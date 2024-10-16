https://ukraina.ru/20241016/1058117729.html

"Пехота шла не тупо в лоб": Алехин объяснил, почему на фронте необходимо взаимодействие всех родов войск

"Пехота шла не тупо в лоб": Алехин объяснил, почему на фронте необходимо взаимодействие всех родов войск - 16.10.2024 Украина.ру

"Пехота шла не тупо в лоб": Алехин объяснил, почему на фронте необходимо взаимодействие всех родов войск

В Курской области ВС РФ ведут боевые действия тактического характера, которые явно перерастают в оперативные успехи. Тут многое зависит от теснейшего взаимодействия всех родов войск: артиллерия, пехота, ВКС. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-10-16T03:30

2024-10-16T03:30

2024-10-16T03:30

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В Курской области ВС РФ рассекли оборону ВСУ, нанесли огневые удары по его логистике в Сумской области, затем продвинулась пехота. Но она шла "не тупо в лоб", а использовала маневренные действия "взвод-рота-батальон", которые связаны между собой, рассказал эксперт.На днях министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон", где дал указание создать в каждой группировке отряд БПЛА, добавил он.Рота или батальон – неважно. Но российским войскам нужны специальные отряды дроноводов, которые будут действовать на важных участках, указал эксперт.Он подчеркнул, что скоро начнется распутица, дожди и туманы, которые повлияют на ход боевых действий. И сейчас особенно нужны специальные отряды операторов БПЛА, которые обеспечат дроновый зонтик при продвижении войск, добавил военный."Это очень важно, потому что беспилотники (разведывательные и ударные) заменяют отряды обеспечения движения колонн (раньше их сопровождали вертолеты)", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.руО том, насколько удалось взять под огневой контроль главный канал снабжения ВСУ в Курской области – трассу "Сумы - Суджа - Курск" — в интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241015/1058110360.html

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новости, россия, курская область, харьков, геннадий алехин, детали, сво, спецоперация, бпла, дроны, беспилотники, андрей белоусов