"Заскакивали как индейцы": военный эксперт о том, как штурмовали угледарский "Форт-Нокс" - 13.10.2024 Украина.ру
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"Заскакивали как индейцы": военный эксперт о том, как штурмовали угледарский "Форт-Нокс"
"Заскакивали как индейцы": военный эксперт о том, как штурмовали угледарский "Форт-Нокс" - 13.10.2024 Украина.ру
"Заскакивали как индейцы": военный эксперт о том, как штурмовали угледарский "Форт-Нокс"
С северо-запада от Павловки Угледар прикрывал украинский укрепрайон, обустроенный на молочно-товарной ферме (МТФ). О том, как его взяли российские войска, в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-10-13T07:00
2024-10-13T07:00
новости
детали
угледар
сво
спецоперация
украина
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всу
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МТФ – это полноценный укрепрайон, заявил Мощанский. ВСУ за это время вырыли там "Южнодонбасскую шахту №2". Когда мы его взяли, оказалось, что это настоящая "Линия Мажино", добавил он.ВС РФ подошли к Угледару слишком близко и как индейцы заскакивали в него, сказал эксперт. "Городишко-то маленький. ВСУ отстреливались. Но мы их удивили, пройдя в Угледар через "золотые ворота" - МТФ. Эту ферму мы брали три недели. Сначала мы действовали как в Великую Отечественную войну: сначала артиллерия лупила четыре часа, потом бомбила авиация, потом мы восемь пакетов "Града" выпустили, и рванули. Штурм не удался. Потом мы целую неделю разбивали дороги и точечно накрывали склады с боеприпасами. А через неделю в атаку пошел спецназ без всякой артподготовки. Спецназ вырезал охранение и туда втек 430-й челябинский мотострелковый полк. Он взял часть фермы, а потом мы их там добивали", - рассказал Мощанский.К концу сентября стало ясно, что позиция, которая прикрывала северо-запад Угледара, рухнула. Противнику пришлось отводить туда часть гарнизона с другого края города, подытожил он. О складывающейся ситуации в зоне СВО - в интервью полковника запаса, главного редактора альманаха "Военная летопись" Ильи Мощанского изданию Украина.ру Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в Запорожье.
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новости, детали, угледар, сво, спецоперация, украина, вс рф, всу
Новости, детали, Угледар, СВО, Спецоперация, Украина, ВС РФ, ВСУ

"Заскакивали как индейцы": военный эксперт о том, как штурмовали угледарский "Форт-Нокс"

07:00 13.10.2024
 
Угледар. Фото: Facebook (запрещен в РФ) /Павел Кириленко.
Угледар. Фото: Facebook (запрещен в РФ) /Павел Кириленко.
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С северо-запада от Павловки Угледар прикрывал украинский укрепрайон, обустроенный на молочно-товарной ферме (МТФ). О том, как его взяли российские войска, в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
МТФ – это полноценный укрепрайон, заявил Мощанский. ВСУ за это время вырыли там "Южнодонбасскую шахту №2". Когда мы его взяли, оказалось, что это настоящая "Линия Мажино", добавил он.
ВС РФ подошли к Угледару слишком близко и как индейцы заскакивали в него, сказал эксперт.
"Городишко-то маленький. ВСУ отстреливались. Но мы их удивили, пройдя в Угледар через "золотые ворота" - МТФ. Эту ферму мы брали три недели. Сначала мы действовали как в Великую Отечественную войну: сначала артиллерия лупила четыре часа, потом бомбила авиация, потом мы восемь пакетов "Града" выпустили, и рванули. Штурм не удался. Потом мы целую неделю разбивали дороги и точечно накрывали склады с боеприпасами. А через неделю в атаку пошел спецназ без всякой артподготовки. Спецназ вырезал охранение и туда втек 430-й челябинский мотострелковый полк. Он взял часть фермы, а потом мы их там добивали", - рассказал Мощанский.
К концу сентября стало ясно, что позиция, которая прикрывала северо-запад Угледара, рухнула. Противнику пришлось отводить туда часть гарнизона с другого края города, подытожил он.
О складывающейся ситуации в зоне СВО - в интервью полковника запаса, главного редактора альманаха "Военная летопись" Ильи Мощанского изданию Украина.ру Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в Запорожье.
 
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