https://ukraina.ru/20241016/1058145040.html

Ситуация безнадёжная: Ищенко о вероятности народного бунта на Украине и массового мятежа в ВСУ

Ситуация безнадёжная: Ищенко о вероятности народного бунта на Украине и массового мятежа в ВСУ - 16.10.2024 Украина.ру

Ситуация безнадёжная: Ищенко о вероятности народного бунта на Украине и массового мятежа в ВСУ

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, будут ли на Украине народные бунты и насколько вероятен массовый... Украина.ру, 16.10.2024

2024-10-16T17:07

2024-10-16T17:07

2024-10-16T17:07

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игорь мосийчук

вооруженные силы украины

всу

потери всу

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, будут ли на Украине народные бунты и насколько вероятен массовый мятеж в ВСУ, спрогнозировал будущее беженцев с Украины в Европе, а также высказал своё мнение по поводу включения периода работы на Украине в страховой стаж и намерения властей увеличить рождаемость в России. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:32 – Насколько вероятен народный бунт на Украине и кто может взбунтоваться первым: фронт или тыл? 06:42 – Можно ли доверять результатам социологических опросов, которые сейчас проводят на Украине? 18:00 – Что будет с беженцами с Украины, живущими в Европе? 24:02 – Нужно ли включать работу на Украине в страховой стаж? 27:52 – Как решать проблему с демографией в России; *В интервью упоминаются Пётр Порошенко и Игорь Мосийчук, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов #Ищенко #Украина #Зеленский #ВСУ #война #армия #бунт #армия #фронт #мобилизация #пленные #РФ #Россия #Донбасс #ДНР #Угледар #Сырский #опрос #Мосийчук #президент #США #выборы #Европа #ЕС #социология #оружие #СВО #спецоперация #выборы #история #церковь #Скворцов #тюрьма #Марунич #бизнес #деньги #ТЦК #Порошенко #Медведчук #Янукович #Киев #беженцы #Еврокомиссия #Венгрия #Польша #Прибалтика #ФРГ #Германия #мигранты #Италия #Португалия #пенсия #Госдума #закон #чайлдфри #дети #налог #Дума #Китай #КНР ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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