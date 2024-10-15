Метания Зеленского по поводу второго "саммита мира" связаны с Россией — Ищенко - 15.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241015/1058077902.html
Метания Зеленского по поводу второго "саммита мира" связаны с Россией — Ищенко
Метания Зеленского по поводу второго "саммита мира" связаны с Россией — Ищенко - 15.10.2024 Украина.ру
Метания Зеленского по поводу второго "саммита мира" связаны с Россией — Ищенко
Пока что украинские власти делают вид, что считают, будто смогут убедить Россию присутствовать на этом саммите. Владимиру Зеленскому выгодно иметь его в календаре, чтобы он мог лишний раз съездить по Европе и что-то выпросить
2024-10-15T06:45
2024-10-15T06:45
россия
европа
украина
владимир зеленский
миа "россия сегодня"
рамштайн
саммит
ес
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058017995_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ab0dc9cd4d51cab9c082972a89cc5d43.jpg.webp
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Он считает, что в офесе Зеленского просто не разобрались, что делать после отмены "Рамштайна".Эксперт также отметил, что Запад сам говорит: "Без России этот саммит не нужен"."Пока же они делают вид, что считают, будто смогут убедить Россию присутствовать на этом саммите. Поэтому Зеленский говорит, что саммит запланирован. Очевидно, что саммит запланирован на ноябрь. Но отменить его можно в последнюю секунду. Все равно Зеленский лишний раз съездит по Европе и что-то выпросит", — заключил Ищенко.На этой неделе Офис президента Украины сообщил, что саммита в ноябре не будет. Но потом Зеленский, находясь во Франции, сообщил, что саммит состоится уже в ноябре.Более подробно об этом — Когда Зеленский хочет закончить. Итоги 11 октября на УкраинеПолный текст интервью — Ростислав Ищенко: Зеленский заколесил по Европе, потому что Россия как следует пристрелялась по Одессе
https://ukraina.ru/20241012/1058031162.html
россия
европа
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058017995_132:0:1195:797_1920x0_80_0_0_e7f6f02a5b92257056b0df9c6d6a440c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, европа, украина, владимир зеленский, миа "россия сегодня", рамштайн, саммит, ес, новости
Россия, Европа, Украина, Владимир Зеленский, МИА "Россия сегодня", Рамштайн, саммит, ЕС, Новости

Метания Зеленского по поводу второго "саммита мира" связаны с Россией — Ищенко

06:45 15.10.2024
 
Зеленский возмущается
Зеленский возмущается
Читать в
Пока что украинские власти делают вид, что считают, будто смогут убедить Россию присутствовать на этом саммите. Владимиру Зеленскому выгодно иметь его в календаре, чтобы он мог лишний раз съездить по Европе и что-то выпросить
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Он считает, что в офесе Зеленского просто не разобрались, что делать после отмены "Рамштайна".
"Может быть, в ноябре его не будет. До ноября еще дожить надо. Тем более в той конфигурации, которую пытаются формировать Украина и Запад, саммит в ноябре точно не пройдет. Потому что они хотят видеть там Россию, которая будет покорно внимать "цивилизованному миру", а Россия явно не собирается туда пребывать в таком качестве", — напомнил Ищенко.
Эксперт также отметил, что Запад сам говорит: "Без России этот саммит не нужен".
"Пока же они делают вид, что считают, будто смогут убедить Россию присутствовать на этом саммите. Поэтому Зеленский говорит, что саммит запланирован. Очевидно, что саммит запланирован на ноябрь. Но отменить его можно в последнюю секунду. Все равно Зеленский лишний раз съездит по Европе и что-то выпросит", — заключил Ищенко.
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев в ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
12 октября, 06:55
Мобилизация неизбежна. Садулаев раскрыл цифру контрактников на победуРоссии нужно одержать неоспоримую военную победу, так как цели СВО: достичь демилитаризации и денацификации Украины. Это возможно только с армией, которая превышает нынешнюю
На этой неделе Офис президента Украины сообщил, что саммита в ноябре не будет. Но потом Зеленский, находясь во Франции, сообщил, что саммит состоится уже в ноябре.
Более подробно об этом — Когда Зеленский хочет закончить. Итоги 11 октября на Украине
Полный текст интервью — Ростислав Ищенко: Зеленский заколесил по Европе, потому что Россия как следует пристрелялась по Одессе
 
РоссияЕвропаУкраинаВладимир ЗеленскийМИА "Россия сегодня"РамштайнсаммитЕСНовости
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:07Главное за ночь 15 октября
08:00Киевская школа, коллегия, академия. Неизменным было лишь православие
07:00Эксперт: Фразу "Молдавия уйдет под Румынию" я слышу с 1990 года, но этого не случится
06:50"Следует ожидать непредсказуемых тактических ходов наших ВС": Алёхин о перспективах Курахово
06:45Метания Зеленского по поводу второго "саммита мира" связаны с Россией — Ищенко
06:40Евросоюз в силах заткнуть Венгрию, ничего не потеряв — Ищенко
06:22Хроника энергетической войны. Дизель в Европе, будущее российского СПГ, китайский уголь станет жидким
06:10Самойлов: Сырский может сколько угодно кричать, что "Купянск мы не сдадим", но уже бессмысленно
06:08"Мирный план" Байдена
05:54Почему Зеленский чрезвычайно опасен. Украинские эксперты о ситуации на Украине и в мире
05:50Ищенко: Папа Римский для Зеленского — как пропагандистская газета, только живая и в сутане
05:45Тимофей Борисов: Пока в Германии звучит плач Ярославны по ВСУ, против России готовится восточный фронт
05:40Военный эксперт перечислил все пункты, которые принесут России победу на Курском направлении
05:34Роман Алехин: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть
04:30Самойлов: Есть надежда, что на плечах отступающего врага мы зайдем на территорию Сумской области
04:00Спецслужбы Приднестровья все прекрасно понимают и ко всему готовы. Эксперт про провокации Украины
18:03Зеленский вступит перед Радой с новым "планом победы"
18:00"Ситуацию уже не спасти": что происходит с ВСУ в Курской области. Итоги 14 октября на Украине
17:50В Европарламенте одобрили кредитование Украины украденными у России деньгами
17:40Минфин Украины эвакуировали из-за угрозы минирования
Лента новостейМолния