Почему Харьков не договорился с Донбассом: Ищенко о столице сопротивления после майдана на Украине - 16.10.2024 Украина.ру
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Почему Харьков не договорился с Донбассом: Ищенко о столице сопротивления после майдана на Украине
Почему Харьков не договорился с Донбассом: Ищенко о столице сопротивления после майдана на Украине - 16.10.2024 Украина.ру
Почему Харьков не договорился с Донбассом: Ищенко о столице сопротивления после майдана на Украине
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 16.10.2024
2024-10-16T10:39
2024-10-16T10:39
видео
украина
харьков
россия
ростислав ищенко
борис ельцин
владимир путин
сво
донбасс
промышленность
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:36 - О ядерном ударе США по Японии в 1945 году; 08:09 - Что писали в газетах СССР про Хиросиму? 09:27 - О событиях 2014 года на Украине и в России; 22:35 - Мотивы приближённых к Ельцину при выдвижении Путина; 25:01 - Веерные отключения электричества на Украине в 90-е; 27:09 - Об оранжевой революции 2004 года; 33:18 - О пути Центральной Азии после окончания СВО; 37:41 - О борьбе Харькова против киевского режима; 42:14 - Централизованное государство в домонгольской Руси; ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
украина
харьков
россия
донбасс
харьковская область
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видео, украина, харьков, россия, ростислав ищенко, борис ельцин, владимир путин, сво, донбасс, промышленность, харьковская область, центральная азия, япония, ядерное оружие, ядерная безопасность, вторая мировая война, ссср, видео
Видео, Украина, Харьков, Россия, Ростислав Ищенко, Борис Ельцин, Владимир Путин, СВО, Донбасс, промышленность, Харьковская область, Центральная Азия, Япония, Ядерное оружие, ядерная безопасность, Вторая мировая война, СССР

Почему Харьков не договорился с Донбассом: Ищенко о столице сопротивления после майдана на Украине

10:39 16.10.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:36 - О ядерном ударе США по Японии в 1945 году;
08:09 - Что писали в газетах СССР про Хиросиму?
09:27 - О событиях 2014 года на Украине и в России;
22:35 - Мотивы приближённых к Ельцину при выдвижении Путина;
25:01 - Веерные отключения электричества на Украине в 90-е;
27:09 - Об оранжевой революции 2004 года;
33:18 - О пути Центральной Азии после окончания СВО;
37:41 - О борьбе Харькова против киевского режима;
42:14 - Централизованное государство в домонгольской Руси;
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
ВидеоУкраинаХарьковРоссияРостислав ИщенкоБорис ЕльцинВладимир ПутинСВОДонбасспромышленностьХарьковская областьЦентральная АзияЯпонияЯдерное оружиеядерная безопасностьВторая мировая войнаСССР
 
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