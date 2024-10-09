https://ukraina.ru/20241009/1057971801.html

Страшная математика войны, провалы ВСУ, оскорбительные слова Харрис. Главное на Украине на утро 9 октября

Страшная математика войны, провалы ВСУ, оскорбительные слова Харрис. Главное на Украине на утро 9 октября - 09.10.2024 Украина.ру

Страшная математика войны, провалы ВСУ, оскорбительные слова Харрис. Главное на Украине на утро 9 октября

Дубинский подсчитал средний срок жизни солдата ВСУ на передовой. На Украине звучит сигнал тревоги, гремят взрывы, Кривонос заявил о нехватке чуда для спасения ВСУ. Харрис оскорбила Путина и похвалила Байдена

2024-10-09T09:00

2024-10-09T09:00

2024-10-09T11:43

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Депутат украинского парламента Александр Дубинский посчитал, что средний срок жизни солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого столкновения составляет около трех месяцев.По его словам, на срок жизни мобилизованных на фронте влияет так называемый "закон стариков", когда командиры, получая новобранцев, ставят их на самые опасные участки фронта, чтобы сберечь опытных солдат и тех, кого знает лично.Дубинский утверждает, что по его расчетам, ВСУ необходим призыв в 200 тысяч военнослужащих до конца года.При этом, по его прогнозам, 140 тысяч из этого количества "выйдут из строя" до конца года, а остальные самовольно оставят части."По данным журналиста Владимира Бойко, ныне военнослужащего, уровень дезертирства сейчас — 15 тысяч человек в месяц", — резюмировал парламентарий.На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.В августе украинский политический и общественный деятель Олесь Доний указывал, что в стране в этом году зафиксировано 37 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части, что в четыре раза больше, чем в 2022 году.Юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщал, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части.Депутат Верховной рады Руслан Горбенко отмечал, что более 80 тысяч уголовных дел было возбуждено против украинских военных за самовольное оставление части или отказ участвовать в боях.При этом накануне украинский парламентарий Ирина Геращенко информировала, что парламент Украины в первом чтении принял за основу проект закона о дезертирстве, который во время действия военного положения не приостанавливает военную службу для впервые покинувших на 72 часа воинские части военнослужащих.Она добавила, что эта норма фактически узаконивает дезертирство. Так как военнослужащие, которые добровольно вернутся на службу в течение 72 часов, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Законопроект, по мнению Геращенко, имеет огромные коррупционные риски, поскольку дезертиру фактически будут начислять обеспечение на период его отсутствия в части.Провалы ВСУВ ночь на среду в Киевской, Харьковской, Сумской, Одесской, Николаевской, Черкасской и Винницкой областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Взрывы раздавались в Винницкой, Одесской и Полтавской областях. Накануне поздним вечером украинские СМИ также сообщали о взрывах в районе Харькова, в Полтаве и Кременчуге.Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что российские военные продвигаются в центр Торецка.По его словам, ВС России продвигаются сразу в нескольких направлениях.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники сообщил, что российские войска поразили цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянске и уничтожили три переправы через реку Оскол, протекающую в городе и окрестностях."Уничтожено три переправы через реку Оскол, железнодорожный мост через реку Песчаная, в Купянске поражен цех по сборке БПЛА и склад РАВ. В населенном пункте Купянск-Узловой поражено место стоянки бронетехники и склад ГСМ", — сказал эксперт.По словам Марочко, каждый день ВС РФ атакуют украинские войска на данном направлении. Также значительно возросло количество артналетов и поражений критически важной инфраструктуры ВСУ.В свою очередь экс-замсекретаря СНБО Украины генерал Сергей Кривонос признал, чтобы спасти Киев от поражения на фронте, не хватает чуда."Нам нужно понять, что только чудо может спасти на данном этапе Украину, если мы не сделаем реальных выводов из ситуации и не изменим отношение к тому, что у нас есть в стране", — объяснил Кривонос.Генерал отметил, что ВС России активно занимается формированием подразделений штурмовиков, которые, заранее изучив слабые места противника, "пытаются, как талая вода, прорвать дамбу под названием "украинская армия".В то же время в ВСУ ситуация с кадрами катастрофическая, добавил он."Ситуация дошла до того, что вскоре будет очень сложно воевать, потому что пехота, как сказали сами пехотинцы, начинает вымирать как род войск, потому что некому воевать, нечем воевать и негде воевать", — заключил Кривонос.Несмотря на неудачи, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории.Так, ночью киевский режим пытался совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа. Однако дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников: 24 из них сбили над территорией Брянской области, пять — уничтожили над территорией Белгородской области, по два — в Курской и Ростовской областях, один — в Краснодарском крае и 13 — над акваторией Азовского моря.Кроме того, украинские войска за прошедшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Два обстрела — на Донецком направлении. Семнадцать обстрелов — на Горловском направлении", — перечислили в представительстве.Всего было выпущено 58 боеприпасов. В результате обстрелов погибли трое мирных граждан.Провальные высказывания ХаррисКандидат в президенты США от демократов Камала Харрис в интервью программе the View на телеканале ABC заявила, что ничего не сделала бы иначе, чем ее однопартиец, президент США Джо Байден, от кого она и приняла эстафету на выборах, когда он решил выбыть из гонки."Ничего не приходит на ум в этом плане, ведь я принимала участие в принятии большинства ключевых решений", — отметила она.Чуть позже во время интервью она все же уточнила, что, в отличие от Байдена, в ее кабинете в случае победы на выборах будет работать представитель Республиканской партии.Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп, который регулярно использует сравнение с Байденом для нападок на свою конкурентку, уже отреагировал на ее слова, назвав их "глупыми"."На данный момент это ее самый глупый ответ… Она бы не сделала ничего по-другому, чем мошенник Байден — худший президент в истории США", — написал Трамп в соцсети X.Трамп далее перечислил все, как он считает, провалы администрации Байдена, в которой Харрис работает вице-президентом, такие как кризис с нелегальной миграцией на южной границе США, высокая инфляция, конфликт на Украине и эскалация в Секторе Газа.В свою очередь Харрис, критикуя Трампа из-за данных, которые приводятся в книге журналиста Боба Вудворда "Война", опустилась до оскорблений в адрес президента России Владимира Путина.Выдержки из книги во вторник опубликовал телеканал CNN. В них, в частности, говорится о якобы имевших место личных контактах Трампа с Путиным. Среди прочего, Вудворд утверждает, что в разгар пандемии COVID-19 в 2020 году Трамп отправил Путину оборудование для тестирования на коронавирус в личных целях. Штаб Трампа заявил, что ни одного из описанных в книге эпизодов не было в действительности, это вымысел, автор которого является "по-настоящему умалишенным" человеком.Критикуя Трампа за то, что он якобы контактировал с Путиным, Харрис назвала президента РФ диктатором-убийцей.Посольство России в Вашингтоне назвало неприемлемыми высказывания Харрис в адрес президента России и отметило, что хамство вошло в привычку у американских политиков. По мнению посольства, сложившаяся ситуация говорит о досаде и бессилии правящих кругов Вашингтона.При этом в российской дипмиссии подчеркнули, что политика, которую проводит Россия, основана на национальных интересах, а риторика, которой придерживаются власти США, оскорбительна для россиян."Такого рода эскапады оскорбляют весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплоченность вокруг руководителя нашей страны", — сказано в заявлении.В Кремле ранее выражали сожаление, что Россия и личность ее президента являются неотъемлемой частью политической борьбы в США.Некорректные высказывания о Путине допускал президент США Джо Байден. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера убийцей. Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей — всё равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина диктатором, мясником, военным преступником и говорил, что тот "не может оставаться у власти".Сам Путин отвечал на подобные попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года Путин сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден "более опытный" и "прогнозируемый".Подробнее о политике Байдена — в материале Байден снабжает Украину миллиардами долларов, пока американцы бедствуют — конгрессмен на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241008/1057956635.html

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, украина, джо байден, владимир путин, россия, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины, верховная рада, пво, беспилотники