https://ukraina.ru/20241016/1058126327.html
Почему Харьков не договорился с Донбассом: Ищенко о столице сопротивления после майдана на Украине
Почему Харьков не договорился с Донбассом: Ищенко о столице сопротивления после майдана на Украине - 16.10.2024 Украина.ру
Почему Харьков не договорился с Донбассом: Ищенко о столице сопротивления после майдана на Украине
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 16.10.2024
2024-10-16T10:39
2024-10-16T10:39
2024-10-16T10:39
видео
украина
харьков
россия
ростислав ищенко
борис ельцин
владимир путин
сво
донбасс
промышленность
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:36 - О ядерном ударе США по Японии в 1945 году; 08:09 - Что писали в газетах СССР про Хиросиму? 09:27 - О событиях 2014 года на Украине и в России; 22:35 - Мотивы приближённых к Ельцину при выдвижении Путина; 25:01 - Веерные отключения электричества на Украине в 90-е; 27:09 - Об оранжевой революции 2004 года; 33:18 - О пути Центральной Азии после окончания СВО; 37:41 - О борьбе Харькова против киевского режима; 42:14 - Централизованное государство в домонгольской Руси; ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Видео, Украина, Харьков, Россия, Ростислав Ищенко, Борис Ельцин, Владимир Путин, СВО, Донбасс, промышленность, Харьковская область, Центральная Азия, Япония, Ядерное оружие, ядерная безопасность, Вторая мировая война, СССР
Почему Харьков не договорился с Донбассом: Ищенко о столице сопротивления после майдана на Украине
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:36 - О ядерном ударе США по Японии в 1945 году;
08:09 - Что писали в газетах СССР про Хиросиму?
09:27 - О событиях 2014 года на Украине и в России;
22:35 - Мотивы приближённых к Ельцину при выдвижении Путина;
25:01 - Веерные отключения электричества на Украине в 90-е;
27:09 - Об оранжевой революции 2004 года;
33:18 - О пути Центральной Азии после окончания СВО;
37:41 - О борьбе Харькова против киевского режима;
42:14 - Централизованное государство в домонгольской Руси;
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko