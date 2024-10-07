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Иностранные СМИ описали тактику российской армии при освобождении Нью-Йорка
Иностранные СМИ описали тактику российской армии при освобождении Нью-Йорка - 07.10.2024 Украина.ру
Иностранные СМИ описали тактику российской армии при освобождении Нью-Йорка
Тактика, которую использовала российская армия для освобождения населенного пункта Новгородское (украинское название Нью-Йорк) напоминала защиту Сталинграда. Об этом написало издание The Wall Street Journal
2024-10-07T11:47
2024-10-07T11:47
2024-10-07T11:47
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"Солдаты продвигались группами по три человека, стремительно перемещаясь вперед по улице, направляемые беспилотником", - описали в материале.Утверждается, что к августу "россияне уверенно продвигались через город и использовали элеватор в качестве логистического узла".Также Россия усилила атаки в Нью-Йорке с помощью планирующих бомб, артиллерии и волн пехоты.В конце августа Минобороны РФ информировало, что россиянам удалось освободить населенный пункт, операция заняла всего полтора месяца. При этом Новгородское является одним из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важным логистическим узлом.Подробнее об освобождении - в материале Глава ДНР наградил бойцов за взятие Нью-Йорка на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нью-йорк, россия, сталинград, вс рф, бомба, минобороны
Новости, Нью-Йорк, Россия, Сталинград, ВС РФ, бомба, Минобороны
Иностранные СМИ описали тактику российской армии при освобождении Нью-Йорка
Тактика, которую использовала российская армия для освобождения населенного пункта Новгородское (украинское название Нью-Йорк) напоминала защиту Сталинграда. Об этом написало издание The Wall Street Journal
"Солдаты продвигались группами по три человека, стремительно перемещаясь вперед по улице, направляемые беспилотником", - описали в материале.
Утверждается, что к августу "россияне уверенно продвигались через город и использовали элеватор в качестве логистического узла".
Также Россия усилила атаки в Нью-Йорке с помощью планирующих бомб, артиллерии и волн пехоты.
В конце августа Минобороны РФ информировало, что россиянам удалось освободить населенный пункт, операция заняла всего полтора месяца. При этом Новгородское является одним из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важным логистическим узлом.
Подробнее об освобождении - в материале Глава ДНР наградил бойцов за взятие Нью-Йорка на сайте Украина.ру.