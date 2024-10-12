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Движение по кругу: эксперт о том, войдет ли Молдавия в состав Румынии

Движение по кругу: эксперт о том, войдет ли Молдавия в состав Румынии - 12.10.2024 Украина.ру

Движение по кругу: эксперт о том, войдет ли Молдавия в состав Румынии

Обладательница румынского гражданства президент Молдавии Майя Санду у власти уже 4 года и никакого нового этапа в сближении Кишинева и Бухареста все это время не наблюдалось. Не будет его, скорее всего, и впредь, полагает эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру

2024-10-12T06:30

2024-10-12T06:30

2024-10-12T06:30

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Очередные выборы президента Молдавии пройдут 20 октября. Согласно опросам, лидирующую позицию в предвыборной гонке занимает действующий глава государства Санду, опережая занимающего вторую строчку кандидата от Соцпартии вдвое. "Действительно, многие молдавские избиратели говорят о том, что хотели бы "жить как в Европе". Но все-таки в этом случае имеется в виду Лондон, Париж, Рим, Берлин, но не Будапешт. Румыния не так много может дать Молдавии, а Молдавия не так много может от Румынии взять", - прокомментировал ситуацию Бардин.Разговоры о каком-то слиянии Румынии и Молдавии ведутся на протяжении 30 лет. Но теперь они стали напоминать "движение по очередному кругу", отметил эксперт. Санду сейчас важно переизбраться на должность президента и окончательно, по указанию Брюсселя и Вашингтона, оторвать Молдавию от России, подчеркнул собеседник издания.Подробнее о ситуации с выборами Молдавии, внешнеполитическом курсе этой страны и о будущем Приднестровья - в интервью члена Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперта по вопросам Восточной Европы Максима Бардина изданию Украина.ру Октябрьские выборы президента могут стать для Молдавии последними.

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новости, детали, молдавия, румыния, санду майя