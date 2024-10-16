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"Зачем их гнать туда?!": родственники пропавших без вести осадили правительство Украины
"Зачем их гнать туда?!": родственники пропавших без вести осадили правительство Украины - 16.10.2024 Украина.ру
"Зачем их гнать туда?!": родственники пропавших без вести осадили правительство Украины
Митинговавшие на центральной площади Киева родственники без вести пропавших военнослужащих взяли в осаду здание Кабинета министров Украины. Они требуют прекратить бессмысленную гибель военных и указать места захоронений украинских силовиков, числящихся без вести пропавшими
2024-10-16T16:17
2024-10-16T16:17
2024-10-16T16:32
украина
киев
владимир зеленский
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сво
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В первых рядах митингующих напротив полицейского кордона находятся женщины, которые жалуются на недееспособность руководства Украины. Они также говорят и бюрократизме – многие годами не могут получить никаких справок или сведений о своих пропавших без вести родственниках."Зачем их гнать туда?", - допытываются митингующие женщины у полицейских.Участники митинга желают поговорить с представителями правительства. Длительное время к ним никто не выходит."Где представитель власти?", - скандируют митингующие.От властей Украины в общении с митингующими участвует офицер с нашивкой "Полиция диалога". Он предпочитает отмалчиваться и отвечать краткими репликами взволнованным женщинам."Наших 28 против их 900. Наши с автоматами, гранатами – те с ФАБами и артиллерией. Что они сделают?", - допытываются митингующие женщины.Поднимаются проблемы бессмысленных жертв под Авдеевкой, оккупации украинскими военнослужащими российских территорий в Курской области, коррупции.Митингующие жалуются на командиров, на чиновников и тех, кого не подвергают мобилизации."Президенту – позор!", - скандируют митингующие украинские женщины.Периодически слышатся резкие слова в адрес украинских чиновников, иногда в нецензурной форме. Из толпы поступают такие предложения, как "взять тот галстук и на одном месте завязать" .Ранее на эту тему: Родственники пропавших без вести военных провели митинг в центре Киева Накануне Американцы высмеяли пиар-бригаду ВСУ, зарабатывающую фотографированием полуголых женщин Тем временем Владимир Зеленский представил соотечественникам в лице законодателей свой широко разрекламированный план действий. Подробности в публикации "Нереалистичное словоблудие": украинские депутаты поделились впечатлениями от "плана победы" Зеленского
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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украина, киев, владимир зеленский, авдеевка, новости, всу, потери всу, курская область, кто, сво
Украина, Киев, Владимир Зеленский, Авдеевка, Новости, ВСУ, потери ВСУ, Курская область, КТО, СВО
"Зачем их гнать туда?!": родственники пропавших без вести осадили правительство Украины
16:17 16.10.2024 (обновлено: 16:32 16.10.2024)
Митинговавшие на центральной площади Киева родственники без вести пропавших военнослужащих взяли в осаду здание Кабинета министров Украины. Они требуют прекратить бессмысленную гибель военных и указать места захоронений украинских силовиков, числящихся без вести пропавшими
В первых рядах митингующих напротив полицейского кордона находятся женщины, которые жалуются на недееспособность руководства Украины. Они также говорят и бюрократизме – многие годами не могут получить никаких справок или сведений о своих пропавших без вести родственниках.
"Зачем их гнать туда?", - допытываются митингующие женщины у полицейских.
Участники митинга желают поговорить с представителями правительства. Длительное время к ним никто не выходит.
"Где представитель власти?", - скандируют митингующие.
От властей Украины в общении с митингующими участвует офицер с нашивкой "Полиция диалога". Он предпочитает отмалчиваться и отвечать краткими репликами взволнованным женщинам.
"Наших 28 против их 900. Наши с автоматами, гранатами – те с ФАБами и артиллерией. Что они сделают?", - допытываются митингующие женщины.
Поднимаются проблемы бессмысленных жертв под Авдеевкой
, оккупации украинскими военнослужащими российских территорий в Курской области
, коррупции.
"Это их план - положить больше хлопцев, потому что они с этого имеют очень-очень большие деньги", - заявляют женщины, критикующие власти Украины.
Митингующие жалуются на командиров, на чиновников и тех, кого не подвергают мобилизации.
"Президенту – позор!", - скандируют митингующие украинские женщины.
Периодически слышатся резкие слова в адрес украинских чиновников, иногда в нецензурной форме. Из толпы поступают такие предложения, как "взять тот галстук и на одном месте завязать" .
Тем временем Владимир Зеленский
представил соотечественникам в лице законодателей свой широко разрекламированный план действий. Подробности в публикации "Нереалистичное словоблудие": украинские депутаты поделились впечатлениями от "плана победы" Зеленского