"С молчаливого согласия": эксперт о том, разрешат ли Киеву Бухарест и Кишенев напасть на Приднестровье - 16.10.2024 Украина.ру
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"С молчаливого согласия": эксперт о том, разрешат ли Киеву Бухарест и Кишенев напасть на Приднестровье
"С молчаливого согласия": эксперт о том, разрешат ли Киеву Бухарест и Кишенев напасть на Приднестровье - 16.10.2024 Украина.ру
"С молчаливого согласия": эксперт о том, разрешат ли Киеву Бухарест и Кишенев напасть на Приднестровье
Агрессия Украины в отношении Приднестровья возможна только в случае согласия Румынии и Молдавии, что делает их прямыми участниками конфликта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-10-16T03:15
2024-10-16T03:15
новости
украина
приднестровье
румыния
алексей самойлов
молдавия
детали
сво
спецоперация
нападение
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В СМИ распространяется информация, что Украина может напасть на Приднестровье по мере приближения выборов в США и выдавливания ее войск из Курской области.Всем понятно, что агрессия Украины в отношении Приднестровья возможна только в случае молчаливого согласия Румынии и Молдавии, что делает Бухарест и Кишинев прямыми участниками вооруженного конфликта, рассказал эксперт.Это будет означать посягательство на жизнь российских солдат и российского мирного населения. И военные выводы Москва будет делать соответствующие, добавил он.При этом с 14 октября Румыния закрыла свое консульство в Ростове. Но напрямую на военные приготовления это не указывает. Это может означать понижение дипломатического присутствия, отметил политолог. "И тут есть еще один аспект. Подготовили ли Румыния и Молдавия свои вооруженные силы и инженерно-технические войска для устранения последствий наших ударов по городским районам и основным логистическим узлам? Им об этом надо думать. Потому что средства поражения нашего флота и авиации достанут и до Бухареста, и до Кишинёва", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья читайте на сайте Украина.руО том, насколько ВС РФ удалось взять под огневой контроль главный канал снабжения ВСУ в Курской области – трассу "Сумы - Суджа - Курск" — в интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, приднестровье, румыния, алексей самойлов, молдавия, детали, сво, спецоперация, нападение, всу
Новости, Украина, Приднестровье, Румыния, Алексей Самойлов, Молдавия, детали, СВО, Спецоперация, нападение, ВСУ

"С молчаливого согласия": эксперт о том, разрешат ли Киеву Бухарест и Кишенев напасть на Приднестровье

03:15 16.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Агрессия Украины в отношении Приднестровья возможна только в случае согласия Румынии и Молдавии, что делает их прямыми участниками конфликта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
В СМИ распространяется информация, что Украина может напасть на Приднестровье по мере приближения выборов в США и выдавливания ее войск из Курской области.
Всем понятно, что агрессия Украины в отношении Приднестровья возможна только в случае молчаливого согласия Румынии и Молдавии, что делает Бухарест и Кишинев прямыми участниками вооруженного конфликта, рассказал эксперт.
Это будет означать посягательство на жизнь российских солдат и российского мирного населения. И военные выводы Москва будет делать соответствующие, добавил он.
"И тут еще надо смотреть, осуществляет ли Украина перемещение личного состава и техники в этом районе. Наша разведка этим серьезно озабочена. Когда в начале 2023 года киевский режим разместил там одну бригаду, Москва на это сразу же обратила внимание", — подчеркнул Самойлов.
При этом с 14 октября Румыния закрыла свое консульство в Ростове. Но напрямую на военные приготовления это не указывает. Это может означать понижение дипломатического присутствия, отметил политолог.
"И тут есть еще один аспект. Подготовили ли Румыния и Молдавия свои вооруженные силы и инженерно-технические войска для устранения последствий наших ударов по городским районам и основным логистическим узлам? Им об этом надо думать. Потому что средства поражения нашего флота и авиации достанут и до Бухареста, и до Кишинёва", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья читайте на сайте Украина.ру
О том, насколько ВС РФ удалось взять под огневой контроль главный канал снабжения ВСУ в Курской области – трассу "Сумы - Суджа - Курск" — в интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть на сайте Украина.ру
Коллаж: Павел Наркевич, полковник Службы внешней разведки
Вчера, 17:06
Павел Наркевич: Россия использует Угледар так, что "Ланцеты" и "Орланы" зачистят всю УкраинуВ хороших руках даже дверь от сарая полетит, заметил сотрудник Службы внешней разведки, инструктор БПЛА Павел Наркевич, комментируя ситуацию с беспилотной авиацией и РЭБ в России и на Украине.
 
НовостиУкраинаПриднестровьеРумынияАлексей СамойловМолдавиядеталиСВОСпецоперациянападениеВСУ
 
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