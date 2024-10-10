Ющук рассказал, почему Польша как империя прекратила свое существование - 10.10.2024 Украина.ру
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Ющук рассказал, почему Польша как империя прекратила свое существование
Ющук рассказал, почему Польша как империя прекратила свое существование - 10.10.2024 Украина.ру
Ющук рассказал, почему Польша как империя прекратила свое существование
Речь Посполитая была польским государством имперского типа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук
2024-10-10T07:00
2024-10-10T07:00
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польша
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империя
российская империя
история ссср
история украины
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"Польша прекратила свое существование как крупная европейская империя не потому, что ее разгромили на поле боя. Она потерпела ряд военных поражений, а потом рассыпалась под грузом политических проблем, которые возникли из-за этих военных поражений. Но все равно, причины ее распада были политическими. С Украиной будет то же самое", - сказал Ющук.По мнению политтехнолога, в финале нынешнего конфликта украинская государственность останется. Ющук также полагает, что Москва может договориться с Вашингтоном о деэскалации конфликта и Запад если не отменит антироссийские санкции, то перестанет их соблюдать.Политтехнолог также обратил внимание на опыт Грузии и Анголы, которые сумели выстроить конструктивные отношения с бывшими имперскими центрами. По его словам, сегодня Грузия начинает занимать пророссийскую позицию.Полный текст интервью Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшучитайте на сайте Украина.руО современных имперских амбициях Третьей Речи Посполитой рассуждает автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко в публикации Мирный план Сикорского
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новости, украина, грузия, польша, евгений ющук, сво, империя, российская империя, история ссср, история украины, история новороссии, история малороссии, гетманщина, геополитика, речь посполитая, восточная европа, детали
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Ющук рассказал, почему Польша как империя прекратила свое существование

07:00 10.10.2024
 
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Кадры из фильма Владимир Бортко Тарас Бульба - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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Речь Посполитая была польским государством имперского типа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук
"Польша прекратила свое существование как крупная европейская империя не потому, что ее разгромили на поле боя. Она потерпела ряд военных поражений, а потом рассыпалась под грузом политических проблем, которые возникли из-за этих военных поражений. Но все равно, причины ее распада были политическими. С Украиной будет то же самое", - сказал Ющук.
По мнению политтехнолога, в финале нынешнего конфликта украинская государственность останется. Ющук также полагает, что Москва может договориться с Вашингтоном о деэскалации конфликта и Запад если не отменит антироссийские санкции, то перестанет их соблюдать.
Политтехнолог также обратил внимание на опыт Грузии и Анголы, которые сумели выстроить конструктивные отношения с бывшими имперскими центрами. По его словам, сегодня Грузия начинает занимать пророссийскую позицию.
Полный текст интервью Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшучитайте на сайте Украина.ру
О современных имперских амбициях Третьей Речи Посполитой рассуждает автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко в публикации Мирный план Сикорского
 
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