Боррель причислил антироссийские санкции к своим заслугам
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 14 пакетов антироссийских санкций ЕС своим достижением на посту верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Такое заявление он сделал в интервью испанской газете 20 minutos
За пять лет на посту главы дипломатии ЕС Боррелем были предприняты важные шаги, чтобы Евросоюз стал "геополитическим игроком", а не только коммерческим, заявил он.
"Мы приняли 14 пакетов санкций [против России]", - сказал Боррель, когда его попросили выделить "важные шаги".
Глава дипломатии ЕС также указал на оказание военной помощи Украине.
Этой осенью Боррель должен передать свои полномочия на посту главы европейской дипломатии экс-премьеру Эстонии Кае Каллас.
На прошлой неделе газета Politico писала, что Боррель занимает "самую бесполезную должность" и останется в памяти после своей отставки как чиновник, осуждающие заявления которого ни к чему не привели.
Подробнее об отношении к Боррелю - в материале "Военный преступник и нацист": Рогов призвал объявить Борреля в международный розыск на сайте Украина.ру.