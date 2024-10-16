"С молчаливого согласия": эксперт о том, разрешат ли Киеву Бухарест и Кишенев напасть на Приднестровье
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Агрессия Украины в отношении Приднестровья возможна только в случае согласия Румынии и Молдавии, что делает их прямыми участниками конфликта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
В СМИ распространяется информация, что Украина может напасть на Приднестровье по мере приближения выборов в США и выдавливания ее войск из Курской области.
Всем понятно, что агрессия Украины в отношении Приднестровья возможна только в случае молчаливого согласия Румынии и Молдавии, что делает Бухарест и Кишинев прямыми участниками вооруженного конфликта, рассказал эксперт.
Это будет означать посягательство на жизнь российских солдат и российского мирного населения. И военные выводы Москва будет делать соответствующие, добавил он.
"И тут еще надо смотреть, осуществляет ли Украина перемещение личного состава и техники в этом районе. Наша разведка этим серьезно озабочена. Когда в начале 2023 года киевский режим разместил там одну бригаду, Москва на это сразу же обратила внимание", — подчеркнул Самойлов.
При этом с 14 октября Румыния закрыла свое консульство в Ростове. Но напрямую на военные приготовления это не указывает. Это может означать понижение дипломатического присутствия, отметил политолог.
"И тут есть еще один аспект. Подготовили ли Румыния и Молдавия свои вооруженные силы и инженерно-технические войска для устранения последствий наших ударов по городским районам и основным логистическим узлам? Им об этом надо думать. Потому что средства поражения нашего флота и авиации достанут и до Бухареста, и до Кишинёва", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья читайте на сайте Украина.ру
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