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Эксперт вскрыл антироссийскую подноготную молдавского референдума о евроинтеграции
Эксперт вскрыл антироссийскую подноготную молдавского референдума о евроинтеграции - 13.10.2024 Украина.ру
Эксперт вскрыл антироссийскую подноготную молдавского референдума о евроинтеграции
В Молдавии приближаются президентские выборы, которые пройдут 20 октября. Вместе с ними в республике состоится референдум о евроинтеграции. Какие риски для России и ее сторонников внутри Молдавии несет этот референдум в интервью изданию Украина.ру описал эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин
2024-10-13T06:30
2024-10-13T06:30
2024-10-13T06:30
новости
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россия
референдум
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По результатам референдума Молдавию "автоматом" в Евросоюз не примут. Дело в другом, подчеркнул Бардин. "По заявлениям властей, результаты референдума будут отражены в Конституции. Получается, что после этого момента заявления о конструктивном взаимодействии с России могут рассматривать как антиконституционные", - заявил эксперт. Такой "своеобразный ход" наверняка был подсказан западными политтехнологами, считает собеседник издания. Подробнее о ситуации с выборами Молдавии, внешнеполитическом курсе этой страны и о будущем Приднестровья - в интервью члена Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперта по вопросам Восточной Европы Максима Бардина изданию Украина.ру Октябрьские выборы президента могут стать для Молдавии последними.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, детали, молдавия, ес, россия, референдум
Новости, детали, Молдавия, ЕС, Россия, референдум
Эксперт вскрыл антироссийскую подноготную молдавского референдума о евроинтеграции
В Молдавии приближаются президентские выборы, которые пройдут 20 октября. Вместе с ними в республике состоится референдум о евроинтеграции. Какие риски для России и ее сторонников внутри Молдавии несет этот референдум в интервью изданию Украина.ру описал эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин
По результатам референдума Молдавию "автоматом" в Евросоюз не примут. Дело в другом, подчеркнул Бардин.
"По заявлениям властей, результаты референдума будут отражены в Конституции. Получается, что после этого момента заявления о конструктивном взаимодействии с России могут рассматривать как антиконституционные", - заявил эксперт.
Такой "своеобразный ход" наверняка был подсказан западными политтехнологами, считает собеседник издания.
Подробнее о ситуации с выборами Молдавии, внешнеполитическом курсе этой страны и о будущем Приднестровья - в интервью члена Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперта по вопросам Восточной Европы Максима Бардина изданию Украина.ру Октябрьские выборы президента могут стать для Молдавии последними.