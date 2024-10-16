"Пехота шла не тупо в лоб": Алехин объяснил, почему на фронте необходимо взаимодействие всех родов войск
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
В Курской области ВС РФ ведут боевые действия тактического характера, которые явно перерастают в оперативные успехи. Тут многое зависит от теснейшего взаимодействия всех родов войск: артиллерия, пехота, ВКС. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В Курской области ВС РФ рассекли оборону ВСУ, нанесли огневые удары по его логистике в Сумской области, затем продвинулась пехота. Но она шла "не тупо в лоб", а использовала маневренные действия "взвод-рота-батальон", которые связаны между собой, рассказал эксперт.
"Мы ведем боевые действия тактического характера, которые явно перерастают в оперативные успехи. Тут многое зависит от теснейшего взаимодействия всех родов войск: артиллерия, пехота, ВКС, а также от нанесения ударов по логистическим маршрутам противника", — отметил Алёхин.
На днях министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон", где дал указание создать в каждой группировке отряд БПЛА, добавил он.
Рота или батальон – неважно. Но российским войскам нужны специальные отряды дроноводов, которые будут действовать на важных участках, указал эксперт.
Он подчеркнул, что скоро начнется распутица, дожди и туманы, которые повлияют на ход боевых действий. И сейчас особенно нужны специальные отряды операторов БПЛА, которые обеспечат дроновый зонтик при продвижении войск, добавил военный.
"Это очень важно, потому что беспилотники (разведывательные и ударные) заменяют отряды обеспечения движения колонн (раньше их сопровождали вертолеты)", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.ру
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