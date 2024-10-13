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Военный эксперт рассказал, что произошло с 72-й бригадой ВСУ, понесшей потери в Угледаре

Военный эксперт рассказал, что произошло с 72-й бригадой ВСУ, понесшей потери в Угледаре - 13.10.2024 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, что произошло с 72-й бригадой ВСУ, понесшей потери в Угледаре

Вооруженные силы России взяли под контроль город Угледар в Донбассе. Оборонявшая его 72-я бригада ВСУ сейчас может быть отведена в тыл на восстановление. Такое мнение изданию Украина.ру озвучил военный обозреватель Владислав Угольный

2024-10-13T06:00

2024-10-13T06:00

2024-10-13T06:00

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Эксперт отметил, что остается неясной дальнейшая судьба этой бригады, которая понесла тяжелейшие потери во время боев за Угледар.Он напомнил о недавнем видео поражения эшелона в Днепропетровской области. Утверждается, что в нем передвигался личный состав этого подразделения украинской армии. "Похоже, что противник побатальонно отводит ее в тыл на восстановление", - заявил Угольный.Подробнее о ситуации в зоне СВО - в интервью Владислава Угольного изданию Украина.ру Россия в Дзержинске выбьет из-под ВСУ точку опоры и отрежет Курахово от Запорожья.

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новости, детали, россия, угледар, донбасс, всу, бригада, сво, спецоперация