Риски столкновения с НАТО, провалы ВСУ, обсуждение мира. Главное на Украине на утро 8 октября

08.10.2024

Риски столкновения с НАТО, провалы ВСУ, обсуждение мира. Главное на Украине на утро 8 октября

МИД РФ предупредил о росте рисков прямого столкновения РФ и НАТО. На Украине звучат взрывы, фиксируют повреждения, но ВСУ не оставляют попыток атаковать. В кулуарах ОБСЕ обсуждают тему мира

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко отметил, что вряд ли можно говорить о снижении напряженности между Москвой и НАТО, когда альянс в своем военном строительстве готовится к столкновению с Россией."О каком снижении напряженности может идти речь, когда НАТО в своих стратегических документах обозначает Россию "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности государств — членов альянса" и в своем военном строительстве готовится к столкновению с нашей страной?" — сказал он.Он отметил, что риски прямого столкновения РФ и НАТО повышают поставки странами НАТО все более дальнобойных вооружений и их снабжение Украины разведданными.Грушко также подчеркнул, что разрешение Киеву бить вглубь территории России дальнобойными ракетами изменит природу конфликта."Позиция России на этот счет была исчерпывающе изложена президентом РФ Владимиром Путиным. Ведь очевидно, что украинцы не могут сами использовать такое оружие. Это изменит саму природу конфликта", — предупредил Грушко.Он также назвал членство Украины в НАТО геополитическим проектом, навязанным США союзникам."Многие европейцы высказывали опасения, что евроатлантическая интеграция Украины не только разрушит остатки архитектуры евробезопасности, но и похоронит под ее обломками сам альянс", — напомнил Грушко.Он объяснил, что "заклинания о необратимом движении Киева к членству в НАТО нужны для сохранения Украины как наконечника в гибридной войне против РФ".Провалы ВСУВ ночь на вторник в Полтавской, Хмельницкой и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Также сигнал звучит в Киеве, Киевской, Николаевской, Одесской, Винницкой и Сумской областях, а кроме того, в подконтрольных Киеву частях Херсонской области и ДНР.В Киевской области раздаются взрывы.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров пожаловался, что в регионе за минувшие сутки прогремело 392 взрыва, в результате чего были повреждены объекты инфраструктуры. Чиновник при этом не уточнил, о каких именно объектах идет речь.Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ильичевске Одесской области.В свою очередь координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев объяснил, что российские военные нанесли удары по Одесскому порту и порту в Ильичевске (украинское название — Черноморск) в момент разгрузки.Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военные прорвали оборону ВСУ в районе Кременной и приступили к освобождению Серебрянки и Григоровки.Он также рассказал, что украинские силовики эвакуировали из Северска ДНР "высокопоставленного чиновника" с помощью авиации. Предположительно, был эвакуирован военнослужащий старшего офицерского звена, но это мог быть также и политический деятель высокого ранга.Минобороны РФ информировало, что расчеты орудий Д-74 артиллерии группировки войск "Восток" уничтожают отступающие из Угледара формирования ВСУ.По словам артиллеристов, со взятием российскими войсками Угледара ВСУ утратили контроль над господствующими высотами и интенсивность их ответного огня резко упала."Вскоре оборудованные огневые позиции артиллеристам из Забайкалья придется оставить, надо двигаться вперед. Подразделения группировки войск "Восток" развивают успех и улучшают тактическое положение практически по всей линии боевого соприкосновения", — сообщили в Минобороны.В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что замгубернатора региона Рустэм Зайнуллин и глава Губкинского городского округа Михаил Лобазнов приняли решение вступить в добровольческий отряд "Барс-Белгород"."С одной стороны, кадровые потери временные, безусловно, большие, а с другой стороны, горжусь мужественным поступком своих коллег", — сказал Гладков.В трех областях РФ, граничащих с Украиной, создаются отряды "Барс-Курск", "Барс-Белгород" и "Барс-Брянск". Основная задача отрядов — содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции. Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО будут выполнять задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка. В настоящее время идет интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.Ранее Гладков сообщал, что в ряды отряда "Барс-Белгород" вступил депутат областной думы от Валуйского округа Сергей Попов.Несмотря на провалы, ВСУ не оставляют попыток атаковать территории РФ.Так, ночью они попытались совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа. Однако дежурные средства российской ПВО уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 — над территорией Белгородской области и два — над акваторией Черного моря.Также украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Шесть обстрелов — на Донецком направлении. Двадцать обстрелов — на Горловском направлении", — перечислили в представительстве.Всего было выпущено 75 боеприпасов. Поступили сведения о ранении двух мирных жителей.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что украинские войска начали в срочном порядке возводить в районе подконтрольных им городов Запорожье и Орехов в Запорожской области, а также у Красноармейска в ДНР укрепрайоны с подземными бетонными бункерами.Он объяснил, что киевский режим опасается наступления на этом участке фронта российской армии.Кроме того, по его словам, аналогичные укрепления возводятся севернее Запорожской области на границе Днепропетровской области Украины с ДНР в районе Красноармейска (украинское название Покровск).Тема мираВ кулуарах форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности обсуждают тему мира на Украине. Об этом рассказала исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.Она уточнила, что в своих контактах российская делегация четко фиксирует, что Москва ни при каких условиях не собирается присоединяться "к упражнениям в духе Бюргенштока и "второго саммита мира"."Любой же разговор о мире должен быть адекватен ситуации "на земле" и складывающимся геополитическим реалиям, базироваться на мирной опции, изложенной в предложениях президента России Владимира Путина от 14 июня текущего года", — подчеркнула дипломат.Также она назвала "план победы" Зеленского ультиматумом, в котором нет ничего от политико-дипломатического урегулирования.Дипломат напомнила, что план Зеленского выстраивается вокруг трех ключевых элементов: дальнейшее сближение Киева с НАТО, продолжение военной "накачки" марионеточного режима, а также усиление санкций против России."По сути, это — ультиматум, который не предполагает участия в переговорном процессе России и, как следствие, не имеет ничего общего с политико-дипломатическим урегулированием", — сказала Жданова.В свою очередь газета Financial Times пишет, что киевский режим обсуждает возможный отказ от территорий в обмен на вступление в НАТО или другие гарантии безопасности.При этом издание не уточняет, с кем идет обсуждение.Как говорится в статье, некоторые украинские чиновники опасаются, что Киеву не хватит войск, вооружения и поддержки со стороны Запада, чтобы выйти на границы Украины 1991 года, ввиду чего уже идут обсуждения альтернативных вариантов урегулирования конфликта."За закрытыми дверями идут разговоры о сделке, в рамках которой Москва сохраняет фактический контроль над занятой ею примерно пятой частью Украины, хотя она и не будет признана суверенной частью России, а остальной части страны разрешается вступить в НАТО или будут предоставлены аналогичные гарантии безопасности", — говорится в материале.Ранее Financial Times сообщала, что союзники Украины хотят от нее деэскалации конфликта, единственная рассматриваемая ими стратегия — территориальные уступки в обмен на членство Киева в НАТО.Подробнее о признании новых регионов — в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.

