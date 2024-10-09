https://ukraina.ru/20241009/1057929117.html

Самойлов рассказал, что для Путина важнее денацификации и демилитаризации

Самойлов рассказал, что для Путина важнее денацификации и демилитаризации - 09.10.2024 Украина.ру

Самойлов рассказал, что для Путина важнее денацификации и демилитаризации

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины является частью более важного замысла. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал участник международного движения "Другая Украина", военный политолог Алексей Самойлов

2024-10-09T03:00

2024-10-09T03:00

2024-10-09T03:00

новости

россия

украина

афганистан

самойлов

владимир путин

вооруженные силы украины

сво

геополитика

стратегии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/07/1056745922_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a68d28727a32a7ef0937f90bfa17ca3.jpg

"Мне очень часто приходится слышать рассуждения коллег: "Вот, у нас нет стратегии, а Путин склонен к ситуативным реакциям". Ребята, вы же повторяете нарративы украинской пропаганды. Кроме как дятлами я вас назвать не могу. Или вы в прямом смысле дятлы, или вы работаете на врага. Я внимательно наблюдаю за военными действиями нашей страны еще со времен Афганистана и Чечни. Я прекрасно понимаю, что у нас есть не просто стратегия, но и геостратегия", - констатировал Самойлов.По его мнению, российское руководство прекрасно знает, какое геостратегическое состояние мира в военном, политическом и экономическом плане выгодно России, чего и как следует добиваться."Владимир Путин еще несколько лет назад, когда он пытался достучаться до мозгов западных лидеров, четко объяснил, что наша главная задача – безопасность России, а только потом уже денацификации и демилитаризации. Причем эта безопасность должна быть не на десятилетия, а на столетия. Об этом наш верховный главнокомандующий говорит достаточно четко", - сказал военный политолог.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне Тем временем Иностранные СМИ описали тактику российской армии при освобождении Нью-Йорка

россия

украина

афганистан

чечня

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, афганистан, самойлов, владимир путин, вооруженные силы украины, сво, геополитика, стратегии, национальные интересы, национальная безопасность, денацификация, демилитаризация, чечня, детали