https://ukraina.ru/20241016/1058120649.html

Геополитические результаты СВО

Геополитические результаты СВО - 16.10.2024 Украина.ру

Геополитические результаты СВО

До сих пор большая часть населения России наивно считает, что вот закончится СВО и наступит победный мир, как после Великой Отечественной войны. На самом деле с окончанием СВО Россия лишь избавится от необходимости вести боевые действия и, если получится, сможет вернуть противостояние с Западом в политический, информационный и экономический формат.

2024-10-16T06:23

2024-10-16T06:23

2024-10-16T06:23

россия

сша

европа

ростислав ищенко

владимир путин

меркель

ес

нато

мнения

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Поражение на Украине будет для Запада существенным потому, что в 2022 году, поверив в возможность нанести России поражение на поле боя, он слишком глубоко и активно втянулся в поддержку Украины. В результате разгром Киева будет рассматриваться в мире как военная победа России над коллективным Западом. Но победа в битве, а не в войне.Это снизит, но далеко не обнулит, престиж США и их партнёров как военных держав. Многие задумаются о фронде по примеру иранской, но немногие рискнут. Потому, что редко кто в мире обладает даже иранским военным потенциалом, российским же не обладает вообще никто.Постсоветские государства будут вынуждены значительно серьёзнее относиться к российским интересам, мало у кого возникнет желание манкировать ими столь же демонстративно, как это делала Украина. Сомнений в том, что российская армия может быть использована как политический аргумент больше ни у кого из соседей не осталось.Но это не значит, что они не попытаются нивелировать значимость этого аргумента, найдя иных партнёров (не обязательно на Западе), сотрудничество с которыми могло бы уравновесить российское влияние. Например, для государств Средней Азии важным фактором балансирования российского влияния может стать плотное экономическое сотрудничество с Китаем. В конфликтной ситуации Москве, в таком случае, придётся учитывать интересы Пекина, который будет против любых резких шагов, способных повредить его бизнесу. Ну и не надо забывать, что экономические партнёры быстро становятся политическими, а затем возможен (хоть и не обязателен) военный союз.Это хорошо понимали США. Именно поэтому главная задача украинского кризиса, ради которого он американцами и затевался, давно уже выполнена. Почти три года войны, потерь, разрушений пошли американцам бонусом. Главный же их интерес заключался в том, чтобы оторвать Европу от экономического сотрудничества с Россией, которое стало слишком тесным и привело к колебанию Германии – тогдашнего лидера объединённой Европы, начавшей проявлять склонность к более тесным политическим связям с Россией. Не случайно именно в ФРГ (а не где-то ещё) был запущен в оборот несущий негативную коннотацию термин "путинферштеер" ("понимающий Путина").Интересам США нёс угрозу тот факт, что "путинферштеером" становилась вся ФРГ. Поэтому общегерманскую "мутти" Меркель, способную (пусть и не так жёстко как Коль) возвышать голос в защиту национальных интересов, проводили на почётную пенсию, приведя вместо неё к власти откровенно слабого Шольца. По этой же причине США не просто добились введения Евросоюзом против России максимально жёстких санкций, но сделали всё, вплоть до взрыва "Северных потоков", чтобы сделать невозможным энергетическое сотрудничество ФРГ и РФ, на котором во многом и базировалось германское экономическое и политическое первенство в ЕС.США также позаботились о том, чтобы "альтернативный" российскому газ был достаточно дорог, чтобы вывести большую часть немецкой промышленности за пределы рентабельности. Германская финансово-экономическая система начала разрушаться, Берлин утратил экономическое и политическое лидерство в ЕС, "путинферштеерство" в Евросоюзе свелось к неприятной, но не опасной для США венгерской и словацкой фронде.На место политического лидера ЕС неуверенно выползла макроновская Франция, опирающаяся на традиционный британский костыль, предусмотрительно выведенный из состава ЕС и играющий отныне в отношении континентального объединения роль внешней силы, не связанной с решениями Брюсселя и потому способной усиливать своей поддержкой позиции тех или иных держав, конкурирующих за влияние внутри ЕС.Европа резко ослабла экономически. Это цена, которую американцам пришлось заплатить за решение проблемы её консолидации и подавления европейской фронды традиционалистов, пытавшихся (правда не очень уверенно) сбалансировать Россией американское влияние и вывести ЕС в самостоятельное геополитическое плавание.Задача, ради которой затевался украинский кризис – подавление европейских поползновений к самостоятельности и новая консолидация Европы вокруг США – решена. В нынешнем своём положении страны ЕС никак не могут вырваться из ловушки противостояния с Россией. Слишком большие затраты они понесли в попытке добиться победы. Если прекратить конфликт без значительной компенсации, для большинства европейских элит это будет не только экономической, но и политической катастрофой. Они не смогут "управлять по-старому" по причине исчезновения ресурсной базы, а европейские народы как раз желают "жить по-старому", поддерживая высокий уровень потребления за счёт остального мира.Именно этого ("жить по-старому") европейцы ждут от победы над Россией, это им обещали, этого они хотят и никогда не простят того, кто вместо благоденствия за чужой счёт, предложит им самим заработать себе на сладкую жизнь. Европейцы намертво прикованы к американской геополитической колеснице, интересы США, даже разрушающие их ареал обитания, стали их интересами, так как только реализовав совместными усилиями цели американской политики они могут надеяться вернуться в "прекрасный старый мир".Это такая же иллюзия, как надежды украинцев влиться в "семью европейских народов", но надежда умирает последней. Европейцы верят так же, как до сих пор верят украинцы – им просто ничего иного не остаётся. Все остальные варианты развития событий выглядят для них абсолютно неприемлемыми, так как предполагают резкое (и надолго) падение уровня жизни.Кроме того, украинский кризис позволил США расширить НАТО практически на всю Европу. К числу издержек можно отнести ухудшение отношений Вашингтона с Турцией, которая начала проводить на Ближнем Востоке самостоятельную политику. Но всё же Анкара – член НАТО, и авиабазы США со складированными на них ядерными бомбами на турецкой территории остались.В свою очередь Россия вынужденно переориентировалась на Восток. Именно не дополнила западное направление политического и экономического сотрудничества восточным, а вынуждено переориентировала на Восток всю систему своих торгово-экономических связей и военно-политических союзов.Надо понимать, что этот раздел мира, которого США удалось добиться, теперь надолго. Даже после победы России не удастся вернуть свои торгово-экономические связи с Западом в прежнее состояние. Во-первых, сама Россия приобрела новых партнёров и старым в этой системе может просто не остаться места. Во-вторых, экономика ЕС довольно быстро деградирует, соответственно и гипотетический интерес Москвы к восстановлению прежних торговых связей будет куда меньшим. Европе будет просто нечего предложить нам на продажу.Жертвой украинской пешкой, США получили консолидацию своей позиции. Но это не значит, что они полностью реализовали свою идею на партию. Теперь многое зависит от хода России, от того, как именно она закончит украинскую комбинацию.Перед Москвой стоит нетривиальная, но вполне решаемая задача. Во-первых, необходимо избежать значительных ресурсных затрат при освоении украинского пространства. Это достигается выбором оптимального метода управления подконтрольными территориями. Именно поэтому в рамках бывшей Украины может быть создана как одна политическая система (путём включения всей бывшей Украины в состав России), так и несколько систем, отличающихся степенью формального российского участия в формировании власти, но сохранением жёсткого контроля над её деятельностью (в этом плане может пригодиться восьмилетний опыт опосредованного, через формально независимые местные структуры, управления ДНР/ЛНР). В данном случае исходить необходимо не из чувства абстрактной справедливости и уж тем более не из интересов населения подконтрольных территорий, а из принципа экономии ресурсов и сохранения свободы рук в глобальной политике.Когда американцы пытались истощить нас военной кампанией на Украине, мы смогли добиться опережающего истощения Запада. Сейчас нам предстоит провернуть такой же фокус, но в более крупном масштабе. Мы не можем оспорить контроль над Европой, установленный США. Но Вашингтон устанавливал этот контроль, чтобы связать наши силы на западном направлении, свои же высвободить для активной политической игры в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе).Теперь России необходимо добиться такого положения вещей, чтобы связанными в Европе оказались американские ресурсы, наши же руки были более-менее свободны для проведения активной политики в любом регионе планеты.Именно такая комбинация ведёт к геополитической победе. Именно таким образом можно превратить украинский плацдарм, который американцы пытаются сделать капканом для России, в стартовую площадку для победоносного геополитического наступления.Я неоднократно писал, что США согласятся на устраивающий нас мир, только тогда, когда они почувствуют себя слишком истощёнными для продолжения активного противостояния. Наша задача помочь им побыстрее прийти к этому ощущению.Всё остальное – методы, которые должны подбираться под решение главной задачи. В конечном итоге победитель получает всё, а побеждённый плачет.О том, как США пытаются обмануть Россию - в статье Ростислава Ищенко ""Мирный план" Байдена"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

россия

сша

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

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россия, сша, европа, ростислав ищенко, владимир путин, меркель, ес, нато, мнения