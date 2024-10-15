Метания Зеленского по поводу второго "саммита мира" связаны с Россией — Ищенко
Зеленский возмущается
Пока что украинские власти делают вид, что считают, будто смогут убедить Россию присутствовать на этом саммите. Владимиру Зеленскому выгодно иметь его в календаре, чтобы он мог лишний раз съездить по Европе и что-то выпросить
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Он считает, что в офесе Зеленского просто не разобрались, что делать после отмены "Рамштайна".
"Может быть, в ноябре его не будет. До ноября еще дожить надо. Тем более в той конфигурации, которую пытаются формировать Украина и Запад, саммит в ноябре точно не пройдет. Потому что они хотят видеть там Россию, которая будет покорно внимать "цивилизованному миру", а Россия явно не собирается туда пребывать в таком качестве", — напомнил Ищенко.
Эксперт также отметил, что Запад сам говорит: "Без России этот саммит не нужен".
"Пока же они делают вид, что считают, будто смогут убедить Россию присутствовать на этом саммите. Поэтому Зеленский говорит, что саммит запланирован. Очевидно, что саммит запланирован на ноябрь. Но отменить его можно в последнюю секунду. Все равно Зеленский лишний раз съездит по Европе и что-то выпросит", — заключил Ищенко.
На этой неделе Офис президента Украины сообщил, что саммита в ноябре не будет. Но потом Зеленский, находясь во Франции, сообщил, что саммит состоится уже в ноябре.
Более подробно об этом — Когда Зеленский хочет закончить. Итоги 11 октября на Украине