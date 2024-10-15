https://ukraina.ru/20241015/1058094897.html

О молдаванах в России, Молдавии после выборов и референдума о евроинтеграции и новой Украине - Шорников

О молдаванах в России, Молдавии после выборов и референдума о евроинтеграции и новой Украине - Шорников - 15.10.2024 Украина.ру

О молдаванах в России, Молдавии после выборов и референдума о евроинтеграции и новой Украине - Шорников

Директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь), кандидат исторических наук Игорь Шорников в эфире Украина.ру... Украина.ру, 15.10.2024

2024-10-15T10:21

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2024-10-15T10:21

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россия

молдавия

украина

ес

восточное партнерство

бывший ссср

международные отношения

гагаузия

санду майя

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Директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь), кандидат исторических наук Игорь Шорников в эфире Украина.ру сделал прогноз по предстоящим выборам в Молдавии, а также рассказал о том, приведёт ли молдавский путь евроинтеграции к украинскому сценарию. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:42 - О политическом курсе Молдавии в преддверии президентских выборов; 03:10 - Прогнозы по результатам выборов в Молдавии; 09:25 - Об опыте Украины для молдавского народа; 14:12 - О налаживании связей молдавских политиков с Россией; 18:05 - Об открытии избирательных участков в РФ для голосования молдаван. ТГ-канал Игоря Шорникова - https://t.me/ispirr

россия

молдавия

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бывший ссср

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