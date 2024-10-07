Шпрехенфюреры закончились, не начавшись: в бюджете Ивано-Франковска не хватило на них денег - 07.10.2024 Украина.ру
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Шпрехенфюреры закончились, не начавшись: в бюджете Ивано-Франковска не хватило на них денег
Шпрехенфюреры закончились, не начавшись: в бюджете Ивано-Франковска не хватило на них денег - 07.10.2024 Украина.ру
Шпрехенфюреры закончились, не начавшись: в бюджете Ивано-Франковска не хватило на них денег
Языковые патрули, которые не так давно активно рекламировал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, канули в лету, не успев заработать. Причина оказалась прозаической - нет денег. Об этом 7 октября написало издание Українські Новини
2024-10-07T11:46
2024-10-07T11:47
новости
ивано-франковск
украина
руслан марцинкив
ирина фарион
верховная рада
украинский язык
деньги
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Заместитель Марцинкива также отметил, что исполнительный комитет Ивано-Франковского городского совета не разрабатывал положения о работе языковых инспекторов.В сентябре мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив анонсировал, что в городе появятся языковые инспекторы. Он пояснил тогда, что необходимость в них назрела из-за "обилия русскоговорящих жителей".Спустя день глава города объявил, что работа начинается, так как 74 жителя города согласились стать языковыми инспекторами, и будут следить за теми, кто позволяет себе говорить по-русски.Идея Марцинкив вызвала бурную реакцию, причем, как на Украине, так и в России, где считают, что "украинский язык держится исключительно на государственном принуждении, нет принуждения – на нем разговаривают только крестьяне".Многих украинских патриотов удивила реакция на идею Марцинкива языкового омбудсмена Тараса Кременя, который заявил, что поддерживает инициативу Руслана Марцинкива усилить контроль над внедрением государственной языковой политики по защите прав граждан на информацию и услуги на государственном языке, нужно только правильно назвать "шпрехенфюреров".Буквально через несколько дней в СМИ появилось сообщение о том, что первый же инспектор-доброволец был избит за требование говорить по-украински.Одним из самых активных борцов за украинский язык была экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион. Ее убили выстрелом в затылок в июле, а в октябре с фронта пришло известие о ликвидации ее зятя Зять Фарион Особа ликвидирован в зоне СВО.
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новости, ивано-франковск, украина, руслан марцинкив, ирина фарион, верховная рада, украинский язык, деньги
Новости, Ивано-Франковск, Украина, Руслан Марцинкив, Ирина Фарион, Верховная Рада, украинский язык, деньги

Шпрехенфюреры закончились, не начавшись: в бюджете Ивано-Франковска не хватило на них денег

11:46 07.10.2024 (обновлено: 11:47 07.10.2024)
 
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Языковые патрули, которые не так давно активно рекламировал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, канули в лету, не успев заработать. Причина оказалась прозаической - нет денег. Об этом 7 октября написало издание Українські Новини
"По состоянию на 20.09.2024 языковые инспекторы не заработали. Из городского бюджета не выделяются средства на оплату труда и функционирования патрулей и не предусмотрено финансирование на эти нужды", - процитировало издание слова заместителя мэра Ивано-Франковска Виталия Федорива.
Заместитель Марцинкива также отметил, что исполнительный комитет Ивано-Франковского городского совета не разрабатывал положения о работе языковых инспекторов.
В сентябре мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив анонсировал, что в городе появятся языковые инспекторы. Он пояснил тогда, что необходимость в них назрела из-за "обилия русскоговорящих жителей".
Спустя день глава города объявил, что работа начинается, так как 74 жителя города согласились стать языковыми инспекторами, и будут следить за теми, кто позволяет себе говорить по-русски.
Идея Марцинкив вызвала бурную реакцию, причем, как на Украине, так и в России, где считают, что "украинский язык держится исключительно на государственном принуждении, нет принуждения – на нем разговаривают только крестьяне".
Многих украинских патриотов удивила реакция на идею Марцинкива языкового омбудсмена Тараса Кременя, который заявил, что поддерживает инициативу Руслана Марцинкива усилить контроль над внедрением государственной языковой политики по защите прав граждан на информацию и услуги на государственном языке, нужно только правильно назвать "шпрехенфюреров".
Буквально через несколько дней в СМИ появилось сообщение о том, что первый же инспектор-доброволец был избит за требование говорить по-украински.
Кулак драка избиение насилие
20 сентября, 15:14
В первый же день: в Ивано-Франковске избили шпрехенфюрера за требование говорить по-украинскиОдин из 74 языковых инспекторов, которые начали работать в Ивано-Франковске накануне, был избит в первый же день работы. Об этом сообщила одна из городских активисток Вера Боклаг
Одним из самых активных борцов за украинский язык была экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион. Ее убили выстрелом в затылок в июле, а в октябре с фронта пришло известие о ликвидации ее зятя Зять Фарион Особа ликвидирован в зоне СВО.
 
НовостиИвано-ФранковскУкраинаРуслан МарцинкивИрина ФарионВерховная Радаукраинский языкденьги
 
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