https://ukraina.ru/20241010/1058007573.html

Включая машину. Немецкая журналистка, переехавшая в Россию, обратилась к властям РФ с просьбой

Включая машину. Немецкая журналистка, переехавшая в Россию, обратилась к властям РФ с просьбой - 10.10.2024 Украина.ру

Включая машину. Немецкая журналистка, переехавшая в Россию, обратилась к властям РФ с просьбой

После того, как в 2021 году немецкая журналистка Алина Липп начала рассказывать правду о бесчисленных обстрелах со стороны ВСУ мирных жителей Донбасса, ее начали преследовать в своей стране

2024-10-10T13:06

2024-10-10T13:06

2024-10-10T13:35

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О том, с какими проблемами ей и ее семье пришлось столкнуться, военкор рассказала 10 октября на полях форсайт-форума "Хочу жить в России!", организованного мультимедийным изданием Украина.ру.Липп отметила, что сначала ей и ее родителям заблокировали банковские счета в Германии, а также на нее саму завели уголовное дело. По словам журналистки, когда на пороге их дома появились полицейские, она поняла, что нужно уезжать в Россию.МИД Украины угрожает немецкому каналу за "неправильный" материал из МариуполяВоенкор рассказала, что процесс этот оказался непростым и пришлось столкнуться с некоторыми бюрократическими проблемами вроде работы таможни только на русском языке, однако теперь семья в безопасности.Липп уточнила, что теперь к ней обращается много немцев с просьбой помочь в переезде в Россию. Однако чаще всего, отметила она, люди сталкиваются с одной неочевидной бытовой проблемой: в Россию запрещен ввоз вещей, включая автомобиль до получения вида на жительство, а на это требуется минимум год.Журналистка попросила российские власти обратить внимание на эту проблему и рассмотреть этот вопрос по возможности упростив процедуру ввоза личных вещей иностранцев.Другие истории переехавших в Россию можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Хочу жить в России. Украина.Ру о тех, кто решил переехать жить в РФ.С тех пор, как в августе президент России Владимир Путин подписал указ о гумпомощи лицам, "разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", уже более 60-ти европейцев обратились в посольства РФ с запросом на получение российского гражданства.Позже российское правительство опубликовало список стран, которые "навязывают деструктивные и неолиберальные идеологические установки", граждане которых могут переехать в Россию.В этот перечень вошли: Австралия, Австрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Южная Корея, США, Тайвань, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония и другие.

https://ukraina.ru/20241010/1058005388.html

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новости, россия, германия, украина.ру, владимир путин, журналист, переселенцы