Он сразу же поручил Кабмину отменить все бронирование на Украине, отметил обозреватель.
"Он вдруг проснулся и внезапно понял, что на Украине под броню попадают 1,5 миллиона человек, "а это слишком много", — добавил эксперт.
Если убрать фактор коррупции, то наверняка предприятия подавали обоснования, что им нужно такое-то количество брони, а с этими основаниями соглашались Кабмин и ТЦК – те, кто за это отвечает, сказал он.
"А теперь Зеленский считает, что нужно приостановить бронирование всех подряд до тех пор, пока Кабмин не определится с новыми параметрами бронирования. Хотя было бы логично сделать наоборот – когда Кабмин определится с параметрами бронирования, разбронировать всех, кто под эти параметры не попадает", — отметил Ищенко.
Фактически на Украине бронирования больше нет. Там любого можно отправить на фронт, считает эксперт. И это ответ Зеленского Раде: "Не хотите по-хорошему, будем по-плохому". Потому что эти полтора миллиона бронированных – это столько же, сколько в стране молодежи от 18 до 25 лет, которых Рада отказалась мобилизовать, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню читайте на сайте Украина.ру
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