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"Государства уже нет, там осталась лишь система". Самойлов предложил новый план по Украине

"Государства уже нет, там осталась лишь система". Самойлов предложил новый план по Украине - 09.10.2024 Украина.ру

"Государства уже нет, там осталась лишь система". Самойлов предложил новый план по Украине

Россия реализует свою геостратегию в отношении опасного украинского постсоветского образования, ставшего военным механизмом Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал участник международного движения "Другая Украина", военный политолог Алексей Самойлов

2024-10-09T04:00

2024-10-09T04:00

2024-10-09T04:00

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Российская стратегия по Украине может быть изложена в трёх пунктах, считает Самойлов."Первое. Государства Украина уже нет. Там осталась лишь система, которая нацелена не на мирное развитие, а на работу в качестве военного механизма Запада. Поэтому ее территория должна быть под полным контролем России", - сказал Самойлов.Второй тезис сводится к необходимости завершения демилитаризации. Она предполагает полное уничтожение любой военной составляющей, в том числе ВПК."Третье. Должен быть завершен процесс денацификации, поскольку на основе нацистской идеологии, ставшей государственной политикой, Украина мобилизует население на войну. А мы пока не видим просветления у большинства населения: оно не пытается массово сдаться в плен или делегитемизировать власть", - отметил Самойлов.Он уверен, что нацизм должен быть уничтожен в его же логове и у России уже есть такой опыт."Да, он был тяжелый и кровавый, но мы потом обеспечили себе спокойную жизнь на 70 лет. А сейчас речь идет о безопасности на столетия. Нам нужен совершенно иной миропорядок. И мы его выстроим", - подчеркнул военный политолог.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне Ранее в новостях: Украина готовит провокацию с химоружием, в которой обвинит Россию - Кириллов

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