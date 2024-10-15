https://ukraina.ru/20241015/1058077750.html
Евросоюз в силах заткнуть Венгрию, ничего не потеряв — Ищенко
Евросоюз в силах заткнуть Венгрию, ничего не потеряв — Ищенко - 15.10.2024 Украина.ру
Евросоюз в силах заткнуть Венгрию, ничего не потеряв — Ищенко
За последнюю неделю руководители Венгрии высказались в таком духе, что если Украину примут в НАТО, то начнется третья мировая ядерная война. Но у Германии и Франции есть аргументы, которые периодически вынуждают Венгрию наступать на горло собственной песне
2024-10-15T06:40
2024-10-15T06:40
2024-10-15T06:40
венгрия
украина
ес
нато
всу
военная помощь
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новости
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Он считает, что по тем вопросам, которые для США и НАТО принципиальны, венгров загоняют в угол. Их вынуждают либо соглашаться, либо молчать.Евросоюз рассматривает возможность создания нового фонда военной поддержки Украины, который не будет включать в себя Венгрию. При этом для создания такого фонда нужно согласие всех 27 стран, и Венгрии в том числе.Подробнее об этом в статье — ЕС создаст новый фонд военной помощи Украине в обход Венгрии — СМИПолный текст интервью — Ростислав Ищенко: Зеленский заколесил по Европе, потому что Россия как следует пристрелялась по Одессе
https://ukraina.ru/20241013/1058029567.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
венгрия, украина, ес, нато, всу, военная помощь, владимир зеленский, новости, детали
Венгрия, Украина, ЕС, НАТО, ВСУ, военная помощь, Владимир Зеленский, Новости, детали
Евросоюз в силах заткнуть Венгрию, ничего не потеряв — Ищенко
За последнюю неделю руководители Венгрии высказались в таком духе, что если Украину примут в НАТО, то начнется третья мировая ядерная война. Но у Германии и Франции есть аргументы, которые периодически вынуждают Венгрию наступать на горло собственной песне