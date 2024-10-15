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СКР расследует преступления ВФУ в отношении мирных жителей в регионах России

СКР расследует преступления ВФУ в отношении мирных жителей в регионах России - 15.10.2024 Украина.ру

СКР расследует преступления ВФУ в отношении мирных жителей в регионах России

Новыми жертвами военных формирований Украины стали мирные жители Белгородской области, ЛНР, ДНР, Белгородской и Херсонской областей России. Об этом 15 октября сообщил Следственный комитет Российской Федерации

2024-10-15T10:04

2024-10-15T10:04

2024-10-15T10:04

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"По информации органов исполнительной власти, один мирный житель погиб, еще один ранен в результате атаки ВСУ в Белгородском районе Белгородской области. Двухлетняя девочка получила осколочное ранение ноги при обстреле Шебекинского округа. В посёлке Октябрьский в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на жилой дом тяжёлые ранения получил мужчина", - проинформировал СК РФ.Ещё два человека погибли и один получил ранение при атаке дрона-камикадзе ВСУ на гражданский автомобиль в Лисичанске Луганской Народной Республики. Четыре мирных жителя пострадали в результате удара украинской армии по рынку в Кременной.Также в ЛНР, в Стаханове ранен подросток. Следственный комитет России установил причастность к этому украинских вооруженных формирований."Вследствие обстрелов киевских боевиков ранения и контузии получили двое жителей Херсонской области", - констатировали в СК РФ.В ДНР есть жертвы преступных действий украинских вооруженных формирований: пострадала мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка. Кроме того, в поселке Гольмовский Никитовского района Горловки ранены два ребенка."Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений", - заверили в российском ведомтве.Больше событий на начало дня в обзоре Очевидный проигрыш, удары по Николаеву, перенос боевых действий. Главное на Украине на утро 15 октября

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