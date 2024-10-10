"У США есть огромный ресурс на то, чтобы с Россией договориться, и у нас есть что им предложить" - Ющук - 10.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241010/1057967536.html
"У США есть огромный ресурс на то, чтобы с Россией договориться, и у нас есть что им предложить" - Ющук
"У США есть огромный ресурс на то, чтобы с Россией договориться, и у нас есть что им предложить" - Ющук - 10.10.2024 Украина.ру
"У США есть огромный ресурс на то, чтобы с Россией договориться, и у нас есть что им предложить" - Ющук
Вашингтон и Москва могут найти компромисс и остановить противостояние в условиях конфликта на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук
2024-10-10T05:00
2024-10-10T05:00
новости
россия
сша
украина
евгений ющук
владимир зеленский
история ссср
сво
геополитика
международные отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057880304_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b590d240d426bf6dfc65509bbe73e48e.jpg
"Люди, которые принимают решения и в России, и в Америке, лучше знают, что в их интересах. Да, их позиции могут не во всем совпадать с нуждами страны (как желания Зеленского не во всем совпадают с интересами украинского народа). Но они лучше знают, что у них упущено или не упущено", - сказал политтехнолог.По его мнению, возможно дальнейшее развитие СВО с выходом к Днепру, потратив на это большие людские и материальные ресурсы. Также возможно попытаться решить конфликт политическим путем, без этих издержек. Ющук уверен, что до сих пор возможно и то, и другое."У США есть огромный ресурс на то, чтобы с Россией договориться. Например, они могут немножко усилить санкции, а могут немножко ослабить. И у нас есть что им предложить. Тем более что ни они не могут победить нас, ни мы не можем победить их. Украинский конфликт лишь один из эпизодов противостояния России и США",- сказал политтехнолог.По его мнению, в итоге нынешнего кризиса сохранятся все его участники - и США, и Россия. Украина тоже в каком-то виде сохранится, полагает Ющук."Нам придется как-то с этим жить. Это понимают все. И все участники конфликта сейчас ищут, когда и где им лучше остановиться", - констатировал политтехнолог.Полный текст интервью Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшу читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: Харрис дали установку продлевать украинский конфликт бесконечно — Пушков
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057880304_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_6eb21d39cb68333b0c2e8292b258a521.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, украина, евгений ющук, владимир зеленский, история ссср, сво, геополитика, международные отношения, международная политика, детали
Новости, Россия, США, Украина, Евгений Ющук, Владимир Зеленский, история СССР, СВО, геополитика, международные отношения, Международная политика, детали

"У США есть огромный ресурс на то, чтобы с Россией договориться, и у нас есть что им предложить" - Ющук

05:00 10.10.2024
 
© Украина.руКоллаж: Россия, США, Арктика
Коллаж: Россия, США, Арктика - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Украина.ру
Читать в
Вашингтон и Москва могут найти компромисс и остановить противостояние в условиях конфликта на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук
"Люди, которые принимают решения и в России, и в Америке, лучше знают, что в их интересах. Да, их позиции могут не во всем совпадать с нуждами страны (как желания Зеленского не во всем совпадают с интересами украинского народа). Но они лучше знают, что у них упущено или не упущено", - сказал политтехнолог.
По его мнению, возможно дальнейшее развитие СВО с выходом к Днепру, потратив на это большие людские и материальные ресурсы. Также возможно попытаться решить конфликт политическим путем, без этих издержек. Ющук уверен, что до сих пор возможно и то, и другое.
"У США есть огромный ресурс на то, чтобы с Россией договориться. Например, они могут немножко усилить санкции, а могут немножко ослабить. И у нас есть что им предложить. Тем более что ни они не могут победить нас, ни мы не можем победить их. Украинский конфликт лишь один из эпизодов противостояния России и США",- сказал политтехнолог.
По его мнению, в итоге нынешнего кризиса сохранятся все его участники - и США, и Россия. Украина тоже в каком-то виде сохранится, полагает Ющук.
"Нам придется как-то с этим жить. Это понимают все. И все участники конфликта сейчас ищут, когда и где им лучше остановиться", - констатировал политтехнолог.
Полный текст интервью Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшу читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему: Харрис дали установку продлевать украинский конфликт бесконечно — Пушков
 
НовостиРоссияСШАУкраинаЕвгений ЮщукВладимир Зеленскийистория СССРСВОгеополитикамеждународные отношенияМеждународная политикадетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:21ПВО за ночь сбила почти сотню украинских дронов — Минобороны России
08:06Главное за ночь 10 октября
08:00Паспорта и хлеб. Что связывает Фритьофа Нансена с Украиной
07:55Зеленскому нужна власть для отмывания денег, в этом суть его "планов победы" – Ющук
07:53Борис Джонсон поверил Трампу насчет предотвращения украинского конфликта
07:40Полетаев рассказал, из чего состоит военная победа
07:33Зеленский после отказа Байдена от встречи решил пообщаться с премьером Британии и новым генсеком НАТО
07:20Пианист Лосев: "Стараюсь никогда не делить людей по флагам, границе, государству"
07:15Киев при содействии Запада планирует химатаки — посольство РФ в США
07:06Судится с киевскими властями и защищает православие. Чем занимается олигарх Вадим Новинский
07:00Ющук рассказал, почему Польша как империя прекратила свое существование
06:50Бардин: Зачем ВСУ нужна Молдавия, если рядом есть Румыния
06:40"Если стараться обходить острые углы, всегда можно нормально пообщаться" - пианист Лосев
06:35Хочу жить в России. Украина.Ру о тех, кто решил переехать жить в РФ
06:20Ющук: "На Украине мы не можем одержать такую же победу, как в Великой Отечественной войне"
06:12"Никаких переговоров, воевать!" Мнения украинских экспертов-националистов, сторонников войны "до конца"
06:00Эксперт рассказал, что надо для полного разгрома ВСУ
05:50Эксперт рассказал, что у ВСУ на черный день есть бригада, которую можно отправить в Богоявленку
05:40Эксперт: "Когда эта ситуация рано или поздно закончится, о своей победе объявят все стороны"
05:31"Это катастрофа". Украинские эксперты о ситуации на фронте и в тылу
Лента новостейМолния