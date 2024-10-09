"Государства уже нет, там осталась лишь система". Самойлов предложил новый план по Украине - 09.10.2024 Украина.ру
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"Государства уже нет, там осталась лишь система". Самойлов предложил новый план по Украине
"Государства уже нет, там осталась лишь система". Самойлов предложил новый план по Украине - 09.10.2024 Украина.ру
"Государства уже нет, там осталась лишь система". Самойлов предложил новый план по Украине
Россия реализует свою геостратегию в отношении опасного украинского постсоветского образования, ставшего военным механизмом Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал участник международного движения "Другая Украина", военный политолог Алексей Самойлов
2024-10-09T04:00
2024-10-09T04:00
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Российская стратегия по Украине может быть изложена в трёх пунктах, считает Самойлов."Первое. Государства Украина уже нет. Там осталась лишь система, которая нацелена не на мирное развитие, а на работу в качестве военного механизма Запада. Поэтому ее территория должна быть под полным контролем России", - сказал Самойлов.Второй тезис сводится к необходимости завершения демилитаризации. Она предполагает полное уничтожение любой военной составляющей, в том числе ВПК."Третье. Должен быть завершен процесс денацификации, поскольку на основе нацистской идеологии, ставшей государственной политикой, Украина мобилизует население на войну. А мы пока не видим просветления у большинства населения: оно не пытается массово сдаться в плен или делегитемизировать власть", - отметил Самойлов.Он уверен, что нацизм должен быть уничтожен в его же логове и у России уже есть такой опыт."Да, он был тяжелый и кровавый, но мы потом обеспечили себе спокойную жизнь на 70 лет. А сейчас речь идет о безопасности на столетия. Нам нужен совершенно иной миропорядок. И мы его выстроим", - подчеркнул военный политолог.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне Ранее в новостях: Украина готовит провокацию с химоружием, в которой обвинит Россию - Кириллов
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новости, украина, россия, запад, алексей самойлов, впк, сво, всу, демилитаризация, денацификация, национальные интересы, национальная безопасность, стратегии, самойлов, юрий баранчик, владимир кириллов (политик), украина.ру, вооруженные силы украины, детали
Новости, Украина, Россия, Запад, Алексей Самойлов, ВПК, СВО, ВСУ, демилитаризация, денацификация, национальные интересы, национальная безопасность, стратегии, Самойлов, Юрий Баранчик, Владимир Кириллов (политик), Украина.ру, Вооруженные силы Украины, детали

"Государства уже нет, там осталась лишь система". Самойлов предложил новый план по Украине

04:00 09.10.2024
 
© Украина.руСВО
СВО - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Украина.ру
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Россия реализует свою геостратегию в отношении опасного украинского постсоветского образования, ставшего военным механизмом Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал участник международного движения "Другая Украина", военный политолог Алексей Самойлов
Российская стратегия по Украине может быть изложена в трёх пунктах, считает Самойлов.
"Первое. Государства Украина уже нет. Там осталась лишь система, которая нацелена не на мирное развитие, а на работу в качестве военного механизма Запада. Поэтому ее территория должна быть под полным контролем России", - сказал Самойлов.
Второй тезис сводится к необходимости завершения демилитаризации. Она предполагает полное уничтожение любой военной составляющей, в том числе ВПК.
"Третье. Должен быть завершен процесс денацификации, поскольку на основе нацистской идеологии, ставшей государственной политикой, Украина мобилизует население на войну. А мы пока не видим просветления у большинства населения: оно не пытается массово сдаться в плен или делегитемизировать власть", - отметил Самойлов.
Он уверен, что нацизм должен быть уничтожен в его же логове и у России уже есть такой опыт.
"Да, он был тяжелый и кровавый, но мы потом обеспечили себе спокойную жизнь на 70 лет. А сейчас речь идет о безопасности на столетия. Нам нужен совершенно иной миропорядок. И мы его выстроим", - подчеркнул военный политолог.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне
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НовостиУкраинаРоссияЗападАлексей СамойловВПКСВОВСУдемилитаризацияденацификациянациональные интересынациональная безопасностьстратегииСамойловЮрий БаранчикВладимир Кириллов (политик)Украина.руВооруженные силы Украиныдетали
 
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Заголовок открываемого материала
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04:00"Государства уже нет, там осталась лишь система". Самойлов предложил новый план по Украине
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