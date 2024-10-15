Евросоюз в силах заткнуть Венгрию, ничего не потеряв — Ищенко - 15.10.2024 Украина.ру
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Евросоюз в силах заткнуть Венгрию, ничего не потеряв — Ищенко
Евросоюз в силах заткнуть Венгрию, ничего не потеряв — Ищенко - 15.10.2024 Украина.ру
Евросоюз в силах заткнуть Венгрию, ничего не потеряв — Ищенко
За последнюю неделю руководители Венгрии высказались в таком духе, что если Украину примут в НАТО, то начнется третья мировая ядерная война. Но у Германии и Франции есть аргументы, которые периодически вынуждают Венгрию наступать на горло собственной песне
2024-10-15T06:40
2024-10-15T06:40
венгрия
украина
ес
нато
всу
военная помощь
владимир зеленский
новости
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Он считает, что по тем вопросам, которые для США и НАТО принципиальны, венгров загоняют в угол. Их вынуждают либо соглашаться, либо молчать.Евросоюз рассматривает возможность создания нового фонда военной поддержки Украины, который не будет включать в себя Венгрию. При этом для создания такого фонда нужно согласие всех 27 стран, и Венгрии в том числе.Подробнее об этом в статье — ЕС создаст новый фонд военной помощи Украине в обход Венгрии — СМИПолный текст интервью — Ростислав Ищенко: Зеленский заколесил по Европе, потому что Россия как следует пристрелялась по Одессе
https://ukraina.ru/20241013/1058029567.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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венгрия, украина, ес, нато, всу, военная помощь, владимир зеленский, новости, детали
Венгрия, Украина, ЕС, НАТО, ВСУ, военная помощь, Владимир Зеленский, Новости, детали

Евросоюз в силах заткнуть Венгрию, ничего не потеряв — Ищенко

06:40 15.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропарламент
Европарламент - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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За последнюю неделю руководители Венгрии высказались в таком духе, что если Украину примут в НАТО, то начнется третья мировая ядерная война. Но у Германии и Франции есть аргументы, которые периодически вынуждают Венгрию наступать на горло собственной песне
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Он считает, что по тем вопросам, которые для США и НАТО принципиальны, венгров загоняют в угол. Их вынуждают либо соглашаться, либо молчать.
"Фонд без Венгрии — это лишь способ дать ей самой сохранить лицо. "Либо мы вас заставим поддерживать создание фонда с Венгрией, либо фонд будет без вас. Можете критиковать его деятельность, но деньги для Украины будут собираться". И потом, зачем Евросоюзу нужна Венгрия? Венгрия сама нуждается в деньгах, она не может Украине серьезно помочь. Так что ЕС от этого ничего не теряет", — объяснил Ищенко.
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Евросоюз рассматривает возможность создания нового фонда военной поддержки Украины, который не будет включать в себя Венгрию. При этом для создания такого фонда нужно согласие всех 27 стран, и Венгрии в том числе.
Подробнее об этом в статье — ЕС создаст новый фонд военной помощи Украине в обход Венгрии — СМИ
Полный текст интервью — Ростислав Ищенко: Зеленский заколесил по Европе, потому что Россия как следует пристрелялась по Одессе
 
ВенгрияУкраинаЕСНАТОВСУвоенная помощьВладимир ЗеленскийНовостидетали
 
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