Фейки о российских военных: СК возбудил дело в отношении украинской журналистки Соколовской - 26.07.2023 Украина.ру
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Фейки о российских военных: СК возбудил дело в отношении украинской журналистки Соколовской
Фейки о российских военных: СК возбудил дело в отношении украинской журналистки Соколовской - 26.07.2023 Украина.ру
Фейки о российских военных: СК возбудил дело в отношении украинской журналистки Соколовской
Российские следователи возбудили уголовное дело против украинской журналистки Янины Соколовской о распространении фейков о ВС РФ. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по Москве
2023-07-26T12:53
2023-07-26T12:53
новости
уголовное дело
следователи
журналистка
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По данным следствия, Соколовская с марта по май 2022 года публично распространила в телеграм-канале под видом достоверных сообщений "заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины".Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.Соколовская ранее писала о ситуации на Украине для российских газет, принимала участие в общественно-политических передачах на российском телевидении. В 2019 году Соколовскую в ходе скандала выставили из студии программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" за обвинения российских спецслужб в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.
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новости, уголовное дело, следователи, журналистка
Новости, уголовное дело, следователи, журналистка

Фейки о российских военных: СК возбудил дело в отношении украинской журналистки Соколовской

12:53 26.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Янина Соколовская
- РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Янина Соколовская
Читать в
Российские следователи возбудили уголовное дело против украинской журналистки Янины Соколовской о распространении фейков о ВС РФ. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по Москве
По данным следствия, Соколовская с марта по май 2022 года публично распространила в телеграм-канале под видом достоверных сообщений "заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины".
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Соколовская ранее писала о ситуации на Украине для российских газет, принимала участие в общественно-политических передачах на российском телевидении. В 2019 году Соколовскую в ходе скандала выставили из студии программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" за обвинения российских спецслужб в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.
22 апреля 2020, 10:49
Соколовская: С сегодняшнего дня у президента заканчиваются оправданияУкраинский политический обозреватель Янина Соколовская на своей странице в соцсети Facebook написала, что первый год президентства Зеленского благодаря технократическому правительству Шмыгаля в целом возымел позитивный эффект
 
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