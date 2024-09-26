Байден снабжает Украину миллиардами долларов, пока американцы бедствуют — конгрессмен - 26.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240926/1057692503.html
Байден снабжает Украину миллиардами долларов, пока американцы бедствуют — конгрессмен
Байден снабжает Украину миллиардами долларов, пока американцы бедствуют — конгрессмен - 26.09.2024 Украина.ру
Байден снабжает Украину миллиардами долларов, пока американцы бедствуют — конгрессмен
Администрация президента США Джо Байдена выделяет финансирование Киеву, пока американцы испытывают трудности. Об этом заявила в соцсети X конгресмен Марджори Тейлор Грин
2024-09-26T08:21
2024-09-26T08:21
новости
сша
украина
джо байден
камала харрис
владимир зеленский
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056205590_0:262:1084:872_1920x0_80_0_0_b377c3b8b5169dab876f0e17f7c37f79.jpg
"Джо Байден и (вице-президент) Камала Харрис дают Украине еще шесть миллиардов долларов, в то время как многие американцы не могут позволить себе продукты и электроэнергию, а нашу границу незаконно пересекают каждый день", - возмутилась она.Ранее СМИ сообщали, что США планируют объявить о выделении военной помощи Украине на сумму более восьми миллиардов долларов в четверг во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон.Подробнее о вмешательстве США в конфликты - в материале "Все войны начинались с провокаций": Липовой рассказал, как США разжигали конфликты против России на сайте Украина.ру.
сша
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056205590_0:160:1084:973_1920x0_80_0_0_b25c0f3702ba58ecd18dfc5a6e8d1154.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, джо байден, камала харрис, владимир зеленский, киев
Новости, США, Украина, Джо Байден, Камала Харрис, Владимир Зеленский, Киев

Байден снабжает Украину миллиардами долларов, пока американцы бедствуют — конгрессмен

08:21 26.09.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Администрация президента США Джо Байдена выделяет финансирование Киеву, пока американцы испытывают трудности. Об этом заявила в соцсети X конгресмен Марджори Тейлор Грин
"Джо Байден и (вице-президент) Камала Харрис дают Украине еще шесть миллиардов долларов, в то время как многие американцы не могут позволить себе продукты и электроэнергию, а нашу границу незаконно пересекают каждый день", - возмутилась она.
Ранее СМИ сообщали, что США планируют объявить о выделении военной помощи Украине на сумму более восьми миллиардов долларов в четверг во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон.
Подробнее о вмешательстве США в конфликты - в материале "Все войны начинались с провокаций": Липовой рассказал, как США разжигали конфликты против России на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАУкраинаДжо БайденКамала ХаррисВладимир ЗеленскийКиев
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:53Спрашивал про дальнобойные удары по РФ: сенатору США позвонил фейковый Кулеба
11:27"Украины больше нет": Трамп обвинил Зеленского в нежелании вовремя "немного сдаться"
11:04Следком России привлек к ответственности почти 800 воюющих за ВСУ наемников
11:01Огневой мешок по сценарию Бахмута: ВСУ потеряли обе дороги из Угледара
10:31Похоронные и астрологические услуги: Зеленский зарегистрировал торговую марку - СМИ
10:15"С союзниками так не поступают": Сийярто раскритиковал Киев за остановку транзита нефти
10:06Не выдерживает критики: в СВР отреагировали на немецкую версию теракта на "Северных потоках"
10:00Дважды проигравший в цветных революциях. Беглый президент Виктор Янукович, которым пугают украинцев
09:17Ядерное предупреждение Путина. Главное на Украине на утро 26 сентября
09:16Командование ВСУ сжигает погибших бойцов в полевом крематории, скрывая пропажу органов
08:53Французского политика шокировала реакция НАТО на подрыв "Северных потоков"
08:21Байден снабжает Украину миллиардами долларов, пока американцы бедствуют — конгрессмен
08:06Главное за ночь 26 сентября
08:00Трагедия ошибок: 170 лет первой обороне Севастополя
07:57Алексей Фененко об ударах ВСУ по РФ: Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халкин-Гол
07:51МИД РФ выразил надежду на благоразумие США в вопросе ударов по России
07:30Песков высказался об угрозе суверенитету России
07:14Путин рассказал об изменении правил использования ядерного оружия
06:52Изменения в ядерную доктрину России: подводный камень
06:45От рассвета до заката: как Украина потеряла свою чёрную металлургию
Лента новостейМолния