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"У США есть огромный ресурс на то, чтобы с Россией договориться, и у нас есть что им предложить" - Ющук
"У США есть огромный ресурс на то, чтобы с Россией договориться, и у нас есть что им предложить" - Ющук - 10.10.2024 Украина.ру
"У США есть огромный ресурс на то, чтобы с Россией договориться, и у нас есть что им предложить" - Ющук
Вашингтон и Москва могут найти компромисс и остановить противостояние в условиях конфликта на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук
2024-10-10T05:00
2024-10-10T05:00
2024-10-10T05:00
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"Люди, которые принимают решения и в России, и в Америке, лучше знают, что в их интересах. Да, их позиции могут не во всем совпадать с нуждами страны (как желания Зеленского не во всем совпадают с интересами украинского народа). Но они лучше знают, что у них упущено или не упущено", - сказал политтехнолог.По его мнению, возможно дальнейшее развитие СВО с выходом к Днепру, потратив на это большие людские и материальные ресурсы. Также возможно попытаться решить конфликт политическим путем, без этих издержек. Ющук уверен, что до сих пор возможно и то, и другое."У США есть огромный ресурс на то, чтобы с Россией договориться. Например, они могут немножко усилить санкции, а могут немножко ослабить. И у нас есть что им предложить. Тем более что ни они не могут победить нас, ни мы не можем победить их. Украинский конфликт лишь один из эпизодов противостояния России и США",- сказал политтехнолог.По его мнению, в итоге нынешнего кризиса сохранятся все его участники - и США, и Россия. Украина тоже в каком-то виде сохранится, полагает Ющук."Нам придется как-то с этим жить. Это понимают все. И все участники конфликта сейчас ищут, когда и где им лучше остановиться", - констатировал политтехнолог.Полный текст интервью Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшу читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: Харрис дали установку продлевать украинский конфликт бесконечно — Пушков
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, сша, украина, евгений ющук, владимир зеленский, история ссср, сво, геополитика, международные отношения, международная политика, детали
Новости, Россия, США, Украина, Евгений Ющук, Владимир Зеленский, история СССР, СВО, геополитика, международные отношения, Международная политика, детали
"У США есть огромный ресурс на то, чтобы с Россией договориться, и у нас есть что им предложить" - Ющук
Вашингтон и Москва могут найти компромисс и остановить противостояние в условиях конфликта на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук