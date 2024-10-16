Ситуация безнадёжная: Ищенко о вероятности народного бунта на Украине и массового мятежа в ВСУ - 16.10.2024 Украина.ру
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Ситуация безнадёжная: Ищенко о вероятности народного бунта на Украине и массового мятежа в ВСУ
Ситуация безнадёжная: Ищенко о вероятности народного бунта на Украине и массового мятежа в ВСУ - 16.10.2024 Украина.ру
Ситуация безнадёжная: Ищенко о вероятности народного бунта на Украине и массового мятежа в ВСУ
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, будут ли на Украине народные бунты и насколько вероятен массовый... Украина.ру, 16.10.2024
2024-10-16T17:07
2024-10-16T17:07
видео
украина
россия
европа
ростислав ищенко
петр порошенко
игорь мосийчук
вооруженные силы украины
всу
потери всу
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, будут ли на Украине народные бунты и насколько вероятен массовый мятеж в ВСУ, спрогнозировал будущее беженцев с Украины в Европе, а также высказал своё мнение по поводу включения периода работы на Украине в страховой стаж и намерения властей увеличить рождаемость в России. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:32 – Насколько вероятен народный бунт на Украине и кто может взбунтоваться первым: фронт или тыл? 06:42 – Можно ли доверять результатам социологических опросов, которые сейчас проводят на Украине? 18:00 – Что будет с беженцами с Украины, живущими в Европе? 24:02 – Нужно ли включать работу на Украине в страховой стаж? 27:52 – Как решать проблему с демографией в России; *В интервью упоминаются Пётр Порошенко и Игорь Мосийчук, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов #Ищенко #Украина #Зеленский #ВСУ #война #армия #бунт #армия #фронт #мобилизация #пленные #РФ #Россия #Донбасс #ДНР #Угледар #Сырский #опрос #Мосийчук #президент #США #выборы #Европа #ЕС #социология #оружие #СВО #спецоперация #выборы #история #церковь #Скворцов #тюрьма #Марунич #бизнес #деньги #ТЦК #Порошенко #Медведчук #Янукович #Киев #беженцы #Еврокомиссия #Венгрия #Польша #Прибалтика #ФРГ #Германия #мигранты #Италия #Португалия #пенсия #Госдума #закон #чайлдфри #дети #налог #Дума #Китай #КНР ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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видео, украина, россия, европа, ростислав ищенко, петр порошенко, игорь мосийчук, вооруженные силы украины, всу, потери всу, сво, протесты, бунт, демография, украинские беженцы, ес, днр, пленные, видео
Видео, Украина, Россия, Европа, Ростислав Ищенко, Петр Порошенко, Игорь Мосийчук, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, СВО, протесты, бунт, демография, украинские беженцы, ЕС, ДНР, Пленные

Ситуация безнадёжная: Ищенко о вероятности народного бунта на Украине и массового мятежа в ВСУ

17:07 16.10.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, будут ли на Украине народные бунты и насколько вероятен массовый мятеж в ВСУ, спрогнозировал будущее беженцев с Украины в Европе, а также высказал своё мнение по поводу включения периода работы на Украине в страховой стаж и намерения властей увеличить рождаемость в России.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:32 – Насколько вероятен народный бунт на Украине и кто может взбунтоваться первым: фронт или тыл?
06:42 – Можно ли доверять результатам социологических опросов, которые сейчас проводят на Украине?
18:00 – Что будет с беженцами с Украины, живущими в Европе?
24:02 – Нужно ли включать работу на Украине в страховой стаж?
27:52 – Как решать проблему с демографией в России;
*В интервью упоминаются Пётр Порошенко и Игорь Мосийчук, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
#Ищенко #Украина #Зеленский #ВСУ #война #армия #бунт #армия #фронт #мобилизация #пленные #РФ #Россия #Донбасс #ДНР #Угледар #Сырский #опрос #Мосийчук #президент #США #выборы #Европа #ЕС #социология #оружие #СВО #спецоперация #выборы #история #церковь #Скворцов #тюрьма #Марунич #бизнес #деньги #ТЦК #Порошенко #Медведчук #Янукович #Киев #беженцы #Еврокомиссия #Венгрия #Польша #Прибалтика #ФРГ #Германия #мигранты #Италия #Португалия #пенсия #Госдума #закон #чайлдфри #дети #налог #Дума #Китай #КНР
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
ВидеоУкраинаРоссияЕвропаРостислав ИщенкоПетр ПорошенкоИгорь МосийчукВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУСВОпротестыбунтдемографияукраинские беженцыЕСДНРПленные
 
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