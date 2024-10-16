Купянский плацдарм доживает последние дни: эксперт раскрыл, как ВС РФ разрезали группировку ВСУ на Осколе - 16.10.2024 Украина.ру
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Купянский плацдарм доживает последние дни: эксперт раскрыл, как ВС РФ разрезали группировку ВСУ на Осколе
Купянский плацдарм доживает последние дни: эксперт раскрыл, как ВС РФ разрезали группировку ВСУ на Осколе - 16.10.2024 Украина.ру
Купянский плацдарм доживает последние дни: эксперт раскрыл, как ВС РФ разрезали группировку ВСУ на Осколе
ВСУ по-прежнему цепляются за восточный берег Оскола: Купянск-Узловой и промзону. Но киевский режим уже пожинает горькие плоды подрыва дамбы Оскольского водохранилища. Там все пересохло и поросло бурьяном. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-10-16T05:30
2024-10-16T05:30
россия
купянск
геннадий алехин
детали
сво
спецоперация
купянское направление
александр сырский
всу
потери всу
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Ранее с Купянского участка поступали сообщения, что ВС РФ заняли поселок Машиностроитель между Кругляковкой и Колесниковкой. До Оскола оттуда осталось два километра. Якобы это должно пресечь снабжение восточной части Купянска.Купянский участок фронта сейчас значительно оживился. ВСУ по-прежнему цепляются за восточный берег Оскола: Купянск-Узловой и промзону. Противник пытается наводить там понтонные переправы (большинство мостов там разбиты), сообщил эксперт.Машиностроитель – это коттеджный поселок. Зайдя туда, ВС РФ разрезали на три части левобережный плацдарм ВСУ на Осколе от Кругляковки до Петропавловки, указал он.Сейчас противник пытается угадать, откуда будут наступать ВС РФ: с Синьковки, Кругляковки или с Петропавловки. Несомненно, что будут нанесены такие удары: главный, вспомогательный и отвлекающий, добавил полковник запаса."[Главком ВСУ Александр] Сырский может сколько угодно кричать, что "Купянск мы не сдадим". Адекватные украинские эксперты понимают, что левобережный Купянский плацдарм доживает последние дни. Но когда это произойдет, знает только штаб нашей группировки "Запад", которая работает на этом направлении", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово читайте на сайте Украина.руО других сценариях украинского конфликта - в интервью Станислава Крапивника: Если Россия из-за Украины не ударит по Британии на Кипре, ей придется брать Лондон на сайте Украина.ру
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россия
купянск
купянское направление
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россия, купянск, геннадий алехин, детали, сво, спецоперация, купянское направление, александр сырский, всу, потери всу, наступление, плацдарм, харьковская область
Россия, Купянск, Геннадий Алехин, детали, СВО, Спецоперация, Купянское направление, Александр Сырский, ВСУ, потери ВСУ, наступление, плацдарм, Харьковская область

Купянский плацдарм доживает последние дни: эксперт раскрыл, как ВС РФ разрезали группировку ВСУ на Осколе

05:30 16.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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ВСУ по-прежнему цепляются за восточный берег Оскола: Купянск-Узловой и промзону. Но киевский режим уже пожинает горькие плоды подрыва дамбы Оскольского водохранилища. Там все пересохло и поросло бурьяном. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Ранее с Купянского участка поступали сообщения, что ВС РФ заняли поселок Машиностроитель между Кругляковкой и Колесниковкой. До Оскола оттуда осталось два километра. Якобы это должно пресечь снабжение восточной части Купянска.
Купянский участок фронта сейчас значительно оживился. ВСУ по-прежнему цепляются за восточный берег Оскола: Купянск-Узловой и промзону. Противник пытается наводить там понтонные переправы (большинство мостов там разбиты), сообщил эксперт.

"Но киевский режим пожинает горькие плоды подрыва дамбы Оскольского водохранилища. Там уже все пересохло и бурьяном поросло. Поэтому мы давим на Кругляковку с целью прорваться к Сеньково на противоположном берегу", — отметил Алехин.

Машиностроитель – это коттеджный поселок. Зайдя туда, ВС РФ разрезали на три части левобережный плацдарм ВСУ на Осколе от Кругляковки до Петропавловки, указал он.
Сейчас противник пытается угадать, откуда будут наступать ВС РФ: с Синьковки, Кругляковки или с Петропавловки. Несомненно, что будут нанесены такие удары: главный, вспомогательный и отвлекающий, добавил полковник запаса.
"[Главком ВСУ Александр] Сырский может сколько угодно кричать, что "Купянск мы не сдадим". Адекватные украинские эксперты понимают, что левобережный Купянский плацдарм доживает последние дни. Но когда это произойдет, знает только штаб нашей группировки "Запад", которая работает на этом направлении", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово читайте на сайте Украина.ру
О других сценариях украинского конфликта - в интервью Станислава Крапивника: Если Россия из-за Украины не ударит по Британии на Кипре, ей придется брать Лондон на сайте Украина.ру
Коллаж: украинцы - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Вчера, 12:00
Украина: новости из ада. Одесситы, бегите из города! "Жесть" во ЛьвовеСамые скандальные новости на Украине сейчас связаны с мобилизацией. Общество в шоке. Причина: начались облавы на средний класс.
 
РоссияКупянскГеннадий АлехиндеталиСВОСпецоперацияКупянское направлениеАлександр СырскийВСУпотери ВСУнаступлениеплацдармХарьковская область
 
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Заголовок открываемого материала
05:30Купянский плацдарм доживает последние дни: эксперт раскрыл, как ВС РФ разрезали группировку ВСУ на Осколе
05:15"Действуем по проверенной тактической схеме": Алёхин о том, как ВС РФ проламывают оборону ВСУ под Курском
05:00Военный эксперт раскрыл, как ВС РФ выбьют ВСУ из Суджи и "на плечах" отступающего врага зайдут в Сумы
04:45"Враг прошел как нож сквозь масло": Алехин рассказал о важности взаимодействия разных силовых структур
04:30Самойлов: Если ВС РФ "разрежут" врага на три части под Курском, то остаткам ВСУ придется бежать до Сум
04:18Осваивает западные гранты и хочет "бороться с коррупцией". Чем занимается организатор Майдана Найем
04:00Самойлов: ВСУ пытаются щупать другие участки границы, чтобы "укусить" и отвлечь ВС РФ под Суджей
04:00"ВКС летают как у себя дома": военный эксперт раскрыл, как бойцы утюжат ВСУ с волчанского плацдарма
03:57Владимир Брутер: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья
03:45"Ребята живут на стреме": эксперт о том, успеет ли Тирасполь подготовиться к возможному нападению Киева
03:30"Пехота шла не тупо в лоб": Алехин объяснил, почему на фронте необходимо взаимодействие всех родов войск
03:15"С молчаливого согласия": эксперт о том, разрешат ли Киеву Бухарест и Кишенев напасть на Приднестровье
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