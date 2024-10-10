Включая машину. Немецкая журналистка, переехавшая в Россию, обратилась к властям РФ с просьбой
13:06 10.10.2024 (обновлено: 13:35 10.10.2024)
После того, как в 2021 году немецкая журналистка Алина Липп начала рассказывать правду о бесчисленных обстрелах со стороны ВСУ мирных жителей Донбасса, ее начали преследовать в своей стране
О том, с какими проблемами ей и ее семье пришлось столкнуться, военкор рассказала 10 октября на полях форсайт-форума "Хочу жить в России!", организованного мультимедийным изданием Украина.ру.
Липп отметила, что сначала ей и ее родителям заблокировали банковские счета в Германии, а также на нее саму завели уголовное дело. По словам журналистки, когда на пороге их дома появились полицейские, она поняла, что нужно уезжать в Россию.
Военкор рассказала, что процесс этот оказался непростым и пришлось столкнуться с некоторыми бюрократическими проблемами вроде работы таможни только на русском языке, однако теперь семья в безопасности.
Липп уточнила, что теперь к ней обращается много немцев с просьбой помочь в переезде в Россию. Однако чаще всего, отметила она, люди сталкиваются с одной неочевидной бытовой проблемой: в Россию запрещен ввоз вещей, включая автомобиль до получения вида на жительство, а на это требуется минимум год.
Журналистка попросила российские власти обратить внимание на эту проблему и рассмотреть этот вопрос по возможности упростив процедуру ввоза личных вещей иностранцев.
Другие истории переехавших в Россию можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Хочу жить в России. Украина.Ру о тех, кто решил переехать жить в РФ.
С тех пор, как в августе президент России Владимир Путин подписал указ о гумпомощи лицам, "разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", уже более 60-ти европейцев обратились в посольства РФ с запросом на получение российского гражданства.
Позже российское правительство опубликовало список стран, которые "навязывают деструктивные и неолиберальные идеологические установки", граждане которых могут переехать в Россию.