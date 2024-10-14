Обвиняемую по делу о фейках о ВС РФ журналистку Соколовскую объявили в международный розыск - 14.10.2024 Украина.ру
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Обвиняемую по делу о фейках о ВС РФ журналистку Соколовскую объявили в международный розыск
Обвиняемую по делу о фейках о ВС РФ журналистку Соколовскую объявили в международный розыск - 14.10.2024 Украина.ру
Обвиняемую по делу о фейках о ВС РФ журналистку Соколовскую объявили в международный розыск
Журналистка и учредитель портала "Известия на Украине" Янина Соколовская, которая является фигуранткой уголовного дела о распространении фейков об армии России, объявлена в международный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы
2024-10-14T07:51
2024-10-14T08:01
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"Соколовская Я.Л. скрывается от органов предварительного следствия, она объявлена 19 июля 2024 года в федеральный розыск, как скрывшаяся от следствия… после чего 29 июля 2024 года она объявлена в международный розыск на территории стран – членов Интерпола", - сказано в документах.Там же указано, что она уехала в Эстонию.Соколовская ранее писала о ситуации на Украине для российских газет "Известия" и "Коммерсант", принимала участие в общественно-политических передачах на российском телевидении. В 2019 году ее со скандалом выставили из студии программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" за обвинения российских спецслужб в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.В июле прошлого года в столичном главке СК сообщали, что против Соколовской возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии.В августе останкинский суд Москвы заочно арестовал Соколовскую.Подробнее о журналистке - в материале Фейки о российских военных: СК возбудил дело в отношении украинской журналистки Соколовской на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Эстония, Украина, СК РФ

Обвиняемую по делу о фейках о ВС РФ журналистку Соколовскую объявили в международный розыск

07:51 14.10.2024 (обновлено: 08:01 14.10.2024)
 
© Benjamin Hahn / flickr
© Benjamin Hahn / flickr
Читать в
Журналистка и учредитель портала "Известия на Украине" Янина Соколовская, которая является фигуранткой уголовного дела о распространении фейков об армии России, объявлена в международный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы
"Соколовская Я.Л. скрывается от органов предварительного следствия, она объявлена 19 июля 2024 года в федеральный розыск, как скрывшаяся от следствия… после чего 29 июля 2024 года она объявлена в международный розыск на территории стран – членов Интерпола", - сказано в документах.
Там же указано, что она уехала в Эстонию.
Соколовская ранее писала о ситуации на Украине для российских газет "Известия" и "Коммерсант", принимала участие в общественно-политических передачах на российском телевидении. В 2019 году ее со скандалом выставили из студии программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" за обвинения российских спецслужб в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.
В июле прошлого года в столичном главке СК сообщали, что против Соколовской возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии.
В августе останкинский суд Москвы заочно арестовал Соколовскую.
Подробнее о журналистке - в материале Фейки о российских военных: СК возбудил дело в отношении украинской журналистки Соколовской на сайте Украина.ру.
 
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