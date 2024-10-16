Украинки атаковали автобус военкомов во время доклада Зеленского - 16.10.2024 Украина.ру
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Украинки атаковали автобус военкомов во время доклада Зеленского
Украинки атаковали автобус военкомов во время доклада Зеленского - 16.10.2024 Украина.ру
Украинки атаковали автобус военкомов во время доклада Зеленского
На протестные митинги в Киеве и Закарпатье вышли женщины, недовольные правлением Зеленского. Об этом в своём телеграм-канале рассказал украинский депутат Артём Дмитрук
2024-10-16T17:49
2024-10-16T18:32
новости
киев
закарпатье
хмельницкая область
владимир зеленский
протесты
акции протеста
протестующие
мобилизация
украина
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Депутат опубликовал видеозаписи с протестных акций в Киеве и Закарпатье. На них родственники пропавших без вести тщетно добивались встречи с представителем правительства. Они рассказывали истории своих родных – детей и мужей, по официальным данным исчезнувшим в зоне СВО.Мать погибшего 52-летнего бойца рассказала об обстоятельствах пребывания на линии боевого соприкосновения и гибели своего сына. Она желает получить доступ к телу погибшего. С этим она пришла на протестную акцию.Другие женщины в Киеве добивались у стен здания правительства разговора с чиновником, который ответил бы на их вопросы о пропавших без вести, о бессмысленных жертвах со стороны украинских военнослужащих в зоне СВО. Видеоматериал и на эту тему опубликовал Дмитрук."Все это происходило именно тогда, когда в 100 метрах Зе читал план, как можно еще больше убить украинцев и получить денег на этот геноцид", - констатировал депутат в своих публикациях.Дмитрук также опубликовал видеозаписи протестных акций в Закарпатье. На одной из них женщины раскачали микроавтобус, заполненный мужчинами в военной форме."Кого вы берёте?", - спрашивали женщины, окружившие микроавтобус.Страсти накалились настолько, что почти опрокинутый микроавтобус ретировался. Вдогонку кто-то бросал камни."А Зеленский считает новые чемоданы получаемые с ТЦК, оборонки и др отраслей", - заметил Дмитрук.Он также опубликовал материалы о коррупционных скандалах, связанных с оформлением уклонистов за взятки."50 прокуроров Хмельницкой области получили инвалидность II группы из-за решений главы областной МСЭК Татьяны Крупы, у которой во время обысков обнаружили более $6 млн", - заметил Дмитрук в одном из комментариев.Также в новостях: "Зачем их гнать туда?!": родственники пропавших без вести осадили правительство УкраиныЭкспертное мнение на эту тему: Ситуация безнадёжная: Ищенко о вероятности народного бунта на Украине и массового мятежа в ВСУ
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новости, киев, закарпатье, хмельницкая область, владимир зеленский, протесты, акции протеста, протестующие, мобилизация, украина, сво, потери всу, коррупция
Новости, Киев, Закарпатье, Хмельницкая область, Владимир Зеленский, протесты, акции протеста, протестующие, мобилизация, Украина, СВО, потери ВСУ, коррупция

Украинки атаковали автобус военкомов во время доклада Зеленского

17:49 16.10.2024 (обновлено: 18:32 16.10.2024)
 
Закарпатье: женский протест (ТГ-канал А.Дмитрука)
Закарпатье: женский протест (ТГ-канал А.Дмитрука)
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На протестные митинги в Киеве и Закарпатье вышли женщины, недовольные правлением Зеленского. Об этом в своём телеграм-канале рассказал украинский депутат Артём Дмитрук
Депутат опубликовал видеозаписи с протестных акций в Киеве и Закарпатье. На них родственники пропавших без вести тщетно добивались встречи с представителем правительства. Они рассказывали истории своих родных – детей и мужей, по официальным данным исчезнувшим в зоне СВО.
Мать погибшего 52-летнего бойца рассказала об обстоятельствах пребывания на линии боевого соприкосновения и гибели своего сына. Она желает получить доступ к телу погибшего. С этим она пришла на протестную акцию.
Другие женщины в Киеве добивались у стен здания правительства разговора с чиновником, который ответил бы на их вопросы о пропавших без вести, о бессмысленных жертвах со стороны украинских военнослужащих в зоне СВО. Видеоматериал и на эту тему опубликовал Дмитрук.
"Все это происходило именно тогда, когда в 100 метрах Зе читал план, как можно еще больше убить украинцев и получить денег на этот геноцид", - констатировал депутат в своих публикациях.
Дмитрук также опубликовал видеозаписи протестных акций в Закарпатье. На одной из них женщины раскачали микроавтобус, заполненный мужчинами в военной форме.
"Кого вы берёте?", - спрашивали женщины, окружившие микроавтобус.
Страсти накалились настолько, что почти опрокинутый микроавтобус ретировался. Вдогонку кто-то бросал камни.
"А Зеленский считает новые чемоданы получаемые с ТЦК, оборонки и др отраслей", - заметил Дмитрук.
Он также опубликовал материалы о коррупционных скандалах, связанных с оформлением уклонистов за взятки.
"50 прокуроров Хмельницкой области получили инвалидность II группы из-за решений главы областной МСЭК Татьяны Крупы, у которой во время обысков обнаружили более $6 млн", - заметил Дмитрук в одном из комментариев.
Также в новостях: "Зачем их гнать туда?!": родственники пропавших без вести осадили правительство Украины
Экспертное мнение на эту тему: Ситуация безнадёжная: Ищенко о вероятности народного бунта на Украине и массового мятежа в ВСУ
 
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