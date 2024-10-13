https://ukraina.ru/20241013/1057983963.html

"Заскакивали как индейцы": военный эксперт о том, как штурмовали угледарский "Форт-Нокс"

"Заскакивали как индейцы": военный эксперт о том, как штурмовали угледарский "Форт-Нокс" - 13.10.2024 Украина.ру

"Заскакивали как индейцы": военный эксперт о том, как штурмовали угледарский "Форт-Нокс"

С северо-запада от Павловки Угледар прикрывал украинский укрепрайон, обустроенный на молочно-товарной ферме (МТФ). О том, как его взяли российские войска, в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-10-13T07:00

2024-10-13T07:00

2024-10-13T07:00

новости

детали

угледар

сво

спецоперация

украина

вс рф

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/02/1057832966_0:0:691:389_1920x0_80_0_0_6095d67dd1beea6304e72377f4618c20.jpg

МТФ – это полноценный укрепрайон, заявил Мощанский. ВСУ за это время вырыли там "Южнодонбасскую шахту №2". Когда мы его взяли, оказалось, что это настоящая "Линия Мажино", добавил он.ВС РФ подошли к Угледару слишком близко и как индейцы заскакивали в него, сказал эксперт. "Городишко-то маленький. ВСУ отстреливались. Но мы их удивили, пройдя в Угледар через "золотые ворота" - МТФ. Эту ферму мы брали три недели. Сначала мы действовали как в Великую Отечественную войну: сначала артиллерия лупила четыре часа, потом бомбила авиация, потом мы восемь пакетов "Града" выпустили, и рванули. Штурм не удался. Потом мы целую неделю разбивали дороги и точечно накрывали склады с боеприпасами. А через неделю в атаку пошел спецназ без всякой артподготовки. Спецназ вырезал охранение и туда втек 430-й челябинский мотострелковый полк. Он взял часть фермы, а потом мы их там добивали", - рассказал Мощанский.К концу сентября стало ясно, что позиция, которая прикрывала северо-запад Угледара, рухнула. Противнику пришлось отводить туда часть гарнизона с другого края города, подытожил он. О складывающейся ситуации в зоне СВО - в интервью полковника запаса, главного редактора альманаха "Военная летопись" Ильи Мощанского изданию Украина.ру Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в Запорожье.

угледар

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, детали, угледар, сво, спецоперация, украина, вс рф, всу