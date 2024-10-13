https://ukraina.ru/20241013/1057974550.html
Военный эксперт рассказал, что произошло с 72-й бригадой ВСУ, понесшей потери в Угледаре
Военный эксперт рассказал, что произошло с 72-й бригадой ВСУ, понесшей потери в Угледаре - 13.10.2024 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, что произошло с 72-й бригадой ВСУ, понесшей потери в Угледаре
Вооруженные силы России взяли под контроль город Угледар в Донбассе. Оборонявшая его 72-я бригада ВСУ сейчас может быть отведена в тыл на восстановление. Такое мнение изданию Украина.ру озвучил военный обозреватель Владислав Угольный
2024-10-13T06:00
2024-10-13T06:00
2024-10-13T06:00
новости
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угледар
донбасс
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бригада
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спецоперация
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Эксперт отметил, что остается неясной дальнейшая судьба этой бригады, которая понесла тяжелейшие потери во время боев за Угледар.Он напомнил о недавнем видео поражения эшелона в Днепропетровской области. Утверждается, что в нем передвигался личный состав этого подразделения украинской армии. "Похоже, что противник побатальонно отводит ее в тыл на восстановление", - заявил Угольный.Подробнее о ситуации в зоне СВО - в интервью Владислава Угольного изданию Украина.ру Россия в Дзержинске выбьет из-под ВСУ точку опоры и отрежет Курахово от Запорожья.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, детали, россия, угледар, донбасс, всу, бригада, сво, спецоперация
Новости, детали, Россия, Угледар, Донбасс, ВСУ, бригада, СВО, Спецоперация
Военный эксперт рассказал, что произошло с 72-й бригадой ВСУ, понесшей потери в Угледаре
Вооруженные силы России взяли под контроль город Угледар в Донбассе. Оборонявшая его 72-я бригада ВСУ сейчас может быть отведена в тыл на восстановление. Такое мнение изданию Украина.ру озвучил военный обозреватель Владислав Угольный