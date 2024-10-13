https://ukraina.ru/20241013/1057984880.html

Элемент покоя в сумасшедшем доме: военный эксперт о смысле операции ВСУ под Курском

Элемент покоя в сумасшедшем доме: военный эксперт о смысле операции ВСУ под Курском - 13.10.2024 Украина.ру

Элемент покоя в сумасшедшем доме: военный эксперт о смысле операции ВСУ под Курском

Если бы у главкома ВСУ Александра Сырского были резервы, то он бросил бы их на удержание Угледара. Но, судя по всему, их ничего кроме Курской области не интересует. Об этом изданию Украина.ру заявил полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-10-13T07:15

2024-10-13T07:15

2024-10-13T07:15

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"Они просто перенеслись на другую планету, потому что там они "побеждают". Там сейчас находится ¼ списочного состава Сил обороны Украины", - сказал эксперт. Судя по тому, что российский беспилотник "Орион" поджег БМП Bradley, под Веселым появилась 47-я бригада ВСУ. Вроде бы ее только-только убрали с фронта, потому что там уже живых людей не осталось. Но, видимо, ее опять собрали в боевую группу, отметил Мощанский. То, что они "топчут вражескую землю", создает "некий элемент покоя в украинском сумасшедшем доме". А то, что у них сгорел и сарай, и хата, никого не волнует, подытожил полковник запаса. О складывающейся ситуации в зоне СВО - в интервью полковника запаса, главного редактора альманаха "Военная летопись" Ильи Мощанского изданию Украина.ру Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в Запорожье.

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новости, всу, курская область, украина, россия, сво, спецоперация, детали