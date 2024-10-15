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Вместо сердца пламенный мотор. Как Россия благодаря санкциям Запада идет к энергетической независимости

Вместо сердца пламенный мотор. Как Россия благодаря санкциям Запада идет к энергетической независимости - 15.10.2024 Украина.ру

Вместо сердца пламенный мотор. Как Россия благодаря санкциям Запада идет к энергетической независимости

Летом 2024 года, а точнее 16 июля, суточное потребление электроэнергии в и без того дефицитной энергосистеме Юга России превысило зимние пики.

2024-10-15T13:14

2024-10-15T13:14

2024-10-15T13:14

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Вскоре диспетчерам пришлось прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии — ограничения для промышленности и транспорта не помогали преодолеть дефицит мощностей, возникший из-за роста потребления, ударов украинских беспилотников по объектам генерации, а также планово-предупредительных ремонтов на электростанциях. В дополнение из энергосистемы на сутки выбыл один из блоков Ростовской АЭС. Как итог, под ограничения попали потребители Юга России и Новороссии. Там, несмотря на обилие генерации, по-прежнему сохраняются проблемы с сетевым хозяйством: ЛЭП, как правило, уходят на неосвобождённую территорию, связи областей и республик крайне слабы, а достаточного количества крупных потребителей электроэнергии на новых территориях нет, что сдерживает перезапуск генерации.Смягчить энергетический кризис могла бы ТЭС "Ударная" на Тамани, однако срок её запуска был вновь сдвинут. Как итог, на время веерные отключения затронули и Россию — на радость украинским СМИ. "Ударную" в итоге — после четырёх переносов — всё же запустили. Немалый вклад в сдвиг сроков "вправо" внесли газовые турбины большой мощности, производство которых Россия не могла освоить долгие годы. Но всё же освоила.Siemens в помощь"Сердце" современной тепловой электростанции (ТЭС) — энергетическая турбина. В зависимости от того, что приводит в движение турбину — пар высокого давления или раскалённый газ — турбины делятся на паровые и газовые. Преимущества турбин в высоком КПД, а недостаток — сложность в производстве. Изначально газовые турбины существенно уступали по своим характеристикам своим паровым аналогам, поэтому основой советской электроэнергетики были паросиловые установки, где совмещались котёл и турбина. Попытки создать свои газовые турбины большой мощности (ГТБМ), пригодные для установки на электростанциях, в Союзе предпринимались, но без особых успехов. Турбины малой мощности производились, их использовали в промышленности и на газопроводах в качестве газоперекачивающих агрегатов. Поэтому советская газовая генерация работала на паровых турбинах.К моменту распада СССР в стране было два крупных центра, способных вести разработки в сфере ГТБМ: Ленинградский Металлический завод (ЛМЗ) и НПК газотурбиностроения "Зоря-Машпроект" в Николаеве.А вот на Западе успехов в производстве ГТБМ достигли и немалых. Поэтому в 1991 году в Санкт-Петербурге было создано совместное предприятие с немецким Siemens, которые начало собирать в России газовые турбины V94.2. Собственные разработки ЛМЗ на время прекратил."Зоря-Машпроект" остался на Украине и вплоть до 2014 года работал в кооперации с Россией. Предприятие в 1990-х спроектировало одновальный двигатель ГТД мощностью 110 МВт, а затем передало технологии его производства России. Там ГТД-110 обкатывали на ряде ТЭС, но изделия часто и надолго ломались, что оборачивалось убытками для операторов ТЭС. Поэтому основой российской газовой генерации — а станции постоянно проходят через цикл модернизаций и обновления оборудования — стали импортные ГТБМ. Рынок поделили между собой Siemens, General Electric, Ansaldo и Mitsubishi. В России на базе ЛМЗ производились ГТЭ-160 — частично локализованные (на пике в районе 60%) газовые турбины Siemens V94.2, которые в Германии сняли с производства в конце 1990-х, заменив более мощными и современными изделиями. Турбины General Electric (6FA) производила "Интер РАО" с 2011 года, вот только уровень локализации колебался в районе 50%.И вплоть до 2014 года это не было проблемой. ЛМЗ собирал ГТЭ-160, ГТД-110 были бедой энергетиков и головной болью дорабатывавших её, но уже в модификации ГТД-110М, инженеров. Локализованная турбина Siemens V94.2 закрывала потребности России, а всего в России "прописались" свыше 250 газовых турбин большой мощности.Разработки отечественных турбин с конца 1990-х и вплоть до осени 2011 года вели "Силовые машины" — на базе этой компании собрали многих производителей российского энергетического оборудования. В 2007 году "Силовые машины" купила "Северсталь" Алексея Мордашова, а в декабре 2011 года "Силовые машины" создали СП с Siemens на базе компании "Интертурбо". Немцам досталось 65% капитала ООО "Сименс технологии газовых турбин", а по условиям контракта "Силовые машины" остановили работу над собственными разработками. Специальное КБ газовых турбин ЛМЗ перешло в СП. Так с помощью Siemens Россия попыталась сократить отставание по газовым турбинам и в Санкт-Петербурге начали по лицензии собирать газовые турбины мощностью 172 и 307 МВт.Siemens, давай до свиданияВ 2014 году Россия вместе с Крымом получила секторальные санкции, затрагивающие энергетику. Крым собственной генерацией не обладал, киевская власть ещё в 2014 году перекрыла Северо-Крымский канал, оставив полуостров без воды. Россия принялась спешно интегрировать Крым и приняла программу социально-экономического развития республики, предполагающую строительство энергомоста с Кубани и двух газовых ТЭС мощностью по 470 МВт каждая. Предполагалось, что на время их строительства полуостров продолжит получать электроэнергию с Украины.Но сходу возникли две проблемы.Первая проблема — недоговороспособность киевской власти, которая — задействовав радикалов из крымскотатарского "Меджлиса" (запрещён в России) — оставила Крым без электроэнергии, подорвав ЛЭП на юге Херсонской области.Вторая проблема — отсутствие собственных турбин для установки на строящихся в Симферополе и Севастополе газовых ТЭС. Siemens, соблюдая европейский санкционный режим, поставлять турбины в Крым отказался. Россия попыталась их заменить турбинами из Ирана, где научились производить всё те же турбины Siemens V94.2. Но договориться с Тегераном не вышло. Пришлось выкручиваться. В 2016 году СП Siemens "Силовых машин" произвело турбины ГТЭ-160 для их последующей установки на одной из ТЭС на юге России. Этим югом оказался Крым, куда турбины попали после их покупки на вторичном рынке и модернизации силами российских компаний.Возник скандал, Siemens подала иск в суд и вышел из капитала компании "Интеравтоматика", которая была одним из подрядчиков на стройке. В судах всех инстанций — Siemens дошёл до Верховного суда — немецкая компания проиграла, а ЕС ввёл санкции против всех компаний, которые имели отношение к поставкам турбин в Крым. ТЭС в итоге построили, и они пришлись, кстати, когда в 2022 году от Крыма запитали энергосистемы Херсонской и Запорожской областей, лишившихся генерации после их перехода под контроль России. Так немецкие турбины помогли Новороссии.СП "Силовых машин" с Siemens развалилось в 2018 году. "Машины" попали под санкции, но правительство выделило им 3 млрд рублей для разработки ГТБМ от 65 до 180 МВт с перспективой поставки серийных изделий по программе модернизации газовых ТЭС общей стоимостью свыше 2 трлн рублей.К тому моменту тупиковость сотрудничества с Siemens стала очевидна всем. Правительство ещё с 2015 года озаботилось вопросами турбинного суверенитета, выделив под это деньги и нарезав российским компаниями соответствующие задачи, а бизнес в лице "Силовых машин" осознал, что делиться технологиями Siemens не будет.Siemens попытался влезть в программу, пообещав к 2023 году локализовать в России ГТЭ-160 на 90%. Против выступили "Силовые машины", объявившие в 2020 году о решении выйти из СП с немцами. "Машины" поддержало правительство и не зря — если бы власти поверили Siemens, то никаких турбин в итоге не получили бы так как компания ушла из России в 2022 году. "Силовые машины" подрядились создать свою турбину — ГТД-170 — до конца 2023 года. И обещание компания выполнила: в декабре 2023 года заказчику передали первую серийную ГТД-170 для Нижнекамской ТЭЦ."Ударная" ГТД-110МОставалась ГТД-110М, уходящая корнями в николаевские разработки. После 2014 года сотрудничество с Украиной в сфере турбин сошло на нет: изделия могут как работать на ТЭС, так и приводить в движение боевые корабли. ГТД-110 вплоть до 2010 года обкатывали на российских ТЭС, но турбина страдала от множества детских (и не очень) болезней, что, впрочем, неудивительно с учётом её "молодости". К 2019 году завершились основные испытания ГТД-110М, а двумя годами позднее Фонд развития промышленности выделил "ОДК-Сатурн" на 2 млрд рублей по запуск серийного производства турбины.И вот с 9 октября 2024 года ГТД-110 заработала на ТЭС "Ударная", позволив ей выйти на плановую мощность в 560 МВт. Начиная с 2024 года ежегодно будет собираться по две такие турбины, а с 2028 года планируется выйти на сборку 4 турбин в год. "Силовые машины" в этом году планируют собрать 2 ГТЭ-170, а в 2025 годы выйти уже на 6 изделий, в 2026 году компания намерена собрать 8 турбин, а с 2027 года выйти на темп в 10 газовых турбин в год с перспективой увеличения объёмов.Развернуться на российском рынке есть где "Ростеху", и "Силовым машинам". Из 246,6 ГВт установленной мощности российских электростанций в 2022 году, в модернизации нуждаются 149,3 ГВт мощностей, введённых в эксплуатацию до 1991 года. А в последующем потребуется замена турбин раз в 15–20 лет по мере выработки ими своего ресурса.Импортозаместив газовые турбины, российские инженеры:1. Снизили зависимость России от компаний из стран Запада, которые ушли с российского рынка, а также Ирана, который мог бы поставлять в Россию турбины, но смена одной зависимости на другую — так себе решение;2. Позволили России строить энергетические объекты там, где это требуется, а не там, где разрешат санкционным режимом;3. Оставили в России 2 трлн рублей, которые пришлось бы отдать за поставки импортных турбин и делать это раз в 15–20 лет;4. Обеспечили работой сотни конструкторов и тысячи заводчан, создав высокотехнологичные рабочие места;5. Создали задел для разработки газовых турбин следующего поколения, благо у "Силовых машин" есть соответствующие разработки.В общем, это - один из ярчайших примеров того, как Россия успешно, благодаря западной санкционной политике, решает свои внутренние проблемы.О том, что происходит на фоне российско-украинского конфликта в мировой энергетике - в статье Олега Хавича "Хроника энергетической войны. Дизель в Европе, будущее российского СПГ, китайский уголь станет жидким"

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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