Боррель причислил антироссийские санкции к своим заслугам - 07.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241007/1057924568.html
Боррель причислил антироссийские санкции к своим заслугам
Боррель причислил антироссийские санкции к своим заслугам - 07.10.2024 Украина.ру
Боррель причислил антироссийские санкции к своим заслугам
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 14 пакетов антироссийских санкций ЕС своим достижением на посту верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Такое заявление он сделал в интервью испанской газете 20 minutos
2024-10-07T10:40
2024-10-07T10:40
новости
жозеп боррель
россия
украина
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/0e/1045329975_0:197:2942:1852_1920x0_80_0_0_078d1066aacae21a88ecffcb325a20ac.jpg
За пять лет на посту главы дипломатии ЕС Боррелем были предприняты важные шаги, чтобы Евросоюз стал "геополитическим игроком", а не только коммерческим, заявил он.Глава дипломатии ЕС также указал на оказание военной помощи Украине.Этой осенью Боррель должен передать свои полномочия на посту главы европейской дипломатии экс-премьеру Эстонии Кае Каллас. На прошлой неделе газета Politico писала, что Боррель занимает "самую бесполезную должность" и останется в памяти после своей отставки как чиновник, осуждающие заявления которого ни к чему не привели.Подробнее об отношении к Боррелю - в материале "Военный преступник и нацист": Рогов призвал объявить Борреля в международный розыск на сайте Украина.ру.
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/0e/1045329975_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_88b2f03d8f2c0081fd93d1030f71abd4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, жозеп боррель, россия, украина, ес
Новости, Жозеп Боррель, Россия, Украина, ЕС

Боррель причислил антироссийские санкции к своим заслугам

10:40 07.10.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 14 пакетов антироссийских санкций ЕС своим достижением на посту верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Такое заявление он сделал в интервью испанской газете 20 minutos
За пять лет на посту главы дипломатии ЕС Боррелем были предприняты важные шаги, чтобы Евросоюз стал "геополитическим игроком", а не только коммерческим, заявил он.

"Мы приняли 14 пакетов санкций [против России]", - сказал Боррель, когда его попросили выделить "важные шаги".

Глава дипломатии ЕС также указал на оказание военной помощи Украине.
Этой осенью Боррель должен передать свои полномочия на посту главы европейской дипломатии экс-премьеру Эстонии Кае Каллас.
На прошлой неделе газета Politico писала, что Боррель занимает "самую бесполезную должность" и останется в памяти после своей отставки как чиновник, осуждающие заявления которого ни к чему не привели.
Подробнее об отношении к Боррелю - в материале "Военный преступник и нацист": Рогов призвал объявить Борреля в международный розыск на сайте Украина.ру.
 
НовостиЖозеп БоррельРоссияУкраинаЕС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:56"Потирают руки": Захарова прокомментировала хакерскую атаку на ВГТРК
13:46Сотрудникам Рады запретили общаться через Telegram
13:45Американский пенсионер получил в РФ срок за наемничество
13:19Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов
13:00Иприт и химоружие в Судже, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 7 октября
12:56Лавров объяснил, каким должно быть решение по Украине
12:20Жители Белгородской области получат рекордные выплаты за контракт с Минобороны - Гладков
12:19Украина готовит провокацию с химоружием, в которой обвинит Россию - Кириллов
12:09Украина в цифрах и фактах. Здравствуй, новый афроукраинец! Кем планирует заселить Украину её власть
12:01Они - не рабы? Украинские эксперты заподозрили свое государство в антигуманном отношении к народу
11:47Иностранные СМИ описали тактику российской армии при освобождении Нью-Йорка
11:46Шпрехенфюреры закончились, не начавшись: в бюджете Ивано-Франковска не хватило на них денег
11:45Спустя месяц: Deepstate признал, что донецкая Красногоровка освобождена ВС РФ
11:44Хакеры атаковали онлайн-сервисы ВГТРК
11:01ТОП-5 цитат Владимира Путина
10:52Зять Фарион Особа ликвидирован в зоне СВО
10:40Боррель причислил антироссийские санкции к своим заслугам
10:36В львовском интернате скандал: воспитателя обвинили в побоях, директора - в насилии другого характера
10:32Как Россия сорвала нападение на Белгород и в какую мясорубку засунут новую группировку ВСУ - Самойлов
10:27Покинем НАТО ради мира: "Патриоты" Франции отреагировали на планы альянса о расширении
Лента новостейМолния