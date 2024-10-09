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"Мы давно не долбимся в одну точку": эксперт рассказал о перспективах наступления в Донбассе
"Мы давно не долбимся в одну точку": эксперт рассказал о перспективах наступления в Донбассе - 09.10.2024 Украина.ру
"Мы давно не долбимся в одну точку": эксперт рассказал о перспективах наступления в Донбассе
Курахово находится на пути российского наступления и у российской армии есть опыт освобождения таких населённых пунктов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал аналитик и публицист, сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-10-09T05:50
2024-10-09T05:50
2024-10-09T05:50
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По его мнению, с учётом успехов российского наступления через Богоявленку возможно выйти в тыл Курахово. Наступление на Курахово может начаться и из более дальней точки. Есть отработанные в ходе СВО методы штурмов городов."Например, мы продвинем фронт со стороны Золотой Нивы, - сказал Полетаев. - В 2022 году мы вообще наступали там по более глубокому направлению. Наша клешня пыталась формироваться в сторону Покровского и Гуляйполя с выходом на Павлоград. Но на память от этого остался лишь Времевский выступ, который мы превратили в предполье "Линии Суровикина".По словам Полетаева, не стоит ожидать "такой же глубокой клешни". Однако нечто между Времевкой и Угледаром попытаться сделать возможно, чтобы выйти в дальний тыл Курахово. Всёбудет зависеть от того, где у ВСУ выстроены укрепления и какие части их будут держать, - отметил эксперт."В этом смысле мы действуем гибко. Мы давно не долбимся в одну точку. Мы щупаем везде и оперативно перебрасываем резервы в места, где можем развить успех", - сказал аналитик.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизации читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: "Если мы берем Покровск": эксперт рассказал о последствиях одного наступления ВС РФ
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новости, курахово, россия, донбасс, сергей полетаев , всу, потери всу, павлоград, сво, днр, новые регионы
Новости, Курахово, Россия, Донбасс, Сергей Полетаев , ВСУ, потери ВСУ, Павлоград, СВО, ДНР, Новые регионы
"Мы давно не долбимся в одну точку": эксперт рассказал о перспективах наступления в Донбассе
Курахово находится на пути российского наступления и у российской армии есть опыт освобождения таких населённых пунктов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал аналитик и публицист, сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев