https://ukraina.ru/20240612/1055608952.html

Музыкант Сергей Летов о фолке и джазе, гастролях по России и нехватке культурной публики

Музыкант Сергей Летов о фолке и джазе, гастролях по России и нехватке культурной публики - 12.06.2024 Украина.ру

Музыкант Сергей Летов о фолке и джазе, гастролях по России и нехватке культурной публики

Главное для этого артиста и самое любимое, но наименее популярное и востребованное в обществе, — это фри-джаз и свободная импровизация.

2024-06-12T06:34

2024-06-12T06:34

2024-06-12T06:34

культура

интервью

музыка

музыкант

культура

россия

сергей курехин

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Об этом и о других своих ролях и пристрастиях в теарте и музыке в интервью изданию Украина.ру рассказал композитор, саксофонист, импровизатор Сергей Летов– Сергей Фёдорович, мы записываем с вами интервью 6 июня – в день 225-летия Александра Сергеевича Пушкина, а вы участвуете в музыкально-поэтическом проекте "Филатов Фест. За Пушкина". Расскажите о нем, пожалуйста.– Инициатором и организатором поэтического конкурса-фестиваля является актер, режиссер и поэт Влад Маленко. Ему помогает коллектив его Московского театра поэтов, в котором и мне посчастливилось служить.Влад Маленко много лет играл как актер в театре на Таганке и поставил там спектакль "Таганский фронт". А с Леонидом Филатовым он познакомился намного раньше – еще когда служил в армии. Я познакомился с Владом в том же театре на Таганке в 1996 году в спектакле "Москва-Петушки". Потом мы в течение 19 лет играли в самом успешном спектакле Таганки, поставленном Юрием Петровичем Любимовым – "Марат и Маркиз де Сад". Моя роль в "Филатов-фесте" совсем небольшая - я иногда участвую в финальном концерте, заполняю музыкальную паузу, когда жюри подсчитывает голоса.– Вы одновременно участвуете во многих проектах, не только музыкальных, но и поэтических и театральных, коллаборациях, играете с самыми разными артистами – от маститых и известных, до новых и молодых. Что сейчас занимает большую часть вашего творчества? Где вы берете столько вдохновения, в особенности необходимого для разнообразия каждого проекта, каждого концерта, каждой импровизации?– Трудно сказать, какая активность сейчас превалирует. В течение очень многих лет я ведь еще и преподавал, читал лекции о музыке в Институте Журналистики и Литературного Творчества, в музыкальном отделении Британской школе дизайна, в Культбригаде, на Тавриде, сейчас иногда читаю лекции на факультете саунд-дизайна ВШЭ, не говоря уже об онлайн-лекциях.Я играю в четырех спектаклях: в театре им. Гоголя – "Портрет Дориана Грея", в театре Et Cetera под руководством Александра Калягина – спектакль "Осторожно, басни!" Влада Маленко, в маленьком подвальном театрике "Театральный особняк" – военная сказка "19-Айболит-42" (по Корнею Чуковскому) и спектакль по поэме Владимира Маяковского "Владимир Маяковский".Во всех спектаклях я играю на разных электронных духовых инструментах. А еще сопровождаю музыкой немые кинофильмы, выступаю с рок-группами и записываюсь, с авторами-исполнителями, даже с рэперами! Главное же для меня и самое любимое, но наименее популярное и востребованное в обществе, — это фри-джаз и свободная импровизация.Но из-за того, что данный жанр, увы, пользуется очень ограниченным спросом даже в Москве и Петербурге, мне приходится заниматься и всем остальным: театрами, лекциями, выступать с поэтами, танцовщиками, рок-группами, фольклорными певицами и так далее. И я везде стараюсь расширить палитру применяемых приемов, расширить музыкальный тезаурус, попробовать нетрадиционные способы звукоизвлечения, показать, что можно не только так, как все привыкли, но и чуть иначе.– Достаточно беглого взгляда на вашу творческую биографию, чтобы поразиться тому, как вы с гастролями объехали буквально весь мир, работали с иностранными театром и кино – в Южной Корее, во Франции, во многих других странах. Вы ощущаете сейчас закрытые границы, напряжение именно между людьми искусства? Музыкантами, артистами, между театрами и киностудиями?Сейчас вы очень много гастролируете по России, в одном из интервью вы рассказывали о выступлениях в маленьких городах, где никогда не слышали фри-джаз, джазовую импровизацию. Расскажите о своих недавних впечатлениях, может быть, Вы планируете какой-нибудь проект на площадках в регионах?– Да, мне действительно повезло побывать с гастролями во многих странах и в большинстве регионов нашей страны, но всё еще не во всех – это упущение! Да, возможностей для зарубежных выступлений сейчас стало намного меньше, во всяком случае у меня. Но я не унываю.В этом году я уже побывал с выступлениями в Новосибирске, Орле, Нижнем Новгороде, Челябинске, Екатеринбурге, несколько раз в Петербурге, и в малых городах: в Лобне и в Переславле-Залесском. Впереди - снова Нижний Новгород, Екатеринбург, Сахалин, Караганда, Ладога, Ленинградская область, снова Петербург.В Нижнем я планирую играть в Планетарии вместе виртуозом гуслей Ольгой Глазовой –она из Изборска Псковской области. В июле очень интересный проект с электронщиками в Питере, потом сопровождение немого кинофильма Лили Брик "Стеклянный глаз" на открытой площадке в Екатеринбурге –вместе с прекрасной джазовой пианисткой Натальей Скворцовой, после этого на фестивале "Этноскоп" в Ленинградской области с группой "Мхи", с рэпером Ричем (Ричард Семашков) – на Сахалине... В общем покой нам только снится!– Поправьте меня, если я не права: вы играете и создаете музыку буквально во всех существующих стилях и направлениях, сотрудничаете с рок- хип-хор, рэп, фолк – исполнителями. Расскажите о своих отношениях с жанром и стилем.– Что касается рэпа, то я выступаю и записываюсь преимущественно с рэпером Ричем. Больше того, сейчас я играю на баритон-саксофоне практически только с ним. Из-за этой невостребованности моего баритон-саксофона в других жанрах приходится перед каждым концертом или записью сосредотачиваться на этом инструменте. Выдался небольшой перерыв, и я отремонтировал инструмент у мастера, приобрел на вторичном рынке интересные мундштуки.Что касается фолка, то сейчас я регулярно выступаю с тремя музыкальными проектами – с гусляркой и прекрасной певицей Ольгой Глазовой. Это получается нечасто - мы живем в разных городах. Очень интересный и необычный проект – дуэт с украинской певицей, исследовательницей архаического фольклора Полесья Наталией Сербиной.Я преимущественно играю в этом проекте на духовых синтезаторах, бас-флейте и венгерском тарогато (это старинный гибрид кларнета немецкой системы и деревянного саксофона. Благодаря этому проекту, Google какое-то время меня характеризовал как Ukrainian Electro! Ну и самый необычный проект - это квартет тувинского шамана Николая Ооржака "Yн Хyн" ("голос солнца" по-тувински). В ансамбле принимают участие кроме Николая Сергей Небольсин (ударные) и Ян Бедерман.Рокеры же, как правило, хотят, чтобы я играл соло на тенор-саксофоне, но с Ником Рок-н-Роллом (Николай Кунцевич) я иногда играю и на электронных духовых, особенно ему нравится звучание, имитирующее волынку.– Вы рассказывали об андерграундном роке 80-х, о том, что во многом он сформировался вопреки запретам и ограничениям. Тогда же появился панк-рок, к которому относится и "Гражданская оборона", и многая другая музыка, которую принято обобщать словами "протестная музыка".Сейчас, когда, по большому счету, нет цензуры и подобных ограничений, еще ли музыка, культура протеста, борьбы за справедливость? Может ли она существовать, когда ей не с чем бороться, или это неверная постановка вопроса?– Ну, цензура всё-таки есть. Некоторые песни всё же вносятся в списки экстремистских и запрещаются к исполнению. Я не буду называть имена музыкантов и групп, чтобы им не навредить и чтобы не выглядеть доносчиком. Я бы не сказал, что не с чем бороться. Это чрезмерное благодушие. Ну и для молодых людей совершенно естественно искать свое место под солнцем, совершенно естественно желание показать свое отличие от мира "взрослых". Если этого нет - зачастую это означает, что рок-музыкант просто хочет зарабатывать своей музыкой и ни о чем другом не помышляет, играют каверы, развлекают публику...– Чего в российской музыкальной, театральной и кино-культуре сегодня не хватает? Что упускается, но необходимо?– Не хватает культурной публики прежде всего. Уровень музыкальной культуры населения очень, очень низок. Отсутствует домашнее музицирование. Без него, без музыкантов-любителей в качестве слушателей и ценителей очень трудно.Грустно, когда то, что ты делаешь мало кто понимает, мало кто способен оценить. Я как-то посетовал на это в комментарии к блогу одного известного и очень симпатичного мне писателя, и общественного деятеля, так патриотическая общественность так набросилась на меня в комментариях, что я был вынужден был свой пост удалить.Во-вторых, не хватает оригинальности, самоуважения. Десятилетиями только подражали, копировали, имитировали. Этому способствовала и отечественная музыкальная критика. Наши рок-критики ведь, как правило музыкально неграмотны, нот не знают. Ну представьте себе литературного критика, который не знает букв!А быть рок-критиком или музыкальным обозревателем музыкально неграмотным можно. Вот читаю очень хорошую музыкальную биографию, изданную у нас. Автор пишет обо всём – о сортах кактусов, которые музыкант лелеял, о его родителях, детях, женах... Но когда доходит дело до музыки, то музыканты у него либо "наяривают" на виолончели, фаготе, гитаре, либо "отвязываются" на виолончели, фаготе, гитаре...Ну и проблемой является чудовищная деградация музыкальных отечественных СМИ. Одна и та же музыкальная жвачка. Почему-то в Германии включаешь радио, и одна радиостанция передает фолк, другая барокко, третья - фри-джаз, четвертая – электронную музыку и так далее. А наши все передают одно и то же... Это очень влияет на слушателя. Он в результате теряет способность к восприятию настоящей музыки. Только дурно слепленная попса...– Насколько, с вашей точки зрения, пострадала российская сцена от того, что ряд артистов уехали в 2022 году? Есть ли те, об отъезде которых вы действительно жалеете?– Трудно ответить на ваш вопрос. Да, у меня прервалось сотрудничество по крайней мере с двумя музыкантами. Но меня больше угнетает не то, что какие-то музыканты уехали, как то, что многие мои слушатели уехали. В некоторых городах бегство музыкантов поставило под вопрос существование местных студий звукозаписи. Не смогли платить аренду помещений.Кроме того, невооруженным глазом видно, что очень, очень, очень многие как-то потихоньку вернулись и уже себе как ни в чем выступают на фестивалях, не делая между прочим никаких широковещательных заявлений. С другой стороны, у некоторых очень хороших инструменталистов возникли проблемы с работой в связи с отъездом известного вокалиста. У нас в стране до сих пор абсолютное большинство населения ничего кроме песен не интересует.– Расскажите о проектах или композициях, которые вскоре появятся, на которые могли бы сходить/послушать наши читатели.– В этом году исполняется 70 лет со дня рождения Сергея Курехина. Не исключено, что меня позовут сыграть с симфоническим оркестром программу, основанную на его сочинениях. Будет сниматься фильм о нем. Представитель съемочной группы, побеседовав со мной, поинтересовался, не буду ли я против того, чтобы меня, как соратника Курехина, в фильме играл молодой актер? Я – не против.В сентябре 60 лет со дня рождения исполнится моему младшему брату Игорю [Летову]. Я надеюсь, что будут изданы, может быть, не прямо к дате, но хотя бы записаны электроакустические сочинения и джазовые импровизации на его темы. Осенью же исполнится 40 лет со дня основания "Гражданской обороны". Будем надеяться, что к этой дате всё же успеем!О проблемах и достижениях российского музыкального мира - в интервью Марии Нестеровой Дмитрий Ревякин: Главный итог десятилетия ─ русские убивают русских с яростью, неуступчивостью, упорством на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

интервью, музыка, музыкант, культура, россия, сергей курехин