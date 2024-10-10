Пианист Лосев: "Стараюсь никогда не делить людей по флагам, границе, государству" - 10.10.2024 Украина.ру
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Пианист Лосев: "Стараюсь никогда не делить людей по флагам, границе, государству"
Пианист Лосев: "Стараюсь никогда не делить людей по флагам, границе, государству" - 10.10.2024 Украина.ру
Пианист Лосев: "Стараюсь никогда не делить людей по флагам, границе, государству"
Важно избегать острых углов в общении и не делить людей по гражданству. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский пианист и композитор Александр Лосев
2024-10-10T07:20
2024-10-10T07:20
новости
россия
петр ильич чайковский
виктор цой
всу
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русская культура
культурное наследие
украина
бывший ссср
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По его мнению, музыка объединяет, тогда как политическая повестка – наоборот, разъединяет. Пианист и композитор, москвич Александр Лосев не только ведёт свой YouTube-канал, а также участвует в онлайн чат-рулетке.Недавно на канале Лосева было опубликовано видео "Растрогал ВСУ": в нём представлено общение российского музыканта с немолодым военнослужащим украинской армии, киевлянином, направленным в зону СВО. Музыкант сыграл ему несколько своих фортепианных произведений."Мы можем их осуждать или винить, но я общаюсь со всеми одинаково, кто знает, как они там оказались, – поведал Лосев, говоря о ситуациях, когда в рулетке ему попадаются украинские солдаты. – Безусловно, мы с ними по разные стороны баррикад, но я стараюсь никогда не делить людей по флагам, границе, государству."Лосев исполняет для собеседников свои фортепианные пьесы. Он также пишет песни. Свою музыку российский композитор относит к неоклассике и минимализму."Второе мое направление, я его так называю, – русский мелодизм, присущий музыке [Сергея Васильевича] Рахманинова, [Петра Ильича] Чайковского… Мне эта музыка близка, и она отражается в том, что я пишу", – отметил Лосев.Полный текст интервью Пианист Александр Лосев: Музыка объединяет людей, разъединенных политикой читайте на сайте Украина.руТакже тему музыкальной культуры автор издания Украина.ру Мария Нестерова раскрыла в публикации Наша общая легенда и Звезда. В России проходят дни Виктора Цоя
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новости, россия, петр ильич чайковский, виктор цой, всу, культура, русская культура, культурное наследие, украина, бывший ссср, композитор, музыкант, певец, детали
Новости, Россия, Петр Ильич Чайковский, Виктор Цой, ВСУ, культура, русская культура, культурное наследие, Украина, бывший СССР, композитор, музыкант, певец, детали

Пианист Лосев: "Стараюсь никогда не делить людей по флагам, границе, государству"

07:20 10.10.2024
 
Фото: Вконтакте, Александр Лосев
Фото: Вконтакте, Александр Лосев
Читать в
Важно избегать острых углов в общении и не делить людей по гражданству. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский пианист и композитор Александр Лосев
По его мнению, музыка объединяет, тогда как политическая повестка – наоборот, разъединяет. Пианист и композитор, москвич Александр Лосев не только ведёт свой YouTube-канал, а также участвует в онлайн чат-рулетке.
Недавно на канале Лосева было опубликовано видео "Растрогал ВСУ": в нём представлено общение российского музыканта с немолодым военнослужащим украинской армии, киевлянином, направленным в зону СВО. Музыкант сыграл ему несколько своих фортепианных произведений.
"Мы можем их осуждать или винить, но я общаюсь со всеми одинаково, кто знает, как они там оказались, – поведал Лосев, говоря о ситуациях, когда в рулетке ему попадаются украинские солдаты. – Безусловно, мы с ними по разные стороны баррикад, но я стараюсь никогда не делить людей по флагам, границе, государству."
Лосев исполняет для собеседников свои фортепианные пьесы. Он также пишет песни. Свою музыку российский композитор относит к неоклассике и минимализму.
"Второе мое направление, я его так называю, – русский мелодизм, присущий музыке [Сергея Васильевича] Рахманинова, [Петра Ильича] Чайковского… Мне эта музыка близка, и она отражается в том, что я пишу", – отметил Лосев.
Полный текст интервью Пианист Александр Лосев: Музыка объединяет людей, разъединенных политикой читайте на сайте Украина.ру
Также тему музыкальной культуры автор издания Украина.ру Мария Нестерова раскрыла в публикации Наша общая легенда и Звезда. В России проходят дни Виктора Цоя
 
НовостиРоссияПетр Ильич ЧайковскийВиктор ЦойВСУкультурарусская культуракультурное наследиеУкраинабывший СССРкомпозитормузыкантпевецдетали
 
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