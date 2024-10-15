Самойлов: Сырский может сколько угодно кричать, что "Купянск мы не сдадим", но уже бессмысленно
"Враг сейчас гадает, откуда мы будем наступать к Осколу: с Синьковки, Кругляковки или с Петропавловки. Адекватные украинские эксперты понимают, что левобережный Купянский плацдарм доживает последние дни", такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал, военный политолог Алексей Самойлов
Он заявил, что ВСУ по-прежнему цепляются за восточный берег Оскола: Купянск-Узловой и промзону. Противник пытается наводить там понтонные переправы для снабжения группировки (большинство мостов там разбиты), заметил эксперт.
Там уже все пересохло и бурьяном поросло. Поэтому, по словам политолога, российские военные давят на Кругляковку с целью прорваться к Сеньково на противоположном берегу.
"Машиностроитель — это коттеджный поселок. Зайдя туда, мы разрезали на три части левобережный плацдарм ВСУ на Осколе от Кругляковки до Петропавловки. Враг сейчас гадает, откуда мы будем наступать: с Синьковки, Кругляковки или с Петропавловки. А я не сомневаюсь, что мы такие удары нанесем: главный, вспомогательный и отвлекающий", — объяснил Самойлов.
Он подчеркнул — главком ВСУ Александр Сырский может сколько угодно кричать, что "Купянск мы не сдадим".
"Адекватные украинские эксперты понимают, что левобережный Купянский плацдарм доживает последние дни. Но когда это произойдет, знает только штаб нашей группировки "Запад", которая работает на этом направлении", — заключил Самойлов.
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Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что Курахово может стать отправной точкой для краха ВСУ.
"Противник постоянно отступает и остановиться не может. Он еще не бежит, но он отступает под Купянском, под Покровском и под Угледаром. Медленно, но отступает. И чем южнее, тем быстрее. Сейчас на юге ВСУ будут отступать еще быстрее. И сейчас у нас есть шанс закончить боевые действия в районе Селидово и Курахово. А потом для полного обрушения украинского фронта нам останется взять Покровск", — пояснил Ищенко.
Более подробно об этом в интервью — Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепру