О молдаванах в России, Молдавии после выборов и референдума о евроинтеграции и новой Украине - Шорников - 15.10.2024 Украина.ру
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О молдаванах в России, Молдавии после выборов и референдума о евроинтеграции и новой Украине - Шорников
О молдаванах в России, Молдавии после выборов и референдума о евроинтеграции и новой Украине - Шорников - 15.10.2024 Украина.ру
О молдаванах в России, Молдавии после выборов и референдума о евроинтеграции и новой Украине - Шорников
Директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь), кандидат исторических наук Игорь Шорников в эфире Украина.ру... Украина.ру, 15.10.2024
2024-10-15T10:21
2024-10-15T10:21
видео
россия
молдавия
украина
ес
восточное партнерство
бывший ссср
международные отношения
гагаузия
санду майя
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Директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь), кандидат исторических наук Игорь Шорников в эфире Украина.ру сделал прогноз по предстоящим выборам в Молдавии, а также рассказал о том, приведёт ли молдавский путь евроинтеграции к украинскому сценарию. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:42 - О политическом курсе Молдавии в преддверии президентских выборов; 03:10 - Прогнозы по результатам выборов в Молдавии; 09:25 - Об опыте Украины для молдавского народа; 14:12 - О налаживании связей молдавских политиков с Россией; 18:05 - Об открытии избирательных участков в РФ для голосования молдаван. ТГ-канал Игоря Шорникова - https://t.me/ispirr
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видео, россия, молдавия, украина, ес, восточное партнерство, бывший ссср, международные отношения, гагаузия, санду майя, президентские выборы, евроинтеграция, румыния, нато, видео
Видео, Россия, Молдавия, Украина, ЕС, Восточное партнерство, бывший СССР, международные отношения, Гагаузия, Санду Майя, президентские выборы, евроинтеграция, Румыния, НАТО

О молдаванах в России, Молдавии после выборов и референдума о евроинтеграции и новой Украине - Шорников

10:21 15.10.2024
 
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Директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь), кандидат исторических наук Игорь Шорников в эфире Украина.ру сделал прогноз по предстоящим выборам в Молдавии, а также рассказал о том, приведёт ли молдавский путь евроинтеграции к украинскому сценарию.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:42 - О политическом курсе Молдавии в преддверии президентских выборов;
03:10 - Прогнозы по результатам выборов в Молдавии;
09:25 - Об опыте Украины для молдавского народа;
14:12 - О налаживании связей молдавских политиков с Россией;
18:05 - Об открытии избирательных участков в РФ для голосования молдаван.
ТГ-канал Игоря Шорникова - https://t.me/ispirr
 
ВидеоРоссияМолдавияУкраинаЕСВосточное партнерствобывший СССРмеждународные отношенияГагаузияСанду Майяпрезидентские выборыевроинтеграцияРумынияНАТО
 
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