https://ukraina.ru/20241016/1058116867.html

"С молчаливого согласия": эксперт о том, разрешат ли Киеву Бухарест и Кишенев напасть на Приднестровье

"С молчаливого согласия": эксперт о том, разрешат ли Киеву Бухарест и Кишенев напасть на Приднестровье - 16.10.2024 Украина.ру

"С молчаливого согласия": эксперт о том, разрешат ли Киеву Бухарест и Кишенев напасть на Приднестровье

Агрессия Украины в отношении Приднестровья возможна только в случае согласия Румынии и Молдавии, что делает их прямыми участниками конфликта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-10-16T03:15

2024-10-16T03:15

2024-10-16T03:15

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детали

сво

спецоперация

нападение

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В СМИ распространяется информация, что Украина может напасть на Приднестровье по мере приближения выборов в США и выдавливания ее войск из Курской области.Всем понятно, что агрессия Украины в отношении Приднестровья возможна только в случае молчаливого согласия Румынии и Молдавии, что делает Бухарест и Кишинев прямыми участниками вооруженного конфликта, рассказал эксперт.Это будет означать посягательство на жизнь российских солдат и российского мирного населения. И военные выводы Москва будет делать соответствующие, добавил он.При этом с 14 октября Румыния закрыла свое консульство в Ростове. Но напрямую на военные приготовления это не указывает. Это может означать понижение дипломатического присутствия, отметил политолог. "И тут есть еще один аспект. Подготовили ли Румыния и Молдавия свои вооруженные силы и инженерно-технические войска для устранения последствий наших ударов по городским районам и основным логистическим узлам? Им об этом надо думать. Потому что средства поражения нашего флота и авиации достанут и до Бухареста, и до Кишинёва", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья читайте на сайте Украина.руО том, насколько ВС РФ удалось взять под огневой контроль главный канал снабжения ВСУ в Курской области – трассу "Сумы - Суджа - Курск" — в интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть на сайте Украина.ру

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новости, украина, приднестровье, румыния, алексей самойлов, молдавия, детали, сво, спецоперация, нападение, всу