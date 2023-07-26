Фейки о российских военных: СК возбудил дело в отношении украинской журналистки Соколовской
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Янина Соколовская
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Янина Соколовская
Российские следователи возбудили уголовное дело против украинской журналистки Янины Соколовской о распространении фейков о ВС РФ. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по Москве
По данным следствия, Соколовская с марта по май 2022 года публично распространила в телеграм-канале под видом достоверных сообщений "заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины".
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Соколовская ранее писала о ситуации на Украине для российских газет, принимала участие в общественно-политических передачах на российском телевидении. В 2019 году Соколовскую в ходе скандала выставили из студии программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" за обвинения российских спецслужб в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.
22 апреля 2020, 10:49Соколовская: С сегодняшнего дня у президента заканчиваются оправданияУкраинский политический обозреватель Янина Соколовская на своей странице в соцсети Facebook написала, что первый год президентства Зеленского благодаря технократическому правительству Шмыгаля в целом возымел позитивный эффект