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Украинки атаковали автобус военкомов во время доклада Зеленского

Украинки атаковали автобус военкомов во время доклада Зеленского - 16.10.2024 Украина.ру

Украинки атаковали автобус военкомов во время доклада Зеленского

На протестные митинги в Киеве и Закарпатье вышли женщины, недовольные правлением Зеленского. Об этом в своём телеграм-канале рассказал украинский депутат Артём Дмитрук

2024-10-16T17:49

2024-10-16T17:49

2024-10-16T18:32

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Депутат опубликовал видеозаписи с протестных акций в Киеве и Закарпатье. На них родственники пропавших без вести тщетно добивались встречи с представителем правительства. Они рассказывали истории своих родных – детей и мужей, по официальным данным исчезнувшим в зоне СВО.Мать погибшего 52-летнего бойца рассказала об обстоятельствах пребывания на линии боевого соприкосновения и гибели своего сына. Она желает получить доступ к телу погибшего. С этим она пришла на протестную акцию.Другие женщины в Киеве добивались у стен здания правительства разговора с чиновником, который ответил бы на их вопросы о пропавших без вести, о бессмысленных жертвах со стороны украинских военнослужащих в зоне СВО. Видеоматериал и на эту тему опубликовал Дмитрук."Все это происходило именно тогда, когда в 100 метрах Зе читал план, как можно еще больше убить украинцев и получить денег на этот геноцид", - констатировал депутат в своих публикациях.Дмитрук также опубликовал видеозаписи протестных акций в Закарпатье. На одной из них женщины раскачали микроавтобус, заполненный мужчинами в военной форме."Кого вы берёте?", - спрашивали женщины, окружившие микроавтобус.Страсти накалились настолько, что почти опрокинутый микроавтобус ретировался. Вдогонку кто-то бросал камни."А Зеленский считает новые чемоданы получаемые с ТЦК, оборонки и др отраслей", - заметил Дмитрук.Он также опубликовал материалы о коррупционных скандалах, связанных с оформлением уклонистов за взятки."50 прокуроров Хмельницкой области получили инвалидность II группы из-за решений главы областной МСЭК Татьяны Крупы, у которой во время обысков обнаружили более $6 млн", - заметил Дмитрук в одном из комментариев.Также в новостях: "Зачем их гнать туда?!": родственники пропавших без вести осадили правительство УкраиныЭкспертное мнение на эту тему: Ситуация безнадёжная: Ищенко о вероятности народного бунта на Украине и массового мятежа в ВСУ

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