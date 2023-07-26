https://ukraina.ru/20230726/1048267886.html

Фейки о российских военных: СК возбудил дело в отношении украинской журналистки Соколовской

Фейки о российских военных: СК возбудил дело в отношении украинской журналистки Соколовской - 26.07.2023 Украина.ру

Фейки о российских военных: СК возбудил дело в отношении украинской журналистки Соколовской

Российские следователи возбудили уголовное дело против украинской журналистки Янины Соколовской о распространении фейков о ВС РФ. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по Москве

2023-07-26T12:53

2023-07-26T12:53

2023-07-26T12:53

новости

уголовное дело

следователи

журналистка

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По данным следствия, Соколовская с марта по май 2022 года публично распространила в телеграм-канале под видом достоверных сообщений "заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины".Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.Соколовская ранее писала о ситуации на Украине для российских газет, принимала участие в общественно-политических передачах на российском телевидении. В 2019 году Соколовскую в ходе скандала выставили из студии программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" за обвинения российских спецслужб в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.

https://ukraina.ru/20200422/1027489436.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, уголовное дело, следователи, журналистка