"Если мы берем Покровск": эксперт рассказал о последствиях одного наступления ВС РФ - 08.10.2024 Украина.ру
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"Если мы берем Покровск": эксперт рассказал о последствиях одного наступления ВС РФ
"Если мы берем Покровск": эксперт рассказал о последствиях одного наступления ВС РФ - 08.10.2024 Украина.ру
"Если мы берем Покровск": эксперт рассказал о последствиях одного наступления ВС РФ
Для полного обрушения фронта ВСУ российской армии останется взять Покровск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-10-08T06:40
2024-10-08T06:40
новости
украина
днепр
славянск
ростислав ищенко
адольф гитлер
вооруженные силы украины
всу
сво
покровск/красноармейск
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По мнению Ищенко, Покровск (Красноармейск) со своей линией снабжения нависает на российском фланге и позволяет ВСУ подпитывать Славянско-Краматорскую группировку."Если мы берем Покровск, Славянск/Краматорск подвиснет в воздухе и обрушится так же, как и Угледар, - сказал Ищенко.По его оценке, одновременно с этим на юге при наступлении российской армии на Днепропетровск и Запорожье никаких проблем возникнуть не должно."Я сомневаюсь, что ВСУ потом смогут создать фронт на Днепре. Это будет зависеть от того, с какой скоростью они добегут до Днепра — за две недели или за два месяца. Например, Манштейн от Белгорода до Днепра в 1943 году добежал за два месяца. Хотел быстрее — Гитлер не разрешал. Манштейн считал, что всю степную Украину невозможно оборонять после развала фронта на Миусе. Сейчас сражения идут почти в тех же местах. Изменился только рисунок боевых действий", - констатировал обозреватель МИА "Россия сегодня".По мнению обозревателя МИА "Россия сегодня", если российские БПЛА будут господствовать над позициями противника, то "ВСУ будут бежать быстрее, потому что им нечем будет нас сдерживать". Достижение паритета по беспилотникам, уверен он, лишь замедлит темпы отступления украинской армии."Потому что по авиации, артиллерии и танкам мы их превосходим абсолютно, - сказал Ищенко. - Повторюсь, с тех пор как мы взяли Очеретино и пошли дальше, на Украине можно было ставить крест сразу. В этот момент нормальная власть должна была сказать: "Мы тут немного погорячились, давайте мириться". Но если они хотят воевать дальше, будем воевать дальше".Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепручитайте на сайте Украина.руРанее в новостях: Лавров объяснил, каким должно быть решение по Украине
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Новости
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новости, украина, днепр, славянск, ростислав ищенко, адольф гитлер, вооруженные силы украины, всу, сво, покровск/красноармейск, белгород, вторая мировая война, великая отечественная война, история ссср
Новости, Украина, Днепр, Славянск, Ростислав Ищенко, Адольф Гитлер, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, Покровск/Красноармейск, Белгород, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, история СССР

"Если мы берем Покровск": эксперт рассказал о последствиях одного наступления ВС РФ

06:40 08.10.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Для полного обрушения фронта ВСУ российской армии останется взять Покровск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По мнению Ищенко, Покровск (Красноармейск) со своей линией снабжения нависает на российском фланге и позволяет ВСУ подпитывать Славянско-Краматорскую группировку.
"Если мы берем Покровск, Славянск/Краматорск подвиснет в воздухе и обрушится так же, как и Угледар, - сказал Ищенко.
По его оценке, одновременно с этим на юге при наступлении российской армии на Днепропетровск и Запорожье никаких проблем возникнуть не должно.
"Я сомневаюсь, что ВСУ потом смогут создать фронт на Днепре. Это будет зависеть от того, с какой скоростью они добегут до Днепра — за две недели или за два месяца. Например, Манштейн от Белгорода до Днепра в 1943 году добежал за два месяца. Хотел быстрее — Гитлер не разрешал. Манштейн считал, что всю степную Украину невозможно оборонять после развала фронта на Миусе. Сейчас сражения идут почти в тех же местах. Изменился только рисунок боевых действий", - констатировал обозреватель МИА "Россия сегодня".
По мнению обозревателя МИА "Россия сегодня", если российские БПЛА будут господствовать над позициями противника, то "ВСУ будут бежать быстрее, потому что им нечем будет нас сдерживать". Достижение паритета по беспилотникам, уверен он, лишь замедлит темпы отступления украинской армии.
"Потому что по авиации, артиллерии и танкам мы их превосходим абсолютно, - сказал Ищенко. - Повторюсь, с тех пор как мы взяли Очеретино и пошли дальше, на Украине можно было ставить крест сразу. В этот момент нормальная власть должна была сказать: "Мы тут немного погорячились, давайте мириться". Но если они хотят воевать дальше, будем воевать дальше".
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепручитайте на сайте Украина.ру
Ранее в новостях: Лавров объяснил, каким должно быть решение по Украине
 
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