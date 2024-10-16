"Пехота шла не тупо в лоб": Алехин объяснил, почему на фронте необходимо взаимодействие всех родов войск - 16.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241016/1058117729.html
"Пехота шла не тупо в лоб": Алехин объяснил, почему на фронте необходимо взаимодействие всех родов войск
"Пехота шла не тупо в лоб": Алехин объяснил, почему на фронте необходимо взаимодействие всех родов войск - 16.10.2024 Украина.ру
"Пехота шла не тупо в лоб": Алехин объяснил, почему на фронте необходимо взаимодействие всех родов войск
В Курской области ВС РФ ведут боевые действия тактического характера, которые явно перерастают в оперативные успехи. Тут многое зависит от теснейшего взаимодействия всех родов войск: артиллерия, пехота, ВКС. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-10-16T03:30
2024-10-16T03:30
новости
россия
курская область
харьков
геннадий алехин
детали
сво
спецоперация
бпла
дроны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/13/1057546811_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1a156d515ea5abab6e15e22db766d15.jpg
В Курской области ВС РФ рассекли оборону ВСУ, нанесли огневые удары по его логистике в Сумской области, затем продвинулась пехота. Но она шла "не тупо в лоб", а использовала маневренные действия "взвод-рота-батальон", которые связаны между собой, рассказал эксперт.На днях министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон", где дал указание создать в каждой группировке отряд БПЛА, добавил он.Рота или батальон – неважно. Но российским войскам нужны специальные отряды дроноводов, которые будут действовать на важных участках, указал эксперт.Он подчеркнул, что скоро начнется распутица, дожди и туманы, которые повлияют на ход боевых действий. И сейчас особенно нужны специальные отряды операторов БПЛА, которые обеспечат дроновый зонтик при продвижении войск, добавил военный."Это очень важно, потому что беспилотники (разведывательные и ударные) заменяют отряды обеспечения движения колонн (раньше их сопровождали вертолеты)", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.руО том, насколько удалось взять под огневой контроль главный канал снабжения ВСУ в Курской области – трассу "Сумы - Суджа - Курск" — в интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241015/1058110360.html
россия
курская область
харьков
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/13/1057546811_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4d3d4e63822c6b82da57e6ab95c5ed3b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, харьков, геннадий алехин, детали, сво, спецоперация, бпла, дроны, беспилотники, андрей белоусов
Новости, Россия, Курская область, Харьков, Геннадий Алехин, детали, СВО, Спецоперация, БПЛА, дроны, беспилотники, Андрей Белоусов

"Пехота шла не тупо в лоб": Алехин объяснил, почему на фронте необходимо взаимодействие всех родов войск

03:30 16.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Боевая работа расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
В Курской области ВС РФ ведут боевые действия тактического характера, которые явно перерастают в оперативные успехи. Тут многое зависит от теснейшего взаимодействия всех родов войск: артиллерия, пехота, ВКС. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В Курской области ВС РФ рассекли оборону ВСУ, нанесли огневые удары по его логистике в Сумской области, затем продвинулась пехота. Но она шла "не тупо в лоб", а использовала маневренные действия "взвод-рота-батальон", которые связаны между собой, рассказал эксперт.
"Мы ведем боевые действия тактического характера, которые явно перерастают в оперативные успехи. Тут многое зависит от теснейшего взаимодействия всех родов войск: артиллерия, пехота, ВКС, а также от нанесения ударов по логистическим маршрутам противника", — отметил Алёхин.
На днях министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон", где дал указание создать в каждой группировке отряд БПЛА, добавил он.
Рота или батальон – неважно. Но российским войскам нужны специальные отряды дроноводов, которые будут действовать на важных участках, указал эксперт.
Он подчеркнул, что скоро начнется распутица, дожди и туманы, которые повлияют на ход боевых действий. И сейчас особенно нужны специальные отряды операторов БПЛА, которые обеспечат дроновый зонтик при продвижении войск, добавил военный.
"Это очень важно, потому что беспилотники (разведывательные и ударные) заменяют отряды обеспечения движения колонн (раньше их сопровождали вертолеты)", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.ру
О том, насколько удалось взять под огневой контроль главный канал снабжения ВСУ в Курской области – трассу "Сумы - Суджа - Курск" — в интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть на сайте Украина.ру
Алексей Живов (СВО) - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Вчера, 17:08
Военный обозреватель Алексей Живов: Россия движется к Орехову, а ВСУ планируют контрнаступ без авиацииЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиРоссияКурская областьХарьковГеннадий АлехиндеталиСВОСпецоперацияБПЛАдроныбеспилотникиАндрей Белоусов
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30Купянский плацдарм доживает последние дни: эксперт раскрыл, как ВС РФ разрезали группировку ВСУ на Осколе
05:15"Действуем по проверенной тактической схеме": Алёхин о том, как ВС РФ проламывают оборону ВСУ под Курском
05:00Военный эксперт раскрыл, как ВС РФ выбьют ВСУ из Суджи и "на плечах" отступающего врага зайдут в Сумы
04:45"Враг прошел как нож сквозь масло": Алехин рассказал о важности взаимодействия разных силовых структур
04:30Самойлов: Если ВС РФ "разрежут" врага на три части под Курском, то остаткам ВСУ придется бежать до Сум
04:18Осваивает западные гранты и хочет "бороться с коррупцией". Чем занимается организатор Майдана Найем
04:00Самойлов: ВСУ пытаются щупать другие участки границы, чтобы "укусить" и отвлечь ВС РФ под Суджей
04:00"ВКС летают как у себя дома": военный эксперт раскрыл, как бойцы утюжат ВСУ с волчанского плацдарма
03:57Владимир Брутер: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья
03:45"Ребята живут на стреме": эксперт о том, успеет ли Тирасполь подготовиться к возможному нападению Киева
03:30"Пехота шла не тупо в лоб": Алехин объяснил, почему на фронте необходимо взаимодействие всех родов войск
03:15"С молчаливого согласия": эксперт о том, разрешат ли Киеву Бухарест и Кишенев напасть на Приднестровье
03:00Бегство или плановое отступление: Самойлов рассказал, успеют ли ВСУ "собрать чемоданы" под Курском
21:01Франц Клинцевич: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию
20:34Правительство Польши пояснило, чего ожидает от Киева в вопросе Волынской резни
19:38Правительство Польши: "Мы продолжаем безоговорочно помогать там, где можем помочь России проиграть войну"
19:03Наталия Сербина: кто она
18:13Геноцид по религиозному признаку. Русский мир против антицерковных репрессий
18:00"Мёртвые души" Закарпатья, запасы газа, бегущие артисты. Итоги 15 октября
17:52Правительство Польши: граждан возмущает украинская молодёжь в пятизвездочных отелях
Лента новостейМолния