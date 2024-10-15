СКР расследует преступления ВФУ в отношении мирных жителей в регионах России - 15.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241015/1058094054.html
СКР расследует преступления ВФУ в отношении мирных жителей в регионах России
СКР расследует преступления ВФУ в отношении мирных жителей в регионах России - 15.10.2024 Украина.ру
СКР расследует преступления ВФУ в отношении мирных жителей в регионах России
Новыми жертвами военных формирований Украины стали мирные жители Белгородской области, ЛНР, ДНР, Белгородской и Херсонской областей России. Об этом 15 октября сообщил Следственный комитет Российской Федерации
2024-10-15T10:04
2024-10-15T10:04
новости
россия
украина
белгородская область
следственный комитет
вооруженные силы украины
ск рф
военные преступления
всу
мирные жители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:418:2898:2048_1920x0_80_0_0_eed68e151aa66355ed7049d8ae5421a2.jpg
"По информации органов исполнительной власти, один мирный житель погиб, еще один ранен в результате атаки ВСУ в Белгородском районе Белгородской области. Двухлетняя девочка получила осколочное ранение ноги при обстреле Шебекинского округа. В посёлке Октябрьский в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на жилой дом тяжёлые ранения получил мужчина", - проинформировал СК РФ.Ещё два человека погибли и один получил ранение при атаке дрона-камикадзе ВСУ на гражданский автомобиль в Лисичанске Луганской Народной Республики. Четыре мирных жителя пострадали в результате удара украинской армии по рынку в Кременной.Также в ЛНР, в Стаханове ранен подросток. Следственный комитет России установил причастность к этому украинских вооруженных формирований."Вследствие обстрелов киевских боевиков ранения и контузии получили двое жителей Херсонской области", - констатировали в СК РФ.В ДНР есть жертвы преступных действий украинских вооруженных формирований: пострадала мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка. Кроме того, в поселке Гольмовский Никитовского района Горловки ранены два ребенка."Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений", - заверили в российском ведомтве.Больше событий на начало дня в обзоре Очевидный проигрыш, удары по Николаеву, перенос боевых действий. Главное на Украине на утро 15 октября
россия
украина
белгородская область
херсонская область
днр
лнр
горловка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d5d5ce7ea6da7db99cb37cb30c37385.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, белгородская область, следственный комитет, вооруженные силы украины, ск рф, военные преступления, всу, мирные жители, новые регионы, херсонская область, днр, лнр, беспилотники, горловка
Новости, Россия, Украина, Белгородская область, Следственный комитет, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Военные преступления, ВСУ, мирные жители, Новые регионы, Херсонская область, ДНР, ЛНР, беспилотники, Горловка

СКР расследует преступления ВФУ в отношении мирных жителей в регионах России

10:04 15.10.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
Новыми жертвами военных формирований Украины стали мирные жители Белгородской области, ЛНР, ДНР, Белгородской и Херсонской областей России. Об этом 15 октября сообщил Следственный комитет Российской Федерации
"По информации органов исполнительной власти, один мирный житель погиб, еще один ранен в результате атаки ВСУ в Белгородском районе Белгородской области. Двухлетняя девочка получила осколочное ранение ноги при обстреле Шебекинского округа. В посёлке Октябрьский в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на жилой дом тяжёлые ранения получил мужчина", - проинформировал СК РФ.
Ещё два человека погибли и один получил ранение при атаке дрона-камикадзе ВСУ на гражданский автомобиль в Лисичанске Луганской Народной Республики. Четыре мирных жителя пострадали в результате удара украинской армии по рынку в Кременной.
Также в ЛНР, в Стаханове ранен подросток. Следственный комитет России установил причастность к этому украинских вооруженных формирований.
"Вследствие обстрелов киевских боевиков ранения и контузии получили двое жителей Херсонской области", - констатировали в СК РФ.
В ДНР есть жертвы преступных действий украинских вооруженных формирований: пострадала мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка. Кроме того, в поселке Гольмовский Никитовского района Горловки ранены два ребенка.
"Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений", - заверили в российском ведомтве.
Больше событий на начало дня в обзоре Очевидный проигрыш, удары по Николаеву, перенос боевых действий. Главное на Украине на утро 15 октября
 
НовостиРоссияУкраинаБелгородская областьСледственный комитетВооруженные силы УкраиныСК РФВоенные преступленияВСУмирные жителиНовые регионыХерсонская областьДНРЛНРбеспилотникиГорловка
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:27Осталась подпись Зеленского. Железняк анонсировал скорое повышение налогов на Украине
13:18Не победить РФ, а сохранить государство: экс-военнослужащая ВСУ Москвич дала совет командованию
13:14Вместо сердца пламенный мотор. Как Россия благодаря санкциям Запада идет к энергетической независимости
13:04Обстрелы, налёты, ВСУ сдаются в плен. Главное на Украине на 13:00 15 октября
12:54Кремль отреагировал на попытку женщины вывесить флаг России в Одессе
12:40Русские уже в двух километрах от Курахово: эксперт Bild Репке предупредил ВСУ
12:38Что изменилось после вторжения ВСУ в Курскую область - глава ВГА Харьковской области Ганчев
12:27Зюганов до ночи обсуждал с Путиным войну, победу и бюджет
12:05Перемен хотят, но не ждут: украинцы ответили, что думают о новом правительстве
12:00Украина: новости из ада. Одесситы, бегите из города! "Жесть" во Львове
11:55Не платил зарплаты бизнесмен московский: СК назвал основную версию подрыва машины в столице
11:32"Изменит ситуацию на поле боя": генсек НАТО понадеялся на новое командование для помощи Киеву
11:32Комбриг ВСУ: чем больше молодежи погибнет, тем легче Киеву будет воевать
10:37В Дзержинске остаются мирные жители, эвакуация затруднена - Пушилин
10:29Армия России освободила 39 жителей приграничья – губернатор Курской области
10:21О молдаванах в России, Молдавии после выборов и референдума о евроинтеграции и новой Украине - Шорников
10:05Пленный террорист "Айдара"* попросил паспорт РФ и место в спецназе "Ахмат"
10:04СКР расследует преступления ВФУ в отношении мирных жителей в регионах России
10:03В Москве неизвестные подорвали машину. Что известно о СВУ и владельце авто
10:01Термические ожоги получили два ребенка: СК России зафиксировал преступления ВФУ в ДНР
Лента новостейМолния