Любого можно отправить на фронт: Ищенко объяснил, зачем Зеленский лишил "брони" 1,5 миллиона украинцев - 17.10.2024 Украина.ру
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Любого можно отправить на фронт: Ищенко объяснил, зачем Зеленский лишил "брони" 1,5 миллиона украинцев
Любого можно отправить на фронт: Ищенко объяснил, зачем Зеленский лишил "брони" 1,5 миллиона украинцев - 17.10.2024 Украина.ру
Любого можно отправить на фронт: Ищенко объяснил, зачем Зеленский лишил "брони" 1,5 миллиона украинцев
Зеленский моментально отреагировал на законопроект Верховной Рады, который освобождает от мобилизации молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. Видимо, был к этому уже готов. Он сразу же поручил Кабмину отменить все бронирование на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-10-17T06:15
2024-10-17T06:15
новости
украина
россия
владимир зеленский
ростислав ищенко
кабмин
верховная рада
мобилизация
всу
детали
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Ранее Верховная Рада Украины приняла законопроект, который освобождает от мобилизации часть граждан в возрасте от 18 до 25 лет. После чего документ должны подписать спикер парламента и Владимир Зеленский.При этом Зеленский на этот закон моментально отреагировал. Видимо, был к этому уже готов. Он сразу же поручил Кабмину отменить все бронирование на Украине, отметил обозреватель."Он вдруг проснулся и внезапно понял, что на Украине под броню попадают 1,5 миллиона человек, "а это слишком много", — добавил эксперт.Если убрать фактор коррупции, то наверняка предприятия подавали обоснования, что им нужно такое-то количество брони, а с этими основаниями соглашались Кабмин и ТЦК – те, кто за это отвечает, сказал он.Фактически на Украине бронирования больше нет. Там любого можно отправить на фронт, считает эксперт. И это ответ Зеленского Раде: "Не хотите по-хорошему, будем по-плохому". Потому что эти полтора миллиона бронированных – это столько же, сколько в стране молодежи от 18 до 25 лет, которых Рада отказалась мобилизовать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню читайте на сайте Украина.руО том, как в кружках по авиамоделированию взращивают профессионалов для тыла и фронта — в интервью Павла Наркевича: Россия использует Угледар так, что "Ланцеты" и "Орланы" зачистят всю Украину
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, владимир зеленский, ростислав ищенко, кабмин, верховная рада, мобилизация, всу, детали, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, Кабмин, Верховная Рада, мобилизация, ВСУ, детали, СВО, Спецоперация

Любого можно отправить на фронт: Ищенко объяснил, зачем Зеленский лишил "брони" 1,5 миллиона украинцев

06:15 17.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Зеленский моментально отреагировал на законопроект Верховной Рады, который освобождает от мобилизации молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. Видимо, был к этому уже готов. Он сразу же поручил Кабмину отменить все бронирование на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее Верховная Рада Украины приняла законопроект, который освобождает от мобилизации часть граждан в возрасте от 18 до 25 лет. После чего документ должны подписать спикер парламента и Владимир Зеленский.
При этом Зеленский на этот закон моментально отреагировал. Видимо, был к этому уже готов. Он сразу же поручил Кабмину отменить все бронирование на Украине, отметил обозреватель.
"Он вдруг проснулся и внезапно понял, что на Украине под броню попадают 1,5 миллиона человек, "а это слишком много", — добавил эксперт.
Если убрать фактор коррупции, то наверняка предприятия подавали обоснования, что им нужно такое-то количество брони, а с этими основаниями соглашались Кабмин и ТЦК – те, кто за это отвечает, сказал он.
"А теперь Зеленский считает, что нужно приостановить бронирование всех подряд до тех пор, пока Кабмин не определится с новыми параметрами бронирования. Хотя было бы логично сделать наоборот – когда Кабмин определится с параметрами бронирования, разбронировать всех, кто под эти параметры не попадает", — отметил Ищенко.
Фактически на Украине бронирования больше нет. Там любого можно отправить на фронт, считает эксперт. И это ответ Зеленского Раде: "Не хотите по-хорошему, будем по-плохому". Потому что эти полтора миллиона бронированных – это столько же, сколько в стране молодежи от 18 до 25 лет, которых Рада отказалась мобилизовать, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню читайте на сайте Украина.ру
О том, как в кружках по авиамоделированию взращивают профессионалов для тыла и фронта — в интервью Павла Наркевича: Россия использует Угледар так, что "Ланцеты" и "Орланы" зачистят всю Украину
Андрей Грозин интервью - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Вчера, 19:30
Андрей Грозин: Казахстан сделал приятно Западу перед саммитом в Казани, но БРИКС не нужен троянский коньНынешнее решение Казахстана по поводу отказа от членства в БРИКС временное. Если его элиты увидят, что западное влияние утекает, как песок сквозь пальцы, то первыми побегут в тот же БРИКС. Это судьба всех государств-лимитрофов. Так делала Украина. Пока не заняла одностороннюю прозападную позицию и не превратилась в боевого холопа Запада.
 
НовостиУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийРостислав ИщенкоКабминВерховная РадамобилизацияВСУдеталиСВОСпецоперация
 
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