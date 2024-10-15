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"Изменит ситуацию на поле боя": генсек НАТО понадеялся на новое командование для помощи Киеву
"Изменит ситуацию на поле боя": генсек НАТО понадеялся на новое командование для помощи Киеву - 15.10.2024 Украина.ру
"Изменит ситуацию на поле боя": генсек НАТО понадеялся на новое командование для помощи Киеву
Генсек НАТО Марк Рютте, посетивший создаваемое в Висбадене в Германии новое командование по координации военной помощи альянса Киеву, заявил, что эта структура "изменит ситуацию на поле боя", передала пресс-служба НАТО
2024-10-15T11:32
2024-10-15T11:32
2024-10-15T11:33
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"В разговоре с персоналом (в Висбадене – ред.) Рютте отметил, насколько важна их работа, подготавливающая базу для 700 сотрудников командования, которые будут размещены в Висбадене и в логистических центрах на восточном фланге альянса. Он сказал также, что новое командование реально изменит ситуацию как на поле боя, так и для собственной безопасности альянса", - говорится в материале.Страны НАТО на саммите в Вашингтоне летом этого года утвердили усиление координирующей роли альянса в военной поддержке Украины. Было утверждено также создание специального командования НАТО в Висбадене, которое займется координацией этой помощи.Пока об официальном запуске этой структуры не сообщалось.Подробнее о расширении альянса и противниках этого - в материале Покинем НАТО ради мира: "Патриоты" Франции отреагировали на планы альянса о расширении на сайте Украина.ру.
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Новости, Киев, Германия, Вашингтон, Рютте, НАТО
"Изменит ситуацию на поле боя": генсек НАТО понадеялся на новое командование для помощи Киеву
11:32 15.10.2024 (обновлено: 11:33 15.10.2024)
Генсек НАТО Марк Рютте, посетивший создаваемое в Висбадене в Германии новое командование по координации военной помощи альянса Киеву, заявил, что эта структура "изменит ситуацию на поле боя", передала пресс-служба НАТО
"В разговоре с персоналом (в Висбадене – ред.) Рютте отметил, насколько важна их работа, подготавливающая базу для 700 сотрудников командования, которые будут размещены в Висбадене и в логистических центрах на восточном фланге альянса. Он сказал также, что новое командование реально изменит ситуацию как на поле боя, так и для собственной безопасности альянса", - говорится в материале.
Страны НАТО на саммите в Вашингтоне
летом этого года утвердили усиление координирующей роли альянса в военной поддержке Украины
. Было утверждено также создание специального командования НАТО в Висбадене, которое займется координацией этой помощи.
Пока об официальном запуске этой структуры не сообщалось.
Подробнее о расширении альянса и противниках этого - в материале Покинем НАТО ради мира: "Патриоты" Франции отреагировали на планы альянса о расширении на сайте Украина.ру.