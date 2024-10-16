https://ukraina.ru/20241016/1058118426.html

Купянский плацдарм доживает последние дни: эксперт раскрыл, как ВС РФ разрезали группировку ВСУ на Осколе

Купянский плацдарм доживает последние дни: эксперт раскрыл, как ВС РФ разрезали группировку ВСУ на Осколе - 16.10.2024 Украина.ру

Купянский плацдарм доживает последние дни: эксперт раскрыл, как ВС РФ разрезали группировку ВСУ на Осколе

ВСУ по-прежнему цепляются за восточный берег Оскола: Купянск-Узловой и промзону. Но киевский режим уже пожинает горькие плоды подрыва дамбы Оскольского водохранилища. Там все пересохло и поросло бурьяном. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-10-16T05:30

2024-10-16T05:30

2024-10-16T05:30

россия

купянск

геннадий алехин

детали

сво

спецоперация

купянское направление

александр сырский

всу

потери всу

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Ранее с Купянского участка поступали сообщения, что ВС РФ заняли поселок Машиностроитель между Кругляковкой и Колесниковкой. До Оскола оттуда осталось два километра. Якобы это должно пресечь снабжение восточной части Купянска.Купянский участок фронта сейчас значительно оживился. ВСУ по-прежнему цепляются за восточный берег Оскола: Купянск-Узловой и промзону. Противник пытается наводить там понтонные переправы (большинство мостов там разбиты), сообщил эксперт.Машиностроитель – это коттеджный поселок. Зайдя туда, ВС РФ разрезали на три части левобережный плацдарм ВСУ на Осколе от Кругляковки до Петропавловки, указал он.Сейчас противник пытается угадать, откуда будут наступать ВС РФ: с Синьковки, Кругляковки или с Петропавловки. Несомненно, что будут нанесены такие удары: главный, вспомогательный и отвлекающий, добавил полковник запаса."[Главком ВСУ Александр] Сырский может сколько угодно кричать, что "Купянск мы не сдадим". Адекватные украинские эксперты понимают, что левобережный Купянский плацдарм доживает последние дни. Но когда это произойдет, знает только штаб нашей группировки "Запад", которая работает на этом направлении", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово читайте на сайте Украина.руО других сценариях украинского конфликта - в интервью Станислава Крапивника: Если Россия из-за Украины не ударит по Британии на Кипре, ей придется брать Лондон на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241015/1058088795.html

россия

купянск

купянское направление

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россия, купянск, геннадий алехин, детали, сво, спецоперация, купянское направление, александр сырский, всу, потери всу, наступление, плацдарм, харьковская область