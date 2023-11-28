https://ukraina.ru/20231128/1051437911.html

Затонувшее у берегов Греции судно шло на Украину с подозрительным грузом - СМИ

Затонувшее у берегов Греции судно шло на Украину с подозрительным грузом - СМИ - 28.11.2023 Украина.ру

Затонувшее у берегов Греции судно шло на Украину с подозрительным грузом - СМИ

Затонувшее возле греческого острова Лесбос грузовое судно Raptor под флагом Коморских островов направлялось на Украину с подозрительным грузом. Об этом со ссылкой на показания спасённого моряка 27 ноября сообщила газета Ekathimerini

2023-11-28T06:56

2023-11-28T06:56

2023-11-28T06:56

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греция

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судно

крушение

контрабанда

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Судно затонуло 26 ноября, обращение за помощью прозвучало с его борта за несколько минут до гибели. В экипаж судна входили один индиец, два сирийца и 11 египтян. Из находившихся на борту 14 членов экипажа удалось спасти только одного моряка - египтянина, а также поднять тело одного погибшего члена экипажа.По информации Афинского агентства новостей АМНА, Raptor перевозил из Египта в Стамбул груз соли. Незадолго до трагедии капитан оповестил береговые службы об отказе двигателя и, вероятно, незначительном поступлении воды в трюмы и смещении груза. Утром, за несколько минут до того, как Raptor исчез с экранов радаров, капитан подал сигнал бедствия.Ekathimerini отмечает, что Raptor числился в "чёрном списке" международных контрольных органов (Paris MOU & Black Sea MOU) в связи с выявленными два года назад нарушениями - документы на членов экипажа не были действительными, а "в книге учёта нефти (Oil Record Book) имелись незаконные записи"."Подозрения властей усиливаются в связи тем, что спасённый моряк сообщил представителям Береговой охраны, что конечным пунктом назначения судна была Украина, а Стамбул был пунктом заправки", - подчёркивает издание.Журналисты предполагают, что экипаж не обратился за помощью сразу после поступления воды в трюм, следуя указаниям судовладельческой компании. И сделал это "за несколько минут до того, как затонул".Издание напомнило, что этой же компании принадлежало судно Manassa Rose, которое затонуло в заливе Киссамос на Крите в январе 2022 года. Греческие власти тогда возбудили дело против членов экипажа за действия, приведшие к кораблекрушению, и перевозку контрабандной табачной продукции.

https://ukraina.ru/20231128/1051429551.html

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новости, греция, украина, судно, крушение, контрабанда