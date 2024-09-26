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Байден снабжает Украину миллиардами долларов, пока американцы бедствуют — конгрессмен
Байден снабжает Украину миллиардами долларов, пока американцы бедствуют — конгрессмен - 26.09.2024 Украина.ру
Байден снабжает Украину миллиардами долларов, пока американцы бедствуют — конгрессмен
Администрация президента США Джо Байдена выделяет финансирование Киеву, пока американцы испытывают трудности. Об этом заявила в соцсети X конгресмен Марджори Тейлор Грин
2024-09-26T08:21
2024-09-26T08:21
2024-09-26T08:21
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"Джо Байден и (вице-президент) Камала Харрис дают Украине еще шесть миллиардов долларов, в то время как многие американцы не могут позволить себе продукты и электроэнергию, а нашу границу незаконно пересекают каждый день", - возмутилась она.Ранее СМИ сообщали, что США планируют объявить о выделении военной помощи Украине на сумму более восьми миллиардов долларов в четверг во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон.Подробнее о вмешательстве США в конфликты - в материале "Все войны начинались с провокаций": Липовой рассказал, как США разжигали конфликты против России на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, джо байден, камала харрис, владимир зеленский, киев
Новости, США, Украина, Джо Байден, Камала Харрис, Владимир Зеленский, Киев
Байден снабжает Украину миллиардами долларов, пока американцы бедствуют — конгрессмен
Администрация президента США Джо Байдена выделяет финансирование Киеву, пока американцы испытывают трудности. Об этом заявила в соцсети X конгресмен Марджори Тейлор Грин