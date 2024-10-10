Включая машину. Немецкая журналистка, переехавшая в Россию, обратилась к властям РФ с просьбой - 10.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241010/1058007573.html
Включая машину. Немецкая журналистка, переехавшая в Россию, обратилась к властям РФ с просьбой
Включая машину. Немецкая журналистка, переехавшая в Россию, обратилась к властям РФ с просьбой - 10.10.2024 Украина.ру
Включая машину. Немецкая журналистка, переехавшая в Россию, обратилась к властям РФ с просьбой
После того, как в 2021 году немецкая журналистка Алина Липп начала рассказывать правду о бесчисленных обстрелах со стороны ВСУ мирных жителей Донбасса, ее начали преследовать в своей стране
2024-10-10T13:06
2024-10-10T13:35
новости
россия
германия
украина.ру
владимир путин
журналист
переселенцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0a/1058005797_17:0:1645:916_1920x0_80_0_0_b353e115088533207c2e33d89296c797.png
О том, с какими проблемами ей и ее семье пришлось столкнуться, военкор рассказала 10 октября на полях форсайт-форума "Хочу жить в России!", организованного мультимедийным изданием Украина.ру.Липп отметила, что сначала ей и ее родителям заблокировали банковские счета в Германии, а также на нее саму завели уголовное дело. По словам журналистки, когда на пороге их дома появились полицейские, она поняла, что нужно уезжать в Россию.МИД Украины угрожает немецкому каналу за "неправильный" материал из МариуполяВоенкор рассказала, что процесс этот оказался непростым и пришлось столкнуться с некоторыми бюрократическими проблемами вроде работы таможни только на русском языке, однако теперь семья в безопасности.Липп уточнила, что теперь к ней обращается много немцев с просьбой помочь в переезде в Россию. Однако чаще всего, отметила она, люди сталкиваются с одной неочевидной бытовой проблемой: в Россию запрещен ввоз вещей, включая автомобиль до получения вида на жительство, а на это требуется минимум год.Журналистка попросила российские власти обратить внимание на эту проблему и рассмотреть этот вопрос по возможности упростив процедуру ввоза личных вещей иностранцев.Другие истории переехавших в Россию можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Хочу жить в России. Украина.Ру о тех, кто решил переехать жить в РФ.С тех пор, как в августе президент России Владимир Путин подписал указ о гумпомощи лицам, "разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", уже более 60-ти европейцев обратились в посольства РФ с запросом на получение российского гражданства.Позже российское правительство опубликовало список стран, которые "навязывают деструктивные и неолиберальные идеологические установки", граждане которых могут переехать в Россию.В этот перечень вошли: Австралия, Австрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Южная Корея, США, Тайвань, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония и другие.
https://ukraina.ru/20241010/1058005388.html
россия
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0a/1058005797_404:0:1625:916_1920x0_80_0_0_6c435260d52d00bbf24365abdf03871e.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, германия, украина.ру, владимир путин, журналист, переселенцы
Новости, Россия, Германия, Украина.ру, Владимир Путин, журналист, переселенцы

Включая машину. Немецкая журналистка, переехавшая в Россию, обратилась к властям РФ с просьбой

13:06 10.10.2024 (обновлено: 13:35 10.10.2024)
 
Читать в
После того, как в 2021 году немецкая журналистка Алина Липп начала рассказывать правду о бесчисленных обстрелах со стороны ВСУ мирных жителей Донбасса, ее начали преследовать в своей стране
О том, с какими проблемами ей и ее семье пришлось столкнуться, военкор рассказала 10 октября на полях форсайт-форума "Хочу жить в России!", организованного мультимедийным изданием Украина.ру.
Липп отметила, что сначала ей и ее родителям заблокировали банковские счета в Германии, а также на нее саму завели уголовное дело. По словам журналистки, когда на пороге их дома появились полицейские, она поняла, что нужно уезжать в Россию.
МИД Украины угрожает немецкому каналу за "неправильный" материал из Мариуполя
Военкор рассказала, что процесс этот оказался непростым и пришлось столкнуться с некоторыми бюрократическими проблемами вроде работы таможни только на русском языке, однако теперь семья в безопасности.
Липп уточнила, что теперь к ней обращается много немцев с просьбой помочь в переезде в Россию. Однако чаще всего, отметила она, люди сталкиваются с одной неочевидной бытовой проблемой: в Россию запрещен ввоз вещей, включая автомобиль до получения вида на жительство, а на это требуется минимум год.
Журналистка попросила российские власти обратить внимание на эту проблему и рассмотреть этот вопрос по возможности упростив процедуру ввоза личных вещей иностранцев.
Другие истории переехавших в Россию можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Хочу жить в России. Украина.Ру о тех, кто решил переехать жить в РФ.
С тех пор, как в августе президент России Владимир Путин подписал указ о гумпомощи лицам, "разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", уже более 60-ти европейцев обратились в посольства РФ с запросом на получение российского гражданства.
Позже российское правительство опубликовало список стран, которые "навязывают деструктивные и неолиберальные идеологические установки", граждане которых могут переехать в Россию.
В этот перечень вошли: Австралия, Австрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Южная Корея, США, Тайвань, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония и другие.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
12:32
Киселёв: Переселение иностранцев из недружественных стран в РФ – наша моральная победаТот факт, что иностранцы сейчас активно переселяются в Россию – это ее моральная победа. С другой стороны, это и вызов для страны: не все едут с добрыми намерениями
 
НовостиРоссияГерманияУкраина.руВладимир Путинжурналистпереселенцы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:37Отделить зерна от плевел, или при чем тут ВСУ: Скориков о миграционной политике РФ в отношении украинцев
16:36В Донецке перехватили украинский разведывательный дрон
16:26Корнилов: открывая двери для иностранцев с Запада, не стоит забывать про русских с украинскими паспортами
16:22Во время форума "Хочу жить в России!": сайт Украина.ру подвергся хакерской атаке, как и другие СМИ
16:10Теократ-расист из ПЦУ нашел нового великого князя Киевского и всея Руси
16:06Военнослужащие ВСУ в Курской области снова сдались в плен
16:00Дальневосточная Украина Виктора Пальмова
15:55"Ожидаем еще и не такое": Бутина ответила, собираются ли в России запретить двойное гражданство
15:49Шеслер: 10% украинцев ненавидят Россию, их въезд в страну надо предотвратить
15:43Российские военные делают самые значительные успехи с начала СВО – Politico
13:55Главред Украина.ру: Всё больше иностранцев переезжает в Россию, но большинство по-прежнему украинцы
13:39Военные действия привели к опустошению лесов Украины
13:38Отдать Гибралтар и Фолкленды. Геркулесов столб Британской империи зашатался
13:38Третья мировая: Сийярто предупредил, чем грозит вступление Украины в НАТО
13:28Кремль отреагировал на вброс об отправке военных КНДР на СВО
13:27Новая встреча "ядерной пятёрки" вскоре состоится в США
13:06Включая машину. Немецкая журналистка, переехавшая в Россию, обратилась к властям РФ с просьбой
13:05Вихри враждебные: зловещий "Милтон" напомнил американцам кошмар почти 20-летней давности
13:00Зеленский готов уступить, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 октября
12:42Песков: Москва не получала сигналов Киева о готовности прекратить огонь
Лента новостейМолния