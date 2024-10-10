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"У США есть огромный ресурс на то, чтобы с Россией договориться, и у нас есть что им предложить" - Ющук

"У США есть огромный ресурс на то, чтобы с Россией договориться, и у нас есть что им предложить" - Ющук - 10.10.2024 Украина.ру

"У США есть огромный ресурс на то, чтобы с Россией договориться, и у нас есть что им предложить" - Ющук

Вашингтон и Москва могут найти компромисс и остановить противостояние в условиях конфликта на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук

2024-10-10T05:00

2024-10-10T05:00

2024-10-10T05:00

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"Люди, которые принимают решения и в России, и в Америке, лучше знают, что в их интересах. Да, их позиции могут не во всем совпадать с нуждами страны (как желания Зеленского не во всем совпадают с интересами украинского народа). Но они лучше знают, что у них упущено или не упущено", - сказал политтехнолог.По его мнению, возможно дальнейшее развитие СВО с выходом к Днепру, потратив на это большие людские и материальные ресурсы. Также возможно попытаться решить конфликт политическим путем, без этих издержек. Ющук уверен, что до сих пор возможно и то, и другое."У США есть огромный ресурс на то, чтобы с Россией договориться. Например, они могут немножко усилить санкции, а могут немножко ослабить. И у нас есть что им предложить. Тем более что ни они не могут победить нас, ни мы не можем победить их. Украинский конфликт лишь один из эпизодов противостояния России и США",- сказал политтехнолог.По его мнению, в итоге нынешнего кризиса сохранятся все его участники - и США, и Россия. Украина тоже в каком-то виде сохранится, полагает Ющук."Нам придется как-то с этим жить. Это понимают все. И все участники конфликта сейчас ищут, когда и где им лучше остановиться", - констатировал политтехнолог.Полный текст интервью Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшу читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: Харрис дали установку продлевать украинский конфликт бесконечно — Пушков

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