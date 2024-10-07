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Боррель причислил антироссийские санкции к своим заслугам

Боррель причислил антироссийские санкции к своим заслугам - 07.10.2024 Украина.ру

Боррель причислил антироссийские санкции к своим заслугам

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 14 пакетов антироссийских санкций ЕС своим достижением на посту верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Такое заявление он сделал в интервью испанской газете 20 minutos

2024-10-07T10:40

2024-10-07T10:40

2024-10-07T10:40

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За пять лет на посту главы дипломатии ЕС Боррелем были предприняты важные шаги, чтобы Евросоюз стал "геополитическим игроком", а не только коммерческим, заявил он.Глава дипломатии ЕС также указал на оказание военной помощи Украине.Этой осенью Боррель должен передать свои полномочия на посту главы европейской дипломатии экс-премьеру Эстонии Кае Каллас. На прошлой неделе газета Politico писала, что Боррель занимает "самую бесполезную должность" и останется в памяти после своей отставки как чиновник, осуждающие заявления которого ни к чему не привели.Подробнее об отношении к Боррелю - в материале "Военный преступник и нацист": Рогов призвал объявить Борреля в международный розыск на сайте Украина.ру.

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новости, жозеп боррель, россия, украина, ес