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Байден снабжает Украину миллиардами долларов, пока американцы бедствуют — конгрессмен

Байден снабжает Украину миллиардами долларов, пока американцы бедствуют — конгрессмен - 26.09.2024 Украина.ру

Байден снабжает Украину миллиардами долларов, пока американцы бедствуют — конгрессмен

Администрация президента США Джо Байдена выделяет финансирование Киеву, пока американцы испытывают трудности. Об этом заявила в соцсети X конгресмен Марджори Тейлор Грин

2024-09-26T08:21

2024-09-26T08:21

2024-09-26T08:21

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"Джо Байден и (вице-президент) Камала Харрис дают Украине еще шесть миллиардов долларов, в то время как многие американцы не могут позволить себе продукты и электроэнергию, а нашу границу незаконно пересекают каждый день", - возмутилась она.Ранее СМИ сообщали, что США планируют объявить о выделении военной помощи Украине на сумму более восьми миллиардов долларов в четверг во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон.Подробнее о вмешательстве США в конфликты - в материале "Все войны начинались с провокаций": Липовой рассказал, как США разжигали конфликты против России на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, джо байден, камала харрис, владимир зеленский, киев