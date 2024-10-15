https://ukraina.ru/20241015/1058077902.html

Метания Зеленского по поводу второго "саммита мира" связаны с Россией — Ищенко

Метания Зеленского по поводу второго "саммита мира" связаны с Россией — Ищенко - 15.10.2024 Украина.ру

Метания Зеленского по поводу второго "саммита мира" связаны с Россией — Ищенко

Пока что украинские власти делают вид, что считают, будто смогут убедить Россию присутствовать на этом саммите. Владимиру Зеленскому выгодно иметь его в календаре, чтобы он мог лишний раз съездить по Европе и что-то выпросить

2024-10-15T06:45

2024-10-15T06:45

2024-10-15T06:45

россия

европа

украина

владимир зеленский

миа "россия сегодня"

рамштайн

саммит

ес

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058017995_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ab0dc9cd4d51cab9c082972a89cc5d43.jpg.webp

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Он считает, что в офесе Зеленского просто не разобрались, что делать после отмены "Рамштайна".Эксперт также отметил, что Запад сам говорит: "Без России этот саммит не нужен"."Пока же они делают вид, что считают, будто смогут убедить Россию присутствовать на этом саммите. Поэтому Зеленский говорит, что саммит запланирован. Очевидно, что саммит запланирован на ноябрь. Но отменить его можно в последнюю секунду. Все равно Зеленский лишний раз съездит по Европе и что-то выпросит", — заключил Ищенко.На этой неделе Офис президента Украины сообщил, что саммита в ноябре не будет. Но потом Зеленский, находясь во Франции, сообщил, что саммит состоится уже в ноябре.Более подробно об этом — Когда Зеленский хочет закончить. Итоги 11 октября на УкраинеПолный текст интервью — Ростислав Ищенко: Зеленский заколесил по Европе, потому что Россия как следует пристрелялась по Одессе

https://ukraina.ru/20241012/1058031162.html

россия

европа

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, европа, украина, владимир зеленский, миа "россия сегодня", рамштайн, саммит, ес, новости