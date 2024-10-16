https://ukraina.ru/20241016/1058130953.html

Зеленский в Раде, города без света, бои, обстрелы, эвакуация. Главное на Украине на 13:00 16 октября

Зеленский в Раде, города без света, бои, обстрелы, эвакуация. Главное на Украине на 13:00 16 октября - 16.10.2024 Украина.ру

Зеленский в Раде, города без света, бои, обстрелы, эвакуация. Главное на Украине на 13:00 16 октября

Зеленский выступает в Верховной раде; родственники пропавших без вести митингуют; боевые действия в зоне СВО продолжаются; украинские власти эвакуируют жителей Купянска; обесточены Николаев и Херсон; открыты десятки тысяч дел по дезертирству; ВСУ продолжают обстреливать объекты на территории РФ; российские войска контрнаступают в Курской области

2024-10-16T13:06

2024-10-16T13:06

2024-10-16T13:07

эксклюзив

сво

украина

потери всу

владимир зеленский

верховная рада

митинг

мобилизация

вс рф

мо рф

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Зеленский презентует в Верховной Раде "план победы"Владимир Зеленский прибыл 16 октября в Верховную Раду и презентовал парламентариям свой "план победы", с которым ранее уже ознакомил западных лидеров.в выступлении Зеленский особенно акцентировал, что Украина обладает стратегическими ресурсами на триллионы долларов (уран, титан, литий, графит), и предлагает совместно их защищать и на них зарабатывать. По его словам, они либо усилят Россию, либо Украину с Западом, передает "Страна".Суть плана: Украина предлагает США и Европе заключить соглашение о "совместной охране этих ресурсов, общего инвестирования и совместного использования экономического потенциала".Как сообщил опальный депутат Верховной Рады Артём Дмитрук, у проезда к парламенту еще до прибытия Зеленского собрались десятки людей - родственники пропавших без вести на Покровском (Красноармейском) направлении."Возле парламента собираются семьи погибших, пропавших без вести, тех, кто находится в плену – высказывают свое возмущение из-за геноцида, который устроил Зеленский. Участники митинга скандируют "Ганьба" ("Позор" - Ред.). Люди хотят пройти к парламенту, но их не пускают полицейские с оружием на бронемашинах", - написал нардеп в своем телеграм-канале. По информации Дмитрука, "на самом же Майдане Независимости в митинге участвуют тысячи человек"."Зеленский, так выйдешь к народу или нет?", - задал он вопрос.Издание "Страна" также сообщает, что родственники бойцов, пропавших без вести на Покровском направлении, вышли на митинг на Майдане в Киеве. Издание отмечает, что "ранее люди массово сообщали в соцсетях о пропаже своих близких",Боевые действияРоссийские войска освободили населенный пункт Невское в ЛНР, сообщает 16 октября Минобороны России. В ДНР освобожден Красный Яр. В Харьковской области подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ, уничтожен украинский склад БПЛА.Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, противник понес потери в живой силе, уничтожен склад боеприпасов.По информации МО, "подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области, Доброволье и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 152-й егерской бригады ВСУ"МО России публикует видео поражения пятью ракетами бронетанкового завода в Николаеве. В результате удара поражено пять промзданий предприятия, уничтожено 10 единиц бронированной техники, в том числе шесть танков. Производство и ремонт бронетанковой техники на заводе остановлены, говорится в сообщении."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад безэкипажных катеров, а также нанесено поражение: инфраструктуре военного аэродрома, двум предприятиям: по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов, обеспечивавшему топливом ВСУ нефтеперерабатывающему заводу, установкам берегового противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" и зенитного ракетного комплекса "С-200", а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах", - говорится в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении ВС России атакуют в районе Кругляковки, двигаясь к р. Оскол. В Купянске украинские власти объявили обязательную эвакуацию всех гражданских. Также людей будут эвакуировать из Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской общин, а также Боровской общины Изюмского района. Причины - ухудшение военной ситуации, невозможность проведения отопительного сезона и предоставления электроэнергии", - сообщает телеграм-канал "Два майора".Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости, что наступление ВС РФ в сторону Купянска продолжается, на этом направлении освобождены несколько населенных пунктов, там идет зачистка. По его словам, украинские власть "осознают, что рано или поздно этот город (Купянск – ред.) будет освобожден и, естественно, они предпринимают все усилия для того, чтобы прежде всего эвакуировать все органы власти, силовые структуры, ну и в том числе население".Воздушные силы Украины информируют: к отражению атаки "привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины".Украинские СМИ пишут, что Селидово взято российскими войсками в полукольцо. Военный аналитик BILD* Юлиан Рёпке считает, что ВСУ придется оставить город.Города без светаУкраинские информационные ресурсы сообщают, ссылаясь на местные власти, что утром 16 октября Николаев и значительная часть области были обесточены, Херсон тоже остался без электроснабжения. При этом глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким утверждает, что причиной аварии не является прилет.По информации украинского Минэнерго, за минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.Не все хотят воевать в ВСУОфис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года. Об этом сообщает 16 октября издание "Украинская правда". Ранее редакция обратилась в Офис генпрокурора с соответствующим запросом. Отмечается, что за январь-сентябрь 2024-го зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.По словам военного, с которым побеседовали журналисты УП, причиной оставления части и дезертирства являются усталость и обостренное чувство несправедливости – "людей: которые пошли в армию в самом начале большой войны, как будто некем заменить". Издание также приводит мнение военного психолога, утверждающего, что если в 2022 году в ВСУ привлекались мотивированные люди, то сейчас – нет.Об службы в ВСУ бегут даже с риском для жизни. Ранее представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что с февраля 2022 года не менее 40 человек погибли, пытаясь перейти границу с целью скрыться от мобилизации.Тем временем украинские СМИ сообщают, что в ОП подтвердили факт давления США на Зеленского с целью добиться снижения до 18 лет возраста мобилизации. Некоторые наблюдатели считают такие сообщения "прогревом" темы перед объявлением непопулярного решения.ОбстрелыВСУ продолжают попытки наносить удары по объектам на российской территории. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА – над территорией Белгородской области и один над территорией Воронежской области, информирует 16 октября МО РФ.Ситуация в Курской областиВ Курской области продолжается методичное выдавливание противника. "ВС России продолжают наступательные действия на нескольких направлениях: в районе Любимовки, Русского Поречного и Русской Конопельки. Наши войска придерживаются тактики полуокружения сил противника и перерезания путей снабжения вражеских подразделений. ВСУ держатся в том числе в занятых ранее наших же опорных пунктах, что требует мощных авиационных и артиллерийских ударов", - сообщает 16 октября телеграм-канал "Два майора".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале Ростислава Ищенко "Геополитические результаты СВО"* СМИ-иноагент

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, потери всу, владимир зеленский, верховная рада, митинг, мобилизация, вс рф, мо рф, обстрелы, боевые действия, днр, лнр, курская область