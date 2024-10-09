Самойлов рассказал, что для Путина важнее денацификации и демилитаризации - 09.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241009/1057929117.html
Самойлов рассказал, что для Путина важнее денацификации и демилитаризации
Самойлов рассказал, что для Путина важнее денацификации и демилитаризации - 09.10.2024 Украина.ру
Самойлов рассказал, что для Путина важнее денацификации и демилитаризации
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины является частью более важного замысла. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал участник международного движения "Другая Украина", военный политолог Алексей Самойлов
2024-10-09T03:00
2024-10-09T03:00
новости
россия
украина
афганистан
самойлов
владимир путин
вооруженные силы украины
сво
геополитика
стратегии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/07/1056745922_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a68d28727a32a7ef0937f90bfa17ca3.jpg
"Мне очень часто приходится слышать рассуждения коллег: "Вот, у нас нет стратегии, а Путин склонен к ситуативным реакциям". Ребята, вы же повторяете нарративы украинской пропаганды. Кроме как дятлами я вас назвать не могу. Или вы в прямом смысле дятлы, или вы работаете на врага. Я внимательно наблюдаю за военными действиями нашей страны еще со времен Афганистана и Чечни. Я прекрасно понимаю, что у нас есть не просто стратегия, но и геостратегия", - констатировал Самойлов.По его мнению, российское руководство прекрасно знает, какое геостратегическое состояние мира в военном, политическом и экономическом плане выгодно России, чего и как следует добиваться."Владимир Путин еще несколько лет назад, когда он пытался достучаться до мозгов западных лидеров, четко объяснил, что наша главная задача – безопасность России, а только потом уже денацификации и демилитаризации. Причем эта безопасность должна быть не на десятилетия, а на столетия. Об этом наш верховный главнокомандующий говорит достаточно четко", - сказал военный политолог.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне Тем временем Иностранные СМИ описали тактику российской армии при освобождении Нью-Йорка
россия
украина
афганистан
чечня
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/07/1056745922_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e938c36671a230f2fed142e3f4add861.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, афганистан, самойлов, владимир путин, вооруженные силы украины, сво, геополитика, стратегии, национальные интересы, национальная безопасность, денацификация, демилитаризация, чечня, детали
Новости, Россия, Украина, Афганистан, Самойлов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, СВО, геополитика, стратегии, национальные интересы, национальная безопасность, денацификация, демилитаризация, Чечня, детали

Самойлов рассказал, что для Путина важнее денацификации и демилитаризации

03:00 09.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с членами правительства
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины является частью более важного замысла. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал участник международного движения "Другая Украина", военный политолог Алексей Самойлов
"Мне очень часто приходится слышать рассуждения коллег: "Вот, у нас нет стратегии, а Путин склонен к ситуативным реакциям". Ребята, вы же повторяете нарративы украинской пропаганды. Кроме как дятлами я вас назвать не могу. Или вы в прямом смысле дятлы, или вы работаете на врага. Я внимательно наблюдаю за военными действиями нашей страны еще со времен Афганистана и Чечни. Я прекрасно понимаю, что у нас есть не просто стратегия, но и геостратегия", - констатировал Самойлов.
По его мнению, российское руководство прекрасно знает, какое геостратегическое состояние мира в военном, политическом и экономическом плане выгодно России, чего и как следует добиваться.
"Владимир Путин еще несколько лет назад, когда он пытался достучаться до мозгов западных лидеров, четко объяснил, что наша главная задача – безопасность России, а только потом уже денацификации и демилитаризации. Причем эта безопасность должна быть не на десятилетия, а на столетия. Об этом наш верховный главнокомандующий говорит достаточно четко", - сказал военный политолог.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне
Тем временем Иностранные СМИ описали тактику российской армии при освобождении Нью-Йорка
 
НовостиРоссияУкраинаАфганистанСамойловВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСВОгеополитикастратегиинациональные интересынациональная безопасностьденацификациядемилитаризацияЧечнядетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:40Бутина рассказала об адаптации детей переселившихся в Россию
04:20Эксперт рассказал о сложностях освобождения Курахово
04:00"Государства уже нет, там осталась лишь система". Самойлов предложил новый план по Украине
03:50Эксперт назвал события, которые привели к фактическому обрушению украинского фронта
03:30Чтобы взять Курахово, его нужно обложить с трех сторон. Полетаев о планах после Угледара
03:20Бутина назвала причину переезда иностранцев в Россию на ПМЖ
03:10"Поубивайте друг друга, а мы только порадуемся". Ющук про развитие мирных переговоров
03:00Самойлов рассказал, что для Путина важнее денацификации и демилитаризации
18:16Запрет "Телеграма" в Полтаве, визит Пашиняна, "убийце" Фарион – арест без права залога. Итоги 8 октября
17:39Саммит мира, куда Зеленский обещал позвать Россию, не состоится
17:39Донецкий фронт. Киев хочет превратить Кураховскую ТЭС в новую "Азовсталь", но вероятнее ВСУ сбегут оттуда
17:26Военный обозреватель Владислав Угольный: Россия в Дзержинске все-таки довела ВСУ до паники
17:12До выборов в США: Венгрия затормозила кредит G7 Украине из замороженных активов РФ
16:30"Мы их ждем": Лукашенко отреагировал на слухи о нападении ВСУ на Минск
16:08Каминг-аут по-сумски. Традиционная гибель за нетрадиционные эрзац-ценности
16:03Об операции, которая позволит России выйти к Запорожью и "подарке" для Зеленского от ВС РФ – Мощанский
16:00"Украинская" Конституция 1977 года: как Леонид Брежнев стал "президентом" СССР
15:51В отдельно взятой области: на Украине продолжается борьба с "Телеграм"
15:04Аксенов поблагодарил ликвидаторов последствий ЧС в Феодосии и рассказал о компенсациях
14:22Путин рассказал о рекордном товарообороте с Арменией
Лента новостейМолния