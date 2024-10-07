https://ukraina.ru/20241007/1057926316.html

Иностранные СМИ описали тактику российской армии при освобождении Нью-Йорка

Иностранные СМИ описали тактику российской армии при освобождении Нью-Йорка - 07.10.2024 Украина.ру

Иностранные СМИ описали тактику российской армии при освобождении Нью-Йорка

Тактика, которую использовала российская армия для освобождения населенного пункта Новгородское (украинское название Нью-Йорк) напоминала защиту Сталинграда. Об этом написало издание The Wall Street Journal

2024-10-07T11:47

2024-10-07T11:47

2024-10-07T11:47

новости

нью-йорк

россия

сталинград

вс рф

бомба

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1e/1056575079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dd92fc6b171632c6e3540ba92253315e.jpg

"Солдаты продвигались группами по три человека, стремительно перемещаясь вперед по улице, направляемые беспилотником", - описали в материале.Утверждается, что к августу "россияне уверенно продвигались через город и использовали элеватор в качестве логистического узла".Также Россия усилила атаки в Нью-Йорке с помощью планирующих бомб, артиллерии и волн пехоты.В конце августа Минобороны РФ информировало, что россиянам удалось освободить населенный пункт, операция заняла всего полтора месяца. При этом Новгородское является одним из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важным логистическим узлом.Подробнее об освобождении - в материале Глава ДНР наградил бойцов за взятие Нью-Йорка на сайте Украина.ру.

нью-йорк

россия

сталинград

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нью-йорк, россия, сталинград, вс рф, бомба, минобороны