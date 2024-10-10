Пианист Лосев: "Стараюсь никогда не делить людей по флагам, границе, государству"
Фото: Вконтакте, Александр Лосев
Важно избегать острых углов в общении и не делить людей по гражданству. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский пианист и композитор Александр Лосев
По его мнению, музыка объединяет, тогда как политическая повестка – наоборот, разъединяет. Пианист и композитор, москвич Александр Лосев не только ведёт свой YouTube-канал, а также участвует в онлайн чат-рулетке.
Недавно на канале Лосева было опубликовано видео "Растрогал ВСУ": в нём представлено общение российского музыканта с немолодым военнослужащим украинской армии, киевлянином, направленным в зону СВО. Музыкант сыграл ему несколько своих фортепианных произведений.
"Мы можем их осуждать или винить, но я общаюсь со всеми одинаково, кто знает, как они там оказались, – поведал Лосев, говоря о ситуациях, когда в рулетке ему попадаются украинские солдаты. – Безусловно, мы с ними по разные стороны баррикад, но я стараюсь никогда не делить людей по флагам, границе, государству."
Лосев исполняет для собеседников свои фортепианные пьесы. Он также пишет песни. Свою музыку российский композитор относит к неоклассике и минимализму.
"Второе мое направление, я его так называю, – русский мелодизм, присущий музыке [Сергея Васильевича] Рахманинова, [Петра Ильича] Чайковского… Мне эта музыка близка, и она отражается в том, что я пишу", – отметил Лосев.
Полный текст интервью Пианист Александр Лосев: Музыка объединяет людей, разъединенных политикой читайте на сайте Украина.ру
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