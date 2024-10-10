https://ukraina.ru/20241010/1057974825.html

Ющук рассказал, почему Польша как империя прекратила свое существование

Ющук рассказал, почему Польша как империя прекратила свое существование - 10.10.2024 Украина.ру

Ющук рассказал, почему Польша как империя прекратила свое существование

Речь Посполитая была польским государством имперского типа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук

2024-10-10T07:00

2024-10-10T07:00

2024-10-10T07:00

новости

украина

грузия

польша

евгений ющук

сво

империя

российская империя

история ссср

история украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036324446_0:113:3237:1934_1920x0_80_0_0_bba77512618ce0d4f98a27e05fb7ea5a.jpg

"Польша прекратила свое существование как крупная европейская империя не потому, что ее разгромили на поле боя. Она потерпела ряд военных поражений, а потом рассыпалась под грузом политических проблем, которые возникли из-за этих военных поражений. Но все равно, причины ее распада были политическими. С Украиной будет то же самое", - сказал Ющук.По мнению политтехнолога, в финале нынешнего конфликта украинская государственность останется. Ющук также полагает, что Москва может договориться с Вашингтоном о деэскалации конфликта и Запад если не отменит антироссийские санкции, то перестанет их соблюдать.Политтехнолог также обратил внимание на опыт Грузии и Анголы, которые сумели выстроить конструктивные отношения с бывшими имперскими центрами. По его словам, сегодня Грузия начинает занимать пророссийскую позицию.Полный текст интервью Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшучитайте на сайте Украина.руО современных имперских амбициях Третьей Речи Посполитой рассуждает автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко в публикации Мирный план Сикорского

украина

грузия

польша

российская империя

речь посполитая

восточная европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, грузия, польша, евгений ющук, сво, империя, российская империя, история ссср, история украины, история новороссии, история малороссии, гетманщина, геополитика, речь посполитая, восточная европа, детали