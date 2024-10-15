https://ukraina.ru/20241015/1058077750.html

Евросоюз в силах заткнуть Венгрию, ничего не потеряв — Ищенко

Евросоюз в силах заткнуть Венгрию, ничего не потеряв — Ищенко - 15.10.2024 Украина.ру

Евросоюз в силах заткнуть Венгрию, ничего не потеряв — Ищенко

За последнюю неделю руководители Венгрии высказались в таком духе, что если Украину примут в НАТО, то начнется третья мировая ядерная война. Но у Германии и Франции есть аргументы, которые периодически вынуждают Венгрию наступать на горло собственной песне

2024-10-15T06:40

2024-10-15T06:40

2024-10-15T06:40

венгрия

украина

ес

нато

всу

военная помощь

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новости

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Он считает, что по тем вопросам, которые для США и НАТО принципиальны, венгров загоняют в угол. Их вынуждают либо соглашаться, либо молчать.Евросоюз рассматривает возможность создания нового фонда военной поддержки Украины, который не будет включать в себя Венгрию. При этом для создания такого фонда нужно согласие всех 27 стран, и Венгрии в том числе.Подробнее об этом в статье — ЕС создаст новый фонд военной помощи Украине в обход Венгрии — СМИПолный текст интервью — Ростислав Ищенко: Зеленский заколесил по Европе, потому что Россия как следует пристрелялась по Одессе

https://ukraina.ru/20241013/1058029567.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

венгрия, украина, ес, нато, всу, военная помощь, владимир зеленский, новости, детали