https://ukraina.ru/20241017/1058147597.html

Любого можно отправить на фронт: Ищенко объяснил, зачем Зеленский лишил "брони" 1,5 миллиона украинцев

Любого можно отправить на фронт: Ищенко объяснил, зачем Зеленский лишил "брони" 1,5 миллиона украинцев - 17.10.2024 Украина.ру

Любого можно отправить на фронт: Ищенко объяснил, зачем Зеленский лишил "брони" 1,5 миллиона украинцев

Зеленский моментально отреагировал на законопроект Верховной Рады, который освобождает от мобилизации молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. Видимо, был к этому уже готов. Он сразу же поручил Кабмину отменить все бронирование на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-10-17T06:15

2024-10-17T06:15

2024-10-17T06:15

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Ранее Верховная Рада Украины приняла законопроект, который освобождает от мобилизации часть граждан в возрасте от 18 до 25 лет. После чего документ должны подписать спикер парламента и Владимир Зеленский.При этом Зеленский на этот закон моментально отреагировал. Видимо, был к этому уже готов. Он сразу же поручил Кабмину отменить все бронирование на Украине, отметил обозреватель."Он вдруг проснулся и внезапно понял, что на Украине под броню попадают 1,5 миллиона человек, "а это слишком много", — добавил эксперт.Если убрать фактор коррупции, то наверняка предприятия подавали обоснования, что им нужно такое-то количество брони, а с этими основаниями соглашались Кабмин и ТЦК – те, кто за это отвечает, сказал он.Фактически на Украине бронирования больше нет. Там любого можно отправить на фронт, считает эксперт. И это ответ Зеленского Раде: "Не хотите по-хорошему, будем по-плохому". Потому что эти полтора миллиона бронированных – это столько же, сколько в стране молодежи от 18 до 25 лет, которых Рада отказалась мобилизовать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню читайте на сайте Украина.руО том, как в кружках по авиамоделированию взращивают профессионалов для тыла и фронта — в интервью Павла Наркевича: Россия использует Угледар так, что "Ланцеты" и "Орланы" зачистят всю Украину

https://ukraina.ru/20241016/1058147188.html

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новости, украина, россия, владимир зеленский, ростислав ищенко, кабмин, верховная рада, мобилизация, всу, детали, сво, спецоперация